港首辦集體LGBTQ+婚禮　招募10對多元性別情侶以2元海外合法登記

每年6月是全球「同志驕傲月（Pride Month）」，亦是彩虹旗飄揚的時候，有同性婚禮統籌公司趁着驕傲月與本港酒店合作，於6月25日首度舉辦名為《PRIDE TO WED》的多元驕傲婚禮，擬為10對多元性別及多元性傾向的情侶進行集體婚姻登記及婚禮，爭取婚姻平權。



活動現正公開招募合適參加者，成功獲得贊助的情侶只需支付象徵式2元，便可取得海外合法婚姻登記服務，並在香港與美國婚姻監禮人見證下，實時連線進行集體婚姻登記及婚禮。



(「NEXT CHAPTER LGBT」)

《PRIDE TO WED》由本港同性婚禮統籌公司「NEXT CHAPTER LGBT」與香港逸東酒店攜手舉辦，在香港與美國婚姻監禮人實時連線下進行集體婚姻登記及婚禮，以共同慶祝不同性傾向或跨性別伴侶婚姻平權的重大里程碑，實現他們共諧連理心願。

「NEXT CHAPTER LGBT」是由一對同性伴侶Kurt和Mac創立，他們致力幫助LGBTQ+社群，並相信任何人都應該擁有結婚的權利。他們認為，《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮絕非只是一場單純的婚禮，更代表著香港社會對多元性傾向及多元性別者的接納與尊重。

《PRIDE TO WED》活動現時正在公開招募合適參加者，不同性取向及跨性別的情侶均可報名參與。有興趣參加的情侶，需於5月20日前填妥報名表格。如報名人數超出贊助上限，主辦方將優先考慮年長或經濟較有需要的情侶，以實現「不論貧富、不論年紀，均能享有婚姻權利」的理念，體現平等共融的價值。

《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮詳情:

活動日期：2024年6月25日

活動時間：上午11:00至下午4:00

註冊儀式時間：下午2:00至下午4:00

地點：香港逸東酒店2樓

費用：每對參與情侶港幣2元正（上限10對）

截止報名日期：2024年5月20日*

活動網址

報名網址

（*主辦方或會提前結束報名，敬請密切留意主辦方的公告。）

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