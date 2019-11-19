【真．佛系青年】專訪27歲聖傑法師　八歲剃度出家　貼地住持用IG

「佛系」一詞是網絡流行用語，這個概念源自日本的「仏男子」（佛系男子），後來借用佛門無慾無求、一切隨緣的觀念，形容「緣份到了，自然就會……」的生活態度。從網絡回到現實世界，在香港一所寺院裏，一位法師身穿袈裟、戴著佛珠，正忙於處理院內的大小事務；入夜後，他還要履行出家人的義務，每晚念經修行。 這位「真．佛系青年」沒有滿口佛偈，反而興致勃勃地談論興趣和理想。他定時會在社交平台Instagram分享生活點滴、在網上研究星座，還很喜歡新加坡歌手林俊傑。聖傑法師的身上，少了一份出家人的拘謹，多了一份年輕人的熱情，披上袈裟卻仍然「貼地」。 記者│陳映彤 編輯│陳諄䚻 攝影│陳諄䚻

在1999年，只有八歲的聖傑法師正式在台灣剃度出家。﹙大學線／受訪者提供﹚

聖傑法師的父母是虔誠佛教徒，他媽媽在懷孕時已開始茹素。跟隨父母參加寺院的共修，是他自幼的課餘活動。小學一年級時，一位初見面的老和尚認為他很有善根，適合出家，聖傑法師的父母就萌生讓他出家的念頭。聖傑法師那時雖不特別嚮往出家，但因覺得會打拳的小沙彌（出家的小孩）十分「有型」，加上哥哥在一年前出家，他對此亦不抗拒。在1999年，只有八歲的他正式在台灣剃度出家。

聖傑法師憶述，他退學時身邊的老師和同學都感到詫異，因為他是名優異生，成績好、曾任班長，又在朗誦比賽拿過第一名。媽媽當時可能擔心有人非議，只替他解釋是要轉校。面對離開父母展開新生活的未知，他既害怕又期待。

被偷走的童年

年幼的聖傑法師對出家沒有清晰概念，以為出家人只是表演武術的團體，這美好的幻想也很快破滅。他入讀的台灣靈巖山寺是全台灣最嚴格的道場，出家人不但要過規律的生活，還要與外界斷絕任何接觸，寺內沒有電話、電視或電腦等裝置，讓他們能專心學習。道場裏有二、三百名出家人，師兄弟要互相監督，對方稍有懈怠便會打小報告，令大家都不敢過於親密，聖傑法師也因此沒有幾個朋友。回想當年，他笑言出家人與正常人的生活規律完全不一樣，他根本無法習慣寺院的生活，每件事都在磨練心智：「比如叫你把頭髮剪光，每天凌晨兩點半起床，一天吃兩餐，你沒有可能適應到的。」

聖傑法師細數他每日在道場的日程，凌晨兩時半起床後，他就要連續學習接近20小時，整天只有40分鐘的午睡時間，直到晚上十時才能就寢。除了讀經、打掃、拜佛、上早晚課等周而復始的生活，聖傑法師認為最難熬的是體育課。雖然是小孩，他們每天仍須練習300下掌上壓、紮40分鐘馬步等。這樣艱辛的體能訓練，一般小孩根本難以承受，聖傑法師只能勉強撐住，亦曾因此偷偷落淚，但已比那些體力不支而暈倒送院的小沙彌幸運了。

跟其他小孩一樣，聖傑法師也很渴望有休息和玩耍的時間，但道場裏沒有假期，連佛誕都要繼續學習。在嚴肅的成長環境，平平無奇的法器也是他的玩具。那時出家人會使用「念佛計數器」計算念經次數，他唯一的樂趣就是把零件拆開再重組：「最多別人玩鋼鐵俠，我們玩法器。」

道場的生活對聖傑法師來說猶如「殺手式訓練」，無聲無息地偷走了他的童年：「不開心是一定的。這些可以說是童年，不過後面要加『陰影』兩個字，是一定的。」獨自離鄉別井、在如此刻苦的環境下成長，他曾經想過離開，無奈在寺內無法致電家人。而且礙於年紀和能力，他只能待台灣的簽證到期，每半年才回港兩三天。如是者，他在寺院裏度過了千篇一律的六年。

失去童年 變得早熟

聖傑法師現已出家近20年。在靈巖山寺度過六年光陰後，他又花了數年在台灣的圓光佛學院和福嚴佛學院讀書，2013年才回流香港，並在去年出任普光明寺的住持。回望過去，艱苦的出家生活令他錯失寶貴的童年 — 既沒父母在旁，亦沒娛樂和自由，但聖傑法師並沒抱怨。

談到出家後最大的得著，聖傑法師頓時認真起來。他認為這十多年的磨練讓他比同齡人早熟，了解到人必然會經歷痛苦，例如學生要煩惱交功課和考試、成人要煩惱經濟和工作，而人生的最終目標就是解決這些煩惱。佛教的經論讓他提早接觸這些問題，並積極思考解決方法。他因此覺得出家是個「非常直接解決苦的渠道」：

