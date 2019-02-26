【發作性睡病】恰眼瞓竟然係病！　困擾全國100萬人口的「惡疾」

我叫阿培，是“我請你睡覺”公益活動的發起人。我們在2016年11月發起了這個活動，邀請大家去一些非常規的地方睡一覺，然後拍照、錄視頻，上傳到社交網路上，目的是讓更多人瞭解——“發作性睡病”。

我自己就是一名“發作性睡病”患者，這是一種全世界都不知道病因的罕見病，會不可控地、隨時隨地倒頭就睡，我們稱自己為“覺主”，情緒一激動，還會渾身無力，猝倒。

阿培亦是一名“發作性睡病”患者。（一条）

根據史丹福發作性睡病研究中心的研究，全球發病率是1/2000，中國約有70萬至100萬患者。“我請你睡覺”非常火爆，有幾千人參與了，有5000多萬的流覽量，更多人對這個病有了一點認識。

我們再來看看各種畫風的睡姿（點圖放大▼）

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和照片上大家放鬆的心態不同，得了這個病的人，其實是很痛苦的，因為他們真的是任何時候都能睡着：開車、走路、高考，甚至愛愛的時候……

中國40%的車禍原因，都是疲勞駕駛，這其中，可能就有“發作性睡病”患者。而他們更大的煩惱，來自於身邊人的不理解，上學時被人罵“瞌睡蟲”、“爛學生”，上班時被老闆罵偷懶、不認真，甚至連父母，都不認為他們得了病。

為了避免歧視，很多患者不願公開病情。我們通過長時間的溝通，才說服4位患者來說說他們的煩惱，更重要的是，如果你身邊有這樣的覺主，請理解，並善待他／她。

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