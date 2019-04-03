【盲人工廠重建】CEO月入14萬　工友做盡得8千　退休變學員更低薪

盲人工廠重建，工友前景未明，勞碌半生，工友的就業保障，未見得有體面及尊嚴。視障工友單永生，每月人工約6000至8200元，他的爸爸單義豪，今年78歲，因過了55歲的退休年齡，即使滿有經驗，也要做回學員，拼手抵足，每月只能賺2000多元。翻查資料，這家社福機構，有16名高曾職員年薪超過70萬元，機構內不足1%的員工，獲得12%整體薪金。立法會議員張超雄認為，輔導會高層年薪不少，與基層服務使用者薪酬差距明顯，是「肥上瘦下」。 【盲人工廠重建】專題系列報導之三

1%員工年賺1400萬 總裁160萬年薪



盲人輔導會上年度總收入高達2億6840萬元，據年報顯示，過半收入(51%)來自社會福利署津助，達1億3844萬元。當中包括1億2910萬元整筆撥款資助，及930萬元公積金撥款資助。

現時盲人輔導會共有706名員工，上年度薪酬開支約1億7650萬元，佔總支出超過六成。但翻查輔導會2017/18年度《整筆撥款財務報告》，有16名職員年薪超過70萬元，合共支出1400多萬元。即是說，不足1%的員工，獲得12%整體薪金。其中有兩名職員年薪更超過100萬元。

盲人輔導會未有在網站公開上年度《最高三層職員薪酬檢討報告》，翻查2016/17的情況，行政總裁譚靜儀年薪高達1,687,173元，即每月有14萬元酬金，比社署同等職級、總社會工作主任的月薪頂薪點$129,325為高。

今年盲人工廠獲社署1600萬元整筆撥款資助。（林振華攝）

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服務使用者收入按成績計算

香港01就工廠工友的薪酬，向社署及輔導會查詢。社署回覆指，工廠2018/19年獲得1600萬元整筆撥款資助，但沒有個別備存工友薪酬資料。輔導會則未有正面回應，僅表示工廠服務使用者的訓練津貼及薪酬，是按工作時數、能力及表現計算。

據盲人輔導會提供資料，盲人工廠現有204名服務使用者，當中只有四分一是受聘於勞工合約的工友，其餘是庇護工場學員。工友與學員收入不同，工友薪酬以最低工資計算，學員一天訓練津貼為26.5元，兩者再按工作時數、能力及表現計算。

工廠部文件繩工友單永生表示，他一天能生產95包文件繩，屬於多產一員，但月入最多約8,000多元。他的爸爸單義豪退休後，由工友變為學員，即使同樣多產，月入一般得2,000多元，最多亦不會超過3,000元。單單以單永生工每月可賺最多8,000元為例，對比盲人輔導會行政總裁14萬元月薪，兩者相差17.5倍。

立法會議員張超雄亦曾接觸工廠工友及學員。他指文件繩部訂單較多，收入已較穩定，其他部門收入情況更差，「就算佢好想做，好做得，都未必有呢個收入。」他表示，以他了解，一般學員每月收入只得約1,000元，而他接觸的工友中，最高月薪是6,000元。

單義豪（右）及單永生（左）為兩父子，二人現分別為工廠的學員及工友，二人月薪不過一萬元。（林振華攝）

資源肥上瘦下 公義的問號

立法會議員張超雄認為，輔導會高層年薪不少，與基層服務使用者薪酬差距明顯，是「肥上瘦下」。「一班專業人員幫助弱勢社群自力更新，專業人員係要有一個有尊嚴嘅報酬，但當差異去到咁大，你會諗最終邊個得益多啲。」

他又指，撥款屬公共資源，由政府收集，再資助慈善團體或非牟利機構為弱勢社群提供資援，但質疑輔導會沒有給予工友及學員一個合理薪酬，維持基本生活，批評做法不公義。他建議輔導會撥更多資源幫助工人，令他們有更多工作機會。

立法會議員張超雄曾安排工友、學員，與政府當局及盲人輔導會會面。（資料圖片／高仲明攝）

盲人輔導會：參考政府認可基準制定

香港盲人輔導會回應查詢指，工廠生產部工友等同在社企工作，會按其工作能力支薪。而每間機構或公司都由不同員工負責擔任不同崗位，每位員工的工資按照其職責、工作技能以及年資而定。而輔導會薪酬制度，大致參考同類型政府資助機構情況、公務員職級及政府認可基準而制定。

社署回應指，受津助的非政府機構，在確保服務質素和符合《津貼及服務協議》的規定前提下，可靈活調配資源及安排適當人手，以回應社會不斷轉變的服務需要。機構可按人力資源政策與員工簽定合約，訂定員工的薪酬福利安排，但必須有清晰、公平、妥善監管和問責的制度，並應該讓員工知悉和了解機構的薪酬、福利政策。

社署在收到機構的年度檢討報告後，會根據指引進行評估，就機構最高級三層人員的平均總薪酬與公務員相應職級的薪酬、津貼及福利等總額比較。如有需要，社署會作進一步跟進，包括與機構管理層會面，要求機構提供詳細解釋及相關的補充資料予社署考慮。