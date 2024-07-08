LGBTQ+︱失婚後遇同性真愛　祖母級女同志獲兒孫支持步入婚姻殿堂

結婚從來不容易，更何況是在香港仍未合法化的同性婚姻？Daisy曾有過一段異性婚姻，並育有一對子女，可是前夫並非與她長相廝守的真命天子，直至子女長大後，Daisy才決定提出離婚。對男性失去信心的時候，同性朋友Dark開始追求她，後來兩人正式交往，Daisy更在子女支持下，與Dark參加了婚策公司「NEXT CHAPTER LGBT」的《PRIDE TO WED》活動，在逸東酒店與美國婚姻監禮人實時連線，在親友見證下圓婚。Daisy深信，與Dark的這段婚姻，會令她十分幸福。



同志驕傲月｜10對LGBTQ+伴侶辦集體婚禮 主辦：每人都有結婚權利

Dark（右）和Daisy（左）最初為同事關係，之後發展成情侶關係，最後更順利完婚成為終身伴侶。（羅國輝攝）

Daisy回憶上一段婚姻，當時的丈夫並非善類，既沉迷賭博，又會向她動粗，因此早已萌生離婚的念頭。不過，當時女兒向她說了一句，「我唔想喺單親家庭成長」，令這位母親決定忍耐。可是，那位父親卻絲毫沒改變，甚至變本加厲，向女兒及兒子施虐。直至女兒小學六年級，兒子也長大了，Daisy就和他們商量一起離開這個充滿暴力的家庭。

Daisy的另一半Dark，在遇見她之前，有過不少戀愛經驗，亦曾打算結婚，惟始終未遇到合拍的另一半。當Dark被調派往公司的其他分店時，就遇上了在同一分店工作的Daisy，但兩人當時只是普通同事關係，而且Dark有女朋友，Daisy亦有另一半。Dark記得，那時候已覺得Daisy是很堅強及勇敢的人。

兩人初識時，彼此都有另一半；大家都回復單身後，感情漸漸萌芽。（羅國輝攝）

憂對象不接受同性戀 互生情愫後一度卻步

也許是命運的安排，Dark與當時的伴侶出現了矛盾，最終分開；Daisy亦回復單身，兩人漸漸熟絡下來，Dark開始對Daisy產生好感，並向Daisy展開追求攻勢，除了平日會送小禮物，亦會買早餐給對方。因為Daisy並非同道之人，Dark因而有一點卻步，生怕Daisy不接受同性相愛。

因為本身Daisy唔係一個同性嘅partner（伴侶），我曾經都有問過佢一個問題，就係呢條路係好辛苦嘅，你會唔會自己考慮一下？ Dark

不過，Daisy沒有抗拒與Dark發展同性戀關係，又反問Dark「如果大家都唔行過，點知將來會點樣」。另一方面，Daisy離婚後也認識過不少異性，但在他們身上找不到安全感，亦令她感到茫然，好像很多不如意的事都會發生在其身上。直至與Dark開始互有好感，她有時會直接向Dark表達自己的想法。

有時候我會直接問返佢轉頭，當你一個朋友對你好好，傾偈，但係一剎那之間佢（變得）好冷淡，你會點啊？ Daisy

Daisy沒有抗拒與Dark發展同性戀關係，又反問Dark「如果大家都唔行過，點知將來會點樣」。（羅國輝攝）

對Daisy來說，雖然她的父母並不知情，但得到一對子女的支持，她已經很高興。而可以與Dark穩定發展，因為她感受到對方是愛屋及烏的人，很願意照顧她和一對子女，自他們成為戀人以來六年多，甚至共同照顧Daisy的一對孫兒，給了她很大的安全感。Dark反而認為與Dasiy在一起後，擁有更多家人、有更多的愛，才是幸運大贏家。

我𠵱家有一對仔女，仲有一對孫，在我嚟講我係一個人生嘅大贏家。如果係Couple入面呢條路嚟講，我係好幸運嘅。 Dark

疫情下收入大減 父親重病需照料 結婚計劃擱置

拍拖數個月後，Dark已認定Daisy是終身伴侶，更打算結婚，於是買了戒指，還特地選了去年12月31日除夕當晚向Daisy求婚。Daisy即場答應了，又得到一對子女的同意。她記得當時一對子女對她說，只要她找到對她好、疼愛她的人就可以了。

因為同性婚姻或民事結合在香港仍未得到法律認可，Dark本打算儲夠錢後與Daisy前往加拿大圓婚。可是疫情侵襲全球，Dark的收入大減，結婚計劃被迫延後。終於等到疫情過去，收入漸漸回復穩定之時，Dark的父親又患重病，他把全副心思、支出及大部份時間都放在父親身上。Dark很感激Daisy在這段時間的不離不棄，更願意照顧其家人，實在分憂不少。Dark的父母思想比較傳統，亦被Daisy的真心成功打動，將Daisy當成親生女兒一般看待，令Dark感到十分難得。

