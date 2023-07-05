輸入外勞｜院舍護理員特別計劃業界共申請輸入2094人　超配額一倍

院舍輸入護理員特別計劃6月19日起接受申請，據社署回覆，截至7月3日，共收到370間院舍遞交申請，涉及引入2,094名護理員。據社署在業界簡介會提供資料，計劃每季一次接受院舍在指定的期間內遞交申請，首個申請期為6月19日至7月3日，可供申請名額約1,000個，即現時申請輸入的配額超出可供申請名額一倍。



院舍輸入護理員特別計劃6月19日起今日開始接受申請，據社署回覆，截至7月3日，共收到370間院舍遞交申請，涉2094名輸入護理員。（資料圖片／羅君豪攝）

政府推出的院舍輸入護理員特別計劃，容許所有院舍輸入合共7000名護理員，計劃由6月19日開始接受安老院、殘疾人士院舍及護養院提交輸入護理員配額的申請。

370間院舍交申請 私營、自負盈虧院舍申輸入護理員總數1386人

據社署回覆，截至7月3日，共收到370間院舍遞交申請，涉2,094名輸入護理員。在370個間院舍的申請中，有263間屬私營院舍及自負盈虧院舍，申請輸入護理員總數為1,386人。而餘下107間屬津助院舍及合約院舍，申請輸入護理員總數為708人。

在特別計劃下，各類型院舍均可申請輸入護理員。其中，私營院舍及自負盈虧院舍（包括參與買位計劃的院舍）每聘用一名全職本地僱員（不限職位），最多只可申請輸入一名護理員（即1：1）；而津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員（不限職位），最多只可申請輸入一名護理員（即2：1）；

社會福利署早前指，首個申請期、即6月19日至7月3日，可供申請名額約1,000個。（資料圖片）

據社署5月18及19日為業界舉行兩場視像簡介會的資料，當中提到計劃每季一次接受院舍在指定的期間內遞交申請，首個申請期為6月19日至7月3日，可供申請名額約1,000個，即現時申請輸入的配額超出可供申請名額一倍。