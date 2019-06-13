【逃犯條例】三度上街半生首次　花甲老人與學生同行：保護下一代

立法會原定6月12日恢愎二讀審議逃犯條例修正案，後來場外的示威，演變成大規模警民流血衝突。讓時間回到警方還未暴力清場前，金鐘政府總部一帶是怎樣的一道風景？ 在解放軍駐港部隊大樓內，有軍人駐守，有閉路電視監視外面的一舉一動。在大樓大閘外，有市民佔路，有學生搬物資，有人看守鐵馬、水馬陣。而胡少冕一直撐着傘站在解放軍對出行上路，聽着電台諷刺時政的節目，拿着「保護下一代」的標語，默默地看着他眼前的大樓，及旁邊寫上「貫徹一國兩制」的大型燈牌。 他那斑白的長鬍子出賣了他的年齡，然而2019年6月是他三十年來第一次上街，由集會、到遊行、到佔路，一路一步走到更前，他說他有責任站出來，保護孩子。 （攝影：徐嘉蒓）

半生缺席社會運動 2019年一個月內三上街

胡少冕在昨日早上九時許便抵達到金鐘，那時學生已佔據部分道路，「就算佢哋唔衝出去，我都會過來。」

這是他人生第三次走上街，第一次是今年6月4日晚上的六四三十周年悼念集會，第二次是6月9日百萬人遊行遊行反對逃犯條例修定，「今日（6月12日）係第三次。」

但在過去三十年，他從未有站出來過。1989年，中共屠城，香港百萬人上街聲援北京學生，他也沒有參加。他說那時需要工作，更多是的是，他沒有參與的熱心。他失笑，沉默了一回兒，說：「仲係好似好自由咁，（六四屠城）貶下眼就停咗，會冇事、冇事咁。」

標語被雨水沾濕破損，胡少冕堅持繼續用，或許是因為對上面那一句「保護下一代」有執著。

看着解放軍駐港部隊大樓內寫上「貫徹一國兩制」的大型燈牌，胡少冕苦笑，「感覺到愈來愈冇（一國兩制），寫就咁寫，哈哈。」

那麼，是甚麼讓一個已屆60歲的人改變，在一個月之內，一而再、再而三地參加社會運動？

「冇可能將咁多雞蛋放埋一齊。」胡少冕交出這個答案。

曾經不理世事 今理解青年想法

以前他是一個不理時事的人，和一般香港人一樣，努力工作，賺錢供樓，放假時遊山玩水。1989年，香港前途談判，他仍然有信心香港之後會有自由。近幾年他半退休，多出空餘時間，開始留意電視，漸漸喜歡看香港電台電視視點31台的歷史節目，漸漸留意世界歷史，漸漸改變，「依定愈來愈離心，唔係唔欣賞香港，而係唔欣賞共產黨。」

他認為，中共政權控制港人程度愈來愈嚴重，一國兩制盪然無存，香港愈來愈失去自由，他個人可接受程度已觸及底線，一定要走出來。「因為愈逼愈近，今次咁多人遊行都照恢愎二讀。」

2014年，他曾認為雨傘運動「好亂」。今年6月9日遊行之後，有年青人衝擊立法會、告士打道，那時他剛剛遊行回家，開電視見到衝擊畫面，也一度覺得他們「發癲」、「好冒險」，但在很後期他才收到資訊，原來政府在遊行結束後不久便發通告指恢愎二讀審議逃犯條例修正案，「我理解點解會咁『發癲』。」

有人覺得鐵馬象徵暴力，但胡少冕欣賞年青人的創意，「佢哋一陣間就封到條路，唔畀人出，其實係我哋轁咗佢哋嘅光。」

「這是每一個人的自由」

不少父母會勸喻示威年青人快點回家，不少人政府高官說學生安危被威脅，亦有人說參加遊行、集會、佔領的都是被金錢收買的。又如作為兩位孩子的母親、特首林鄭月娥在衝突前一天（6月11日）表示，年青人參與涉及違法的行為會有法律後果，「讓年輕人因政治化的事件影響前途，大家都不想看到。」

然而這位花甲老人雖然無兒無女，但在金鐘示威現場走了一個圈後，他理解年青人的參與其實是個人的自由，值得支持，「來到見到啲學生，有啲感動，有眼淚水。不論啱定錯，都係大家嘅經歷。」很多人眼中的「危險物品」——鐵馬，他亦欣賞學生堵路的創意，「其實係我哋轁咗佢哋嘅光。」說着說着，他眼又紅了，說話緩慢了。「你問我點解會係度，其實係好自然嘅事，自自然然就（被政府）逼咗出來。」

以前一直不理世事，但他也曾經想過走出來，「但一直讓步，好像家人影響，有藉口不出來。」現在他一個人，沒有牽掛，沒有後顧之憂，決定與年青人同行。

直面高牆 保護雞蛋

這天，他一直站在解放軍駐港部隊大樓外，他說大樓外圍有很多閉路電線，他想站在這個位置保護下一代。如同站在高牆前，他想保護身後的雞蛋。「企係度佔少少地方，盡少少責任。」

在這個年代，示威者有機會被捕，被秋後算帳，記者再三確認胡少冕是否要在訪問具名及出鏡，他說沒有問題，「唔怕，我無兒無女，又退休喇，唔緊要㗎。」