平機會推動沒有性騷擾的社會文化　建構安全校園

預防性騷擾是平機會的重點工作之一，平機會一直透過研究、政策倡議、培訓、宣傳和公眾教育，推動不同界別採納防止性騷擾的措施。平機會尤其關注大專院校的性騷擾情況。多年來，平機會積極於大專院校宣傳防止性騷擾的訊息，並為師生提供培訓。數天前，我便親身到立法會向議員簡報平機會在大專院校推動防止性騷擾的工作。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



大學是培育年青一代、未來社會領袖的地方，應提供安全的環境讓學生們探索知識、發展潛能。平機會期望與政府及不同界別，包括大專院校的持份者合作，攜手建立關愛尊重、沒有性騷擾的社會文化。

成立專責事務組推動反性騷擾

平機會的其中一個職能是處理公眾根據《性別歧視條例》提出有關性騷擾的查詢和投訴，並透過培訓、宣傳和教育預防性騷擾。平機會於2020年11月成立了「反性騷擾事務組」，專責處理公眾有關性騷擾的查詢，提升大眾對預防性騷擾政策和措施的認識，以及為受性騷擾影響的人士充當第一站支援的角色。

與大專院校合作建構安全校園

平機會非常關注大專院校的性騷擾情況，多年來我們和大專院校保持密切聯繫，並根據研究取得的實證和數據，制定培訓課程，舉行不同的宣傳和教育活動，推動院校建構安全的校園。

平機會過往曾與個別大學校長會面，討論包括性騷擾在內各種關於歧視的議題和院校的政策。平機會亦透過協調與聯繫，促成了「本地大專院校推廣平等機會聯繫網絡」的成立，為各院校提供平台，討論共同關注的平等機會議題及分享反歧視措施。

為了深入了解大專院校的性騷擾情況，審視大學生對性騷擾的認知，以及檢討各大學應對校園性騷擾的政策與措施的成效，平機會於2018年與九所大學合作進行了「打破沉默：本港大學生性騷擾調查」。

進行研究了解大學性騷擾情況

為了深入了解大專院校的性騷擾情況，審視大學生對性騷擾的認知，以及檢討各大學應對校園性騷擾的政策與措施的成效，平機會於2018年與九所大學合作進行了大型研究調查。調查研究的結果顯示，性騷擾問題在大專院校普遍存在，近四分一參與問卷調查的學生在調查前 12 個月內曾被性騷擾一次或以上。導致大學性騷擾的其中一個成因是學生對性騷擾輕視及誤解，普遍對性騷擾一知半解，或認為性騷擾只是小事。

因應研究調查的結果，平機會提出了16項針對大專院校的建議。2021年平機會與九所大學進行了跟進調查，並於2022年發表報告。跟進報告顯示，九所大學平均落實了13項建議，其中全部九所大學均已落實兩項有關改善投訴處理機制的建議，顯示大學充分考慮了調查研究的建議，並把防止性騷擾的承諾付諸實行。

2021年平機會與九所大學進行了跟進調查，並於2022年發表《打破沉默：本港大學生性騷擾調查研究跟進報告》。跟進報告顯示，全部九所大學均已落實兩項有關改善投訴處理機制的建議，顯示大學充分考慮了調查研究的建議，並把防止性騷擾的承諾付諸實行。

進行培訓提升師生對性騷擾的認知

平機會亦致力透過培訓，協助大專院校的教職員及學生建立防止及處理性騷擾的能力。早於2007年，平機會便推出「防止校園性騷擾網上訓練課程」，供不同院校使用，並恆常應大專院校的邀請舉辦各類型工作坊和講座，向學生及教職員宣揚防止性騷擾的訊息。2022年平機會與教資會資助院校合作，製作全新的預防性騷擾網上培訓課程，有關課程已於2023年推出供院校使用。同時，平機會亦於今年年初為非資助院校推出了類似網上課程。

除了網上課程，平機會亦持續為大專院校的學生和教職員舉辦有關防止性騷擾的面授課程。另一方面，平機會近年積極使用社交媒體，又透過舉辦「平等機會青年大使計劃」，利用大專生的網絡，傳遞預防性騷擾的訊息。

2022年平機會與教資會資助院校合作，製作全新的預防性騷擾網上培訓課程，有關課程已於2023年推出供院校使用。同時，平機會亦於2024年年初為非資助院校推出了類似網上課程。

迎新營性騷擾事件惹公眾關注

近年香港媒體報道大專院校，特別是在迎新營發生的懷疑性騷擾事件，引起社會高度關注。平機會早在去年6月便去信八所教資會資助大學，呼籲校方要求學生，特別是負責籌辦迎新活動的學生領袖，接受防止性騷擾培訓，並表示樂意配合校方提供有關培訓。今年平機會更已於4月去信21所大專院校作出類似提醒。目前已有院校接觸平機會，而平機會在未來數月亦會陸續為不同院校提供面授培訓。

大學是培育年青一代、未來社會領袖的地方，應提供安全的環境讓學生們探索知識、發展潛能。平機會定會繼續與大專院校保持密切聯繫，為院校提供所需要的支援和協助，向大專學生及教職員宣揚防止性騷擾的訊息。我們期望與政府及不同界別，包括大專院校的持份者合作，攜手建立關愛尊重、沒有性騷擾的社會文化。

平機會一直透過研究、政策倡議、培訓、宣傳和公眾教育，推動不同界別採納防止性騷擾的措施。平機會尤其關注大專院校的性騷擾情況。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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