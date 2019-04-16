【盲人工廠抗爭】工友拒遷屯門團結現曙光　政府物色九龍區廢校

土瓜灣盲人工廠即將重建，重建四年間，盲人輔導會安排工友及學員遷至屯門安老院工作，更稱安排是「唯一選擇」。有盲人工友及智障家長不滿，組成大聯盟反對安排。 漆黑中的呼喊，力量微弱，但漸有迴響。 面對反對聲音，政府在輔導會與工友、學員周三召開特別會議前，透露正尋找一間九龍區空置校舍，讓工廠重置。教育局也確認，一所位於九龍區即將空置校舍，可能適合用作盲人工廠臨時處所，已將有關建議交予勞福局考慮。消息指，空置校舍用地位於觀塘。 香港01記者早前落區視察，也發現區內最少有三所校舍目前空置，其中有校舍只與工廠相距十分鐘車程。偏遠的屯門，真的是「唯一選擇」嗎？ 攝影：黃偉民

這場失明人的抗爭，要從六年前說起。香港盲人輔導會在2013年向政府申請「私人土地作福利用途特別計劃」，重建盲人工廠為綜合康復服務大樓。工廠將於2021年重建，204位工友及學員，包括智障、視障、聽障人士及精神病康復者，將遷至屯門盲人安老院，直至2024年。

近日有盲人工友及智障學員家長自組大聯盟，表明反對過渡安排。他們擔憂的是，若搬遷至屯門，在環境、交通、工作安排上難以適應，希望有關當局及輔導會在九龍區尋覓地方，作暫時安置。

按下圖，看盲人工廠抗爭故事：

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鄰近盲人工廠 四萬呎地廢置十年

屯門是否唯一的選擇？不！香港01記者較早前落區巡查發現，九龍區內最少有三所空置校舍。其中前九龍船塢紀念學校目前空置，位置十分接近盲人工廠，兩者只距不足10分鐘車程，或步行距離亦只需20分鐘。

前九龍船塢紀念學校雖用作校舍擴建，但已空置十年。

九龍城空置校舍 荒廢多年

記者巡視發現，位於九龍城青州街的空置校舍，佔地面積達3,570平方米，只有一層平房，共有12間課室，兩個硬地操場，四周被樹木包圍。校舍外沒有鋪設凹凸紋引導徑，盲人輔導會如申請用地，需進行無障礙工程。雖然用地不接近港鐵站，但鄰近有不少巴士站，輔導會可安排接駁車輛接送，加上校舍對出已是食肆，膳食不成問題。

教育局指，學校在1996年停辦後，曾租予不同學校作臨時用途，直至2008年分配予天神嘉諾撒學校作擴展。不過，學校至今仍然荒廢，大門更已被塗鴉，現時由教育局以政府永久撥地形式持有。教育局指，一直有與校方就如何修茸及使用校舍進行討孰，並跟進有關安排。

二萬呎地荒廢十年 淪為白鴿寄居地

此外，在現時「中央調配機制」下，九龍區內有兩所作「政府、機構或社區」用途的校舍目前空置，未被政府部門或非政府機構租用。

其中一間是位於黃大仙東頭邨內的前至德公立學校。學校毗鄰衙前圍村吳氏祖堂，1961年奠基，2008年殺校，至今荒廢十年。人去樓空，有課室玻璃窗戶破爛，大量鴿子寄居在天台、學校外圍，樹枝橫生至校內，樹上更有不少垃圾。

50多隻鴿子停留在前至德公立學校外圍，窗戶亦有破爛。

雖然學校外牆油漆斑駁，欠缺打理，但地盤面積達2,000平方米，樓高四層，課室間隔完整，地下籃球場及天台空間亦可使用。加上學校後方是屋邨多層停車場，接駁小巴或旅遊巴可停泊在停車場外。屋邨內，亦有不少非牟利機構租用地下單位提供社福服務，如香港唐氏綜合症協會的白普理家長資源中心，及明愛賽馬會青年服務綜合中心。

但地政總署回覆指，用地屬私人用地，地契訂明只可作學校用途，據了解業主擬作校舍作社福用途，正與社福團體商討合作，如計劃落實，需申請修改地契。

鬧市中的廢校 七年冇人用

前賈梅士學校（Portuguese Community School），是「中央調配機制」外九龍區內另一所空置校舍。學校位於佐敦覺士道，四周均被私人屋苑高樓重重包圍，加上建於平台之上，不在地面，一般人經過亦難以發現。

