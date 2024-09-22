Pink Dot 2024｜6878人出席推平權 黃夏蕙促同性婚姻合法化
撰文：陶嘉心
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香港最大型LGBTQIA+群體盛事「Pink Dot HK 一點粉紅」今年踏入第十年，今日（22日）在西九文化區藝術公園舉行，設音樂會、攤位等活動，全日錄得6878入場人次。今年「粉紅大使」、94歲藝人黃夏蕙期望，政府可以早日促成立法，合法化同性婚姻。
今年「Pink Dot」主題為「粉紅十年We Are Fabu10us」，場內共設80個攤位等活動，繼續推動同志平權及支持性小眾。不少市民配合主題身穿粉紅衣服或帶象徵性別少數群體（LGBT）的彩虹旗到場；大會全日錄得6878入場人次。
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台上則有20多個單位表演，包括歌手Serrini、小肥、P1X3L、Sica、變裝皇后Drag Queen表演等。
大會總監梁兆輝致辭時說，十年前將引入Pink Dot時，沒想過會有第十年。他形容，活動與香港一樣，經歷很多變遷，曾停辦或在室內舉行，最終都能「愛在粉紅風雨天」。
黃夏蕙促政府盡快合法化性婚姻
94歲「粉紅大使」黃夏蕙指，以前很多「馬姐」也是同性戀，只不過過去社會守舊，她們才需要把自己隱藏起來。她認為現在時代進步，同志有權「公開地愛」，不用再「收埋自己」。
終審法院去年裁定，政府有積極義務確立替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認。黃夏蕙希望政府、議員可以早日促成立法，合法化同性婚姻，認為不論男女，只要相愛且不傷害他人，就應該讓他們結合。
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去年 Pink Dot 與區議會選舉撞期，入場人士需安檢，現場亦部署了較多警力。今年參加者無需安檢入場。