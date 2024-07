同志驕傲月｜10對LGBTQ+伴侶辦集體婚禮　主辦：每人都有結婚權利

每年6月都是「國際同志驕傲月(Pride Month)」,同性婚禮統籌公司NEXT CHAPTER LGBT與逸東酒店合作,在6月25日舉辦《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮,是香港首個同志集體婚禮。當日有10對新人透過「Fly Free Wedding」方式,在香港與美國婚姻監禮人實時連線,並在親友見證下結為配偶。



NEXT CHAPTER LGBT創辦人之一Kurt表示,籌備《PRIDE TO WED》的原意是因為他們相信,婚姻是每個人都應享有的自主選擇權,不應因性取向、年齡或經濟條件而受到限制。而《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮亦絕非只是一場單純的婚禮,更代表着香港社會對多元性傾向及多元性別者的接納與尊重。他們也希望藉此活動鼓勵更多LGBTQ+朋友勇敢走出來,宣告自己的性取向和身份,並勇敢追求自己的幸福。



10對新人透過《PRIDE TO WEB》,在逸東酒店舉行婚禮,成為同性伴侶。(盧翊銘攝)

《PRIDE TO WED》多元驕傲婚禮的10對主角均為LGBTQ+群體,包括同性戀、泛性戀及跨性別人士,年齡介乎20多至60多歲,他們都是事先報名,再由主辦方篩選,以象徵式2元收費完成婚姻登記。Kurt指整個婚禮籌備過程只有大約一個月,更收到了約30對有意結婚的同性情侶提出申請,令他喜出望外。

他又表示,舉辦《PRIDE TO WED》是希望可以照顧到不同性別光譜,或者性傾向光譜的朋友,所以獲選的新人會有同性戀者、跨性別人士或泛性戀者。Kurt補充指,其實20多歲到60多歲都應該有結婚權利,因此婚禮中新人們的年齡層範圍亦相對闊。

NEXT CHAPTER LGBT創辦人之一Kurt表示,籌備《PRIDE TO WED》的原意是因為他們相信,婚姻是每個人都應享有的自主選擇權,不應因性取向、年齡或經濟條件而受到限制。(王海圖攝)

除此之外,NEXT CHAPTER亦希望盡量可以涵蓋更多人,因為有些新人可能是因為家庭出現突發狀況,或因為經濟壓力,導致未能籌劃婚禮,於是他們想透過《PRIDE TO WED》去為有需要的新人舉行一個圓滿的婚禮。

他又表示,很多同性伴侶因為知道香港不承認同性婚姻,所以根本沒有考慮過結婚,但隨着時代進步,他們了解到可以赴海外或者透過「Fly Free Wedding」形式辦理結婚,才知道是有選擇的。Kurt認為,異性戀伴侶在香港可以輕易地到婚姻登記處註冊結婚,但對於LGBTQ+族群而言,婚姻之路卻充滿阻礙。

10對新人透過《PRIDE TO WEB》舉行婚禮,成為同性伴侶。(盧翊銘攝)

自2020年開始,NEXT CHAPTER LGBT每年都會協助約100對新人,包括線上註冊和海外實體婚禮,去完成他們結婚的夢想。對於這個數字,Kurt形容是一個很大的增長。

Liam及Lucas亦參加了《PRIDE TO WED》,各自與伴侶締結婚姻。千禧後出生的Liam是一個跨性別男士,去年完成平胸手術。他希望透過結婚,給予伴侶一個承諾。他又透露曾受同事歧視,因其身份證性別一欄被標示為「女性」,有同事知道後便叫其他同事「估吓」Liam的性別,又未經他同意向其他同事展示其身份證。

Liam認為本港《婚姻條例》一直沒有任何實質改進,希望未來香港性小眾伴侶可以獲得保障。他又認為公眾是基於無知,沒有受到充份教育,才會有歧視情況,所以他亦希望香港可以透過立法及教育,提高大眾對性小眾的認知。

Lucas則是來自新加坡的男同性戀者,今次透過《PRIDE TO WED》與另一半結婚,結束30年愛情長跑。他憶起以往陪伴侶去看醫生時,被問到與伴侶的關係,往往只能以朋友自稱,而他不想再對外宣稱是朋友身份,而是同性伴侶身份。他又期望香港,以至新加坡等地都可早日承認同性婚姻。