學校1996年起交由保良局管理，2000年獲教育局資助開辦課程，2012年更名為「保良局陳維周夫人紀念小學」。 同年學校搬遷至土瓜灣，校舍一直荒廢至今。

學校樓高三層，設有一個操場，唯一出入口位於樓與樓之間的一條小樓梯上，並不設車輛通道，出入或有不便。但學校距離佐敦港鐵站只有4分鐘步行距離，工友及學員可自主乘車到達學校門前。

「中央調配機制」 根據現行處理空置校舍的中央調配機制，若確認空置校舍無需分配作學校用途，教育局會知會規劃署及其他相關部門（例如地政總署和房屋署），以便規劃署考慮其他合適長遠用途。 截至2018年1月，規劃署已按機制檢討，並確認183幅空置校舍用地長遠用途。當中有137幅，建議作長遠「政府、機構或社區」用途。其中46幅，已分配予政策局、部門、非政府機構或其他團體。 183幅空置校舍用地中，九龍區佔9間，當中有5間已保留或擬保留作「政府、機構或社區」用途。香港01記者巡查後發現，前至德公立學校和前賈梅士學校閒置，其他已被租用。按現時機制，團體如要租用「中央調配機制」下的校舍，須取得相關政策局支持，才可向負責部門申請使用空置校舍。

輔導會稱曾考慮廢校 教局：未收到查詢

輔導會回覆香港01記者查詢時表示，政府現已承諾協助於市區尋找臨時用址。而過去三年間，曾考察過九龍區不同工廠大廈及空置校舍，探討工廠暫遷該處的可能性。但空置校舍位置大多不理想，包括遠離公共交通上落點、未有足夠空間上落貨物、附近缺乏食肆等，又或因業權問題，而未能成事。

輔導會引述政府回覆指，有幾所校舍已規劃用途，時間上未能配合工廠重建及過渡期使用。但教育局回覆指，局方沒有收到盲人輔導會查詢有關空置校舍的事宜。

輔導會本月初曾再向工廠工友、學員發通告，重申暫時搬遷至屯門盲人安老院的安排。

本土研究社：點解教育局要hold住咗幅地？

本土研究社成員楊夏至認為，盲人輔導會數年前已籌備重建盲人工廠，不理解政府在這期間為何一直未有處理過渡安排，直至機構考慮暫遷至屯門安老院，出現反對聲音，才推出臨時對策，租用空置校舍。「當本身就有呢個社福需要時，點解教育局要hold住咗幅地，最後搞咁耐先放出來。」他認為，事件反映政府各部門就不同用地規劃未有完整協調，「畀人鬧先郁一郁」。

楊夏至批評政府未有及早安排工廠重建時的過渡措施。（資源圖片）

社署：九龍區物色合適處所

社署解釋，輔導會早前建議，重建期間將盲人工廠等設施暫時遷往屯門盲人安老院，認為可接受，因為上址為輔導會轄下服務單位，亦是提供康復服務的場所。

但直至近日收到部分服務使用者對調遷安排的意見後，已積極協助機構在盲人工廠用地附近，或九龍區物色合適的空置處所，當中包括空置校舍，作服務單位的臨時用址。

教育局：九龍區一所將空置校舍可能適合

教育局則表示，已應勞福局要求，檢視已預留作長遠學校或教育用途，但在等待重用期間可作短期用途的空置校舍。局方認為一所位於九龍區即將空置校舍，可能適合用作盲人工廠臨時處所，已將有關建議交予勞福局考慮。

張超雄歡迎政府決定，但強調重建還有很多不合理安排，明日（4月17日）會議上需繼續爭取。（資料圖片）

張超雄：歡迎政府決定

立法會議員張超雄歡迎政府決定，認為能減輕工友及學員搬遷至屯門安老院的不便。他希望局方選定的空置校舍鄰近盲人工廠，交通方便，令工友及學員減低適應困難。

他在本月初立法會行政長官質詢環節，質問特首林鄭月娥如何處理工廠重建問題，林鄭月娥當時回應會親自關心和處理。他批評，盲人輔導會和局方是在傳媒報道及立法會壓力下，才會考慮過渡時期利用空置校舍。「由上而下嘅決定，逼就有，唔逼就冇。」

他表示，會在明日舉行的特別會議上，要求設立工作小組平台，讓工友學員可以派代表參與討論工廠重建安排。