獲選參與《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮 有情人終成眷屬

同性婚禮統籌公司NEXT CHAPTER LGBT在今年6月的「同志驕傲月（PRIDE MONTH）」與逸東酒店合作，舉行《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮活動，在30多對報名的同性伴侶中篩選出10對伴侶，在6月25日一同與美國婚姻監禮人實時連線，並在親友見證下結成配偶。Dark和Daisy抱住機會難得的心態，決定報名碰運氣，結果成功獲選。

Dark憶起當看見Daisy試婚紗時，忍不住說了一句「原來50歲嘅女人都會好靚」。當婚期逐漸迫近，距離只有十數天時，Dark有時獨處，也會突然感到緊張與迷惘，因為可以跟Daisy結婚這件事實在太夢幻，卻又即將成真。

嗰一刻我真係好感動，因為我終於可以同佢結婚，我終於可以見到我老婆穿婚紗。 Dark

Daisy提到兩人在挑選婚紗時，心有靈犀看中了同一件婚紗。當她看到Dark穿上西裝禮服時，勾起當初對Dark的感覺，一位很整齊、很「四正」的男朋友。後來他們在家中拍攝時，彼此只需交換眼神，就能明白對方心中所想，亦令Daisy印象十分深刻。

Daisy（右）就提起兩人在挑選婚紗時心有靈犀的時候，就是看中了同一件婚紗。（吳美松攝）

婚禮前夕緊張難眠 願廝守終生不論貧富疾病

來到婚禮當日，Dark早已前往Daisy家中接她。前一晚Dark本已十分緊張，在床上輾轉反側至凌晨3時才入睡，翌日清晨6時便起床。Dark擔心有任何差遲恐影響婚禮，不斷提醒Daisy要帶齊身份證等所需證件及文件。

結婚是人生大事，為了這個特別大日子，過去20年都沒有沒髮的Dark，刻意把一頭黑髮漂色，讓自己在10對準新人中，可以特別一點。Daisy則打趣指當Dark在20年後回看今天的照片時，就會覺得自己「傻仔」。

Daisy和Dark說起能行到結婚這一步時，都忍不住濕了眼眶。（盧翊銘攝）

Daisy和Dark說起能走到結婚這一步時，都忍不住濕了眼眶。Daisy略帶哽咽地說，如果不是遇上了Dark，她應該不會再婚，但Dark給了她很大的信心及安全感，令她深信比起上一段婚姻，今次的婚姻會更加好。

初時我都覺得唔係咁緊張，但係到上個星期倒數嘅時候就開始緊張。我同自己講我呢次嘅婚姻應該比上次好好多，起碼佢好愛護我和保護我。 Daisy

Daisy的兒子Hins亦出席了他們的婚禮，並為母親擔任證婚人。對於媽媽再婚，Hins為她感到高興，同時為媽媽能找到一個疼愛她的伴侶而開心。談到當初知道媽媽和Dark交往時，Hins稱沒有太大反應，反而是媽媽比較凝重一點。他一向都不會歧視有不同性取向的人，而且他和姐姐最關心的是媽媽是否能得到幸福，是否有人鍾愛，亦衷心祝福媽媽。

Daisy的兒子Hins亦出席了他們的婚禮，並為母親做證婚人。對於媽媽再婚，Hins為她感到高興，同時為媽媽能找到一個疼愛她的伴侶而開心。（盧翊銘攝）

我覺得一段關係係鍾意就係鍾意，愛就係愛，我覺得係無分性別嘅。一開始就只不過係同佢講無論係男又好，女又好，錫佢就得，保護到佢、錫佢，佢覺得可以依賴就得。 Daisy兒子Hins

Hins又告訴Dark，在這7年的相處，看到Dark如何與媽媽相處，真的感受到對方除了疼愛媽媽，亦疼愛自己和姐姐，以及兩位小朋友，然後很自然地融入到他們的家庭當中。他續說在一次普通家庭聊天中，第一次叫了Dark一聲「爹」，但其實他在很久以前已覺得Dark是他們家的一份子。

婚禮後，Dark的心情仍未平復，而笑容就一直掛在他的臉上，因為他終於兌現了對太太的承諾，與她共諧連理。正式成為陳太的Daisy覺得很幸福，又說笑道日後所有事情都可交給丈夫處理。

經常有人討論到底「一紙婚書」有何意義？對Dark及Daisy來說，結婚證書除了是兩人婚姻的證明，亦是一個保障，始終彼此年紀不輕，日後萬一有醫療需要，或需處理財產時，對方都可有權去處理。Daisy又認為婚書不僅是一個承諾，還是對伴侶的尊重，而且「這張紙」不是任何人都可以簽署，而是只可以由伴侶簽署，永遠只有對方一個。

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