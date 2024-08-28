年輕護士投身護老10年無懼厭惡工作　鼓勵青年入行照顧長者身心靈

說到護理行業，一般人或許都會認為是厭惡性行業，而且從業員都年紀較大，難吸引年輕人入行。不過，世事總會改變，邱志傑（Kaden）今年32歲，現時在松齡翠軒擔任高級護理主任，從事護理行業已有近10年經驗。回想初出茅廬時，Kaden對未來前景感到迷惘，曾考慮投身紀律部隊，也想過做銷售員，但都感覺缺乏與社會有連繫。



「我自己喜歡和別人溝通，變相也想過加入社福界。」Kaden回憶當時在機緣巧合下，得知社署開辦了一個登記護士課程。在家人的鼓勵下，Kaden放膽一試，終成功踏上了護理之路。



「我自己喜歡和別人溝通，變相也想過加入社福界。」Kaden回憶道。機緣巧合下，他得知社署開辦了一個登記護士課程。在家人的鼓勵下，Kaden決定一試。就這樣，他就踏上了護理之路。（黃浩謙攝）

年輕入行怕經驗不足以回饋社會 不感護理行業厭惡：老人家需要

「當時其實都很年輕，我當時應該沒有記錯是21歲、22歲左右。」Kaden回想起初入行時的心情，說：「我都會想我這麼年輕，我人生的歷練，我究竟有甚麼經驗？有甚麼知識可以幫助社會需要的人？」但Kaden在護理行業中，逐漸找到了工作的意義和滿足感。「我覺得這份工作是很適合的，在裏面其實也拿到很多滿足感。」他舉例指怎樣去護理長者、怎樣跟團隊之間的合作等，都需要時間去建立。

Kaden認為，社會對護理工作存在偏見，社會過去都會覺得護理這一行是很厭惡的，因為可能需要接觸病人的大小二便，但他有不同的看法。

我從來都不覺得這個工作是一個厭惡性，因為我自己覺得老人家入住（護老院），是一個生老病死，一個自然的階段，每個人都會經歷的。 男護士Kaden

Kaden強調最重要的是心態的轉變，「我們要換一個角度去想，其實他們是需要這件事，而我們是需要幫助他們。」

望長者視安老院為家可安享晚年 心靈健康需特別照顧

在醫院實習的經歷讓Kaden對護理工作有更深入的認識，他發現相比醫院，安老院的工作更加全面，因為醫院只負責治療，老人家病好了便會出院，但安老院對老人家來說，就是他們的家。Kaden解釋指，他們的目標及方向都是希望進來的老人家可以開心安享晚年。所以在照顧上、環境上、觀感上與醫院不同，「我們可能會多一點人性化的工作，我們可能一些心靈上的支持，希望老人家入住可以滿足他的身心、跟他們心靈上的那些事。」

而在醫院裡，巡房通常是醫生和護士一起查看病人狀況，但在安老院，巡房卻有著不同的意義。Kaden指這是他每天最珍惜的時刻之一，「我們的巡房是去看看老人家，去探望他們。」他認為「你吃飯了沒有？」、「你昨天睡得好不好？」、「你住得慣不慣？」這些看似平常的問候，對老人家而言都是無比窩心的。

Kaden逐漸找到了工作的意義，他說：「我覺得這份工作是很適合的，在裡面其實也拿到很多滿足感。」（黃浩謙攝）

Kaden22歲時加入護理行業，現時工作的護老院，都有年輕同事入職。（黃浩謙攝）

Kaden特別強調了照顧心靈的重要性：「很多時候入住的長者，第一可能他們以往的背景是跟家人同住，因為家人照顧不到他，所以他要入老人院。其實老人家很普遍的就會覺得我入住安老院，究竟新環境是怎樣的呢？是否適合我住？我入住了，是否家人就代表不理我呢？」

為了幫助長者適應，Kaden和他的團隊會採取多種方法:「每一次（老人家）入住的時候，除了我們同事、社工也好，或者我們護理人員也好，我們都會了解他的背景，他的生活習慣，和他建立一個關係。」他強調這種關係的建立需要時間和耐心，好讓老人家感受到他們的態度，對他們的關心。

家人同屬護理行業 獲母親支持貢獻社會

Kaden的職業選擇得到了家人的大力支持。「其實我整家人都是做護理行業」他笑著說，「我媽媽，就是她很久之前也是護理員，我姐姐也是護士，我妹妹起初是保健員，現時也是護士，所以我們全家都是護理行業。」

家人的支持對Kaden的職業選擇產生了重要影響。「她（媽媽）是第一個最支持我的家人,」Kaden回憶道,「我未想讀護士之前，她已經跟我說『你不如讀護士吧』，所以他是很支持我的。」對Kaden來說，護理工作不僅僅是一份職業，更是與社會建立聯繫的途徑，「我自己初初入行的時候，都希望在社福界或者在這個群組裏面去工作和做貢獻。」

樂見年輕人加入護理行業人數增多 經驗屬其次態度最緊要

近年來，Kaden發現有越來越多年輕人加入安老護理的行列。他認為這不僅為團隊注入了新的活力，也為整個行業帶來了希望，因為護理行業人手一直緊張。Kaden指很多新入行的年輕人都是覺得這個行業可以幫到人。Kaden分享道指有些新人可能以前未接觸過護理這行，又可能是從事其他行業，但他們都想跳出固有框架。

對於新人，Kaden特別強調最重要是心態和態度，反而經驗只是其次。他表示護理員的條件，「我認為是他的心態，他是否真的有熱誠，他是否真的想嘗試，這是很重要的大前提。」

作為一名資深的護理主任，Kaden也曾被批評和指責。但他相信每個行業都會有這樣的經歷。他分享道「尤其是剛剛踏出社會工作的時候，我自己覺得，如何去面對這個『罵』，其實簡單來說，我們要聽不同人的意見，這個很重要。」

Kaden認為，這些批評和指導都是寶貴的學習機會，可說是「塞錢入你袋」。透過前輩的指導，或者他們提出有任何可以改善的地方，都能令到自己的人生成長。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！