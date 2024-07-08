同志驕傲月｜10對LGBTQ+伴侶辦集體婚禮　主辦：每人都有結婚權利

每年6月都是「國際同志驕傲月（Pride Month）」，同性婚禮統籌公司NEXT CHAPTER LGBT與逸東酒店合作，在6月25日舉辦《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮，是香港首個同志集體婚禮。當日有10對新人透過「Fly Free Wedding」方式，在香港與美國婚姻監禮人實時連線，並在親友見證下結為配偶。



NEXT CHAPTER LGBT創辦人之一Kurt表示，籌備《PRIDE TO WED》的原意是因為他們相信，婚姻是每個人都應享有的自主選擇權，不應因性取向、年齡或經濟條件而受到限制。而《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮亦絕非只是一場單純的婚禮，更代表着香港社會對多元性傾向及多元性別者的接納與尊重。他們也希望藉此活動鼓勵更多LGBTQ+朋友勇敢走出來，宣告自己的性取向和身份，並勇敢追求自己的幸福。



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10對新人透過《PRIDE TO WEB》，在逸東酒店舉行婚禮，成為同性伴侶。（盧翊銘攝）

《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮的10對主角均為LGBTQ+群體，包括同性戀、泛性戀及跨性別人士，年齡介乎20多至60多歲，他們都是事先報名，再由主辦方篩選，以象徵式2元收費完成婚姻登記。Kurt指整個婚禮籌備過程只有大約一個月，更收到了約30對有意結婚的同性情侶提出申請，令他喜出望外。

他又表示，舉辦《PRIDE TO WED》是希望可以照顧到不同性別光譜，或者性傾向光譜的朋友，所以獲選的新人會有同性戀者、跨性別人士或泛性戀者。Kurt補充指，其實20多歲到60多歲都應該有結婚權利，因此婚禮中新人們的年齡層範圍亦相對闊。

NEXT CHAPTER LGBT創辦人之一Kurt表示，籌備《PRIDE TO WED》的原意是因為他們相信，婚姻是每個人都應享有的自主選擇權，不應因性取向、年齡或經濟條件而受到限制。（王海圖攝）

除此之外，NEXT CHAPTER亦希望盡量可以涵蓋更多人，因為有些新人可能是因為家庭出現突發狀況，或因為經濟壓力，導致未能籌劃婚禮，於是他們想透過《PRIDE TO WED》去為有需要的新人舉行一個圓滿的婚禮。

他又表示，很多同性伴侶因為知道香港不承認同性婚姻，所以根本沒有考慮過結婚，但隨着時代進步，他們了解到可以赴海外或者透過「Fly Free Wedding」形式辦理結婚，才知道是有選擇的。Kurt認為，異性戀伴侶在香港可以輕易地到婚姻登記處註冊結婚，但對於LGBTQ+族群而言，婚姻之路卻充滿阻礙。

10對新人透過《PRIDE TO WEB》舉行婚禮，成為同性伴侶。（盧翊銘攝）

10對新人透過《PRIDE TO WEB》，在逸東酒店舉行婚禮，成為同性伴侶。（盧翊銘攝）

自2020年開始，NEXT CHAPTER LGBT每年都會協助約100對新人，包括線上註冊和海外實體婚禮，去完成他們結婚的夢想。對於這個數字，Kurt形容是一個很大的增長。

Liam及Lucas亦參加了《PRIDE TO WED》，各自與伴侶締結婚姻。千禧後出生的Liam是一個跨性別男士，去年完成平胸手術。他希望透過結婚，給予伴侶一個承諾。他又透露曾受同事歧視，因其身份證性別一欄被標示為「女性」，有同事知道後便叫其他同事「估吓」Liam的性別，又未經他同意向其他同事展示其身份證。

Liam認為本港《婚姻條例》一直沒有任何實質改進，希望未來香港性小眾伴侶可以獲得保障。他又認為公眾是基於無知，沒有受到充份教育，才會有歧視情況，所以他亦希望香港可以透過立法及教育，提高大眾對性小眾的認知。

Lucas則是來自新加坡的男同性戀者，今次透過《PRIDE TO WED》與另一半結婚，結束30年愛情長跑。他憶起以往陪伴侶去看醫生時，被問到與伴侶的關係，往往只能以朋友自稱，而他不想再對外宣稱是朋友身份，而是同性伴侶身份。他又期望香港，以至新加坡等地都可早日承認同性婚姻。

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