「我的緣份就是自小可接觸這些（對人生的感悟），別人已經浪費了一輩子在世界走一趟，回來才學會我現在學到的東西。」

熱愛生活 探索世界

聖傑法師是香港最年輕的住持，說起佛學頭頭是道，聊到個人嗜好同樣滔滔不絕。成為住持後，聖傑法師的生活更加忙碌，既要處理大量行政工作，又要主持法會。他笑言，出家人已經「全年無休，24小時天天做」，也應該找回屬於自己的時間，平衡生活和工作。他現在會在空餘時間上網、聽音樂和研究星座，偶爾還會看電影，特別是跟佛教、文化或哲學相關的，遇到適合題材便可用作講經例子。早前他在學生介紹下接觸到韓國電影《與神同行》，意外發現電影情節與佛教的經論相通，於是用作教材，令課堂更有趣、「貼地」。

喜歡探索世界的聖傑法師也熱愛旅遊和拍照。訪問當日的晚上，他就準備出發到英國參加文化交流活動，到當地不同寺院認識它們的發展和歷史，俗稱參學。他表示，有時在外地公幹後會多逗留幾天，把握私人時間看風景和參觀傳統寺院，為自己安排一個「文化遊」。出家人並沒收入，生活主要依賴寺院提供的基本食宿，還有少許來自信徒的供養。聖傑法師說以前試過一個月只得一千元供養，現在的旅遊費用是多年來的積蓄。他打趣道：

「如果你自己有什麼病，又沒有買保險，那就真的『自己食自己』了。」

現時聖傑法師主要在日間處理職務，晚上才做自己的定課，包括讀經和打坐。﹙大學線／受訪者提供﹚

全家出家 關係變淡

聖傑法師出家數年後，他的父母亦相繼出家。因出家人之間會保持適當距離，他上一次和家人見面已是農曆新年前。問及會否想念一家團聚的感覺，他不假思索就回答：

「那又不會，其實坐在一起有時候都不知道可以說甚麼。老實說這是一層隔膜，因為已經分開十幾二十年，又沒有一起成長，已經有代溝。」

由於聖傑法師全家人都學佛，溝通和相處都十分客氣、和諧，彼此也只會用法號稱呼對方。因他們住在不同寺院，能聊的話題不多，只會分享生活經歷和交流佛法，關係平淡。比起家人，聖傑法師平日更常接觸寺院內的法師和居士，主要的生活圈子也是他們。

作為住持，聖傑法師（中）經常要主持法會和替信眾開示，雖然忙碌，但他表示自己應付得來。﹙大學線／受訪者提供﹚

「佛系」不太佛

「隨緣」，是佛教的說法，指不強求緣分，隨著眼前的條件盡力做事；「隨緣」，同樣是潮流用語，強調無慾無求，緣分來了自然水到渠成。聖傑法師笑著回應，「佛系」不能說是出於佛教，因佛教的隨緣是叫人積極創造機會、尋找解決方法，不像潮流中「佛系」那般悲觀消極，以「佛」作藉口自我安慰。

聖傑法師又慨嘆，大眾對出家人有很多誤解。他們會認為出家是逃避現實，又覺得法師應清心寡慾，使用智能電話就等於追求物慾。他解釋，智能電話在他們眼中只是一個通訊工具，出家人既然有責任弘揚佛法，就要入世、與時並進。只是有時太過「貼地」，反而被人議論：「我常常說二十一世紀的和尚是最難做的，你不貼地怎和現代人溝通？你不可以拿50年代那些出家人的標準來看現在的和尚」。

還俗抑或堅持

對年輕的聖傑法師來說，人生路仍然漫長。問到若能回頭，他會選擇繼續當出家人，還是離開？他深深嘆了一口氣，想了良久，才緩緩吐出：「真是很難（選擇）。」這些年來，他一直反反覆覆問自己，內心亦不時感到徬徨，始終沒有一個確實答案。他坦言的確有後悔過出家，因為感覺香港的寺院對後輩缺乏栽培，出家人的未來存在許多未知之數。他強調出家不是一個職業，而是義務工作，出家人在自學以外，還要兼顧弘揚佛法。只可惜香港人太過理性和重視利益，難以被相對感性的宗教信仰說服。加上佛教對他們來說賺不了錢，更不能「當飯吃」，因此在香港的發展性很低，前景黯淡。

聖傑法師認為出家人在香港的發展性很低。﹙陳諄䚻攝／大學線提供﹚

意識到制度的不足後，聖傑法師也希望能改變眼前狀況，但他感慨單憑己力，實在難以扭轉經幾十年沉澱而成的大環境，不免會心淡和卻步。有時做到疲累，他就會反問自己到底該走或留：

「我不會說『我很清高，我一輩子也會做法師』，我一定不會這樣。就像別人買股票，跌了他也不會繼續買了。」

自年幼起，聖傑法師便過著不一樣的童年，獨自面對成長的困難和挑戰。近20年過去，他已適應了出家人那種簡單、樸素清淡的生活模式，更在寺院中擔當重任。對他而言，修行的過程就像切割鑽石，只有願意接受切割的人才可成為一顆閃閃發亮的鑽石，即使簡單如為人處世，也是一門學問。縱然過程艱辛，他也期待自己終有一日能修成正果，成為一顆耀眼的鑽石。

【本文獲「大學線」授權轉載，原文：真．佛系青年 27歲貼地住持──專訪聖傑法師】