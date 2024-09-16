裕民坊鐘錶工匠爭取6年獲發牌：堅持到今日成功咗覺得好興奮

「阿仔係我嘅動力，供佢讀大學畢業先得。」在觀塘裕民坊擺檔20年的佘永盛目不轉睛地看着桌上工具，細心地為顧客修理手錶。自2018年起，市建局公布重建裕民坊，佘伯因而被視為無牌工匠，被「剝奪」工匠的資格，也無法擺檔代為維修鐘錶。



觀塘區議會食物環境衛生委員會今（16日）在會議上，宣布同意向佘伯簽發固定攤位（工匠）小販牌照，並安排他最快於11月遷往駿業里附近的天橋底下開舖。6年以來的抗爭，終於畫上完美句號。



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憑着對手錶的憧憬 入行維修鐘錶數十年

「區議會嗰度聽到畀我（牌照），好興奮、好高興。」佘伯道出知道結果當下的心情。現年76歲的佘伯從事鐘錶維修已近40年，「手錶以前好需要呀嘛、好稀罕呀嘛，借姐夫個手錶嚟帶一日都過癮。」

憑着對手錶的憧憬，佘伯投身鐘錶維修行業，一轉眼便已過數十年。佘伯說：「入嗰行咁鍾意呀嘛，咪要堅持，堅持爭取，咁識得整嘅，咪要整到你有朝一日唔識得整為止。」

因家庭原因錯過牌照登記 開展6年爭取之路

然而，好景不常，食環署早在2009年在全港進行無牌工匠經營普查，惟佘伯當年因家庭原因不在港，而錯過食環署的工匠牌照登記。及後，市建局自2018年起宣佈重建裕民裕，佘伯隨即被視為無牌工匠，近年更會每月都被食環署票控，票控金額介乎數百元至一千元不等。抗爭六年，在得知結果的一刻佘伯終可放下心頭大石。

苦苦爭取6年，眼見過程中有其他工匠放棄繼續爭取牌照，佘伯卻從未想過放棄。他語帶堅定地說：「唔會放棄，會繼續爭取，堅持到底為止，到真係冇希望先放棄，堅持到今日成功咗咪覺得好興奮囉。」

最快11月遷往駿業里天橋底下開舖 檔位面積40cm乘50cm

余伯最快可於11月遷往觀塘駿業里附近的天橋底下開舖。他坦言比較喜歡過往位於裕民坊的店舖位置，只可惜該位置不獲發牌，他無奈說：「退一步海闊天空。」據悉，有栗子檔會在該位置擺檔，佘伯指，已經和對方打過招呼，期望能做到大家互相遷就。

食環署代表：2009年後不再發新牌 佘伯是特殊個案

新店舖的面積不得超過40厘米乘50厘米，有議員在會上關注新店舖的面積是否足夠，亦有議員關心日後會否再有相關牌照發出。食環處代表則回應指在收到當事人的牌照申請後，已到過他的店舖量度位置，而一般工匠店舖發牌的面積亦定於此。食環署代表續指，2009年後基本上不會任何新的牌子，形容佘伯的個案是特殊個案。

兒子為堅持動力 佘伯：供佢讀大學畢業先得

「阿仔係我嘅動力，供佢讀大學畢業先得。」佘伯提及現年16歲正在就讀中五的兒子，指兒子是他堅持下去的動力。佘伯希望兒子可以專心讀書，並順利考上大學。他慨嘆道：「驚佢讀唔到大學難搵食囉，教佢嚟整鐘錶，咪又好似老竇咁嘅命運。鐘錶發咗牌又冇繼承，要從頭嚟過好傷心。」

社區團體倡政府定立清晰發牌機制

「活在觀塘」創辦人袁智仁多年來一直協助佘伯爭取牌照。他指，現時政府以一個2009年的工匠登記作為申請牌照的依據，反問：「15年前嘅調查點樣可以決定呢家嘅工匠有冇牌？」他認為現時工匠牌照申請仍然不清晰，「處方係應該更加清晰去畀返公眾，其實一個工匠係點樣可以申請到工匠牌，而唔係要其他工匠又走返六年嘅過程。」