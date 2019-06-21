【逃犯條例】19歲女受雨傘運動啟蒙：我有英籍，但想留在香港

示威者早前發出《聯合群組聲明》，要求政府明確承諾不再重啟《逃犯條例》修訂、撤回612暴動定性和撒銷暴動控罪，620政府未有回應，聯合群組於621升級行動，今早市民游擊佔領金鐘政總、立法會、灣仔警察總部、稅務大樓和政府合署，示威者以年青人居多。 立法會煲底示威區此時相對顯得平靜。19歲的June（化名）獨自坐在曬得悶熱的示威區，可能是怕一個外籍學生在人群中亮眼，她戴上的黑帽子遮蓋了半張臉。 「我在香港出生，整個人生都在這裡生活。」她低聲、羞澀，但不無堅定地說：「我有英國國籍，但我想留在香港。」

對比今早市民游擊佔領多個地點，立法會煲底示威區此時相對顯得平靜。（黃偉民攝）

June的家人在1997年前已赴港生活，做生意，這位一頭捲髮的少女，2000年出生於香港。他們曾經住在大嶼山，她看過這個城市邊陲的山水，後來搬到新市鎮，她擠進人群，覺得相較倫敦，香港無比安全，「不用擔心被人偷竊；香港人很和善。」

但她也看到社會陰暗的一面：香港人忙到底，幾乎似人人burnt out（累壞）。「特別對年輕人來說，這快速的節奏很具破壞性。」她說：「我們不應每天活著，必須像為了生命戰鬥，為了房租、食物戰鬥。權力較少的人，每天付瘋狂的租金。」她說：「我很深刻的是，香港人很有韌性在這種狀態下生存。」

「我們轉變不了這種文化，我們應該要改善每個人的生活狀況。」 June

2014年經歷雨傘運動，成了June心中一幅永遠消不去的圖畫。（資料圖片）

雨傘是人生中最大的影響

醫療、社福及土地議題的種種無力，歸根究底仍然是一個線頭：香港沒有民主政制。2014年雨傘運動要求落實真普選，當年June不過14歲，好不容易勸服父母讓她到現場看看，結果成了她心中一幅永遠消不去的圖畫。

「我對那時的社群連結，還有人們信守和平的氣氛很深印象。人們唱歌、傳遞水......」June說：「那是我第一次參與香港社會運動，是當時牽繫大家心頭的大事，也是我人生中最重大的事。」

June覺得612衝突加深是因為警察行為暴力導致。（李慧筠攝）

612示威不是暴動 「惡人管治的香港」

反《逃犯條例》修訂運動最初，June已經不時想到銅鑼灣書店，五人因賣內地禁書而消失的事件。她和國際學校的朋友很關注這場運動，她亦有協助傳播運動資訊。

612那天，是June兼職的第一天，她無法去示威現場。事後她看新聞片段，看到警方向人群發射催淚彈和橡膠子彈，覺得衝突加深是因為警察行為暴力導致。「那場示威不是暴動。」

「你知道嗎？如果在英國，示威者可能會燒毀物品、打爛窗戶，偷竊......上次香港二百萬人遊行，有些人只是唱歌、祈禱。」她說。「看到警察近距離向坐著的人開水炮(噴胡椒水），是令我最憤怒.......我找不到這樣做的合理理由。」

「香港很多好的人，卻被惡人管治著。」 June

「有英國國籍但我想留下」

June並沒有滿足於6月18日行政長官林鄭月娥提出的暫緩修例。「她的前科讓我知道，她會給我們假希望，然後故態復萌。提出暫緩只是想讓大家停止示威，令她易於行事。我不希望讓她易於行事。」

林鄭家人跟June一樣，擁有英國國籍。「條例通過後，他們根本不受影響。」但對她的家庭來說，「我可以走但我想留下。這是我們的家。如果你愛香港，你不會把香港市民送到中國受審。」

June表示於到海外留學前，她還會參與接續示威活動。（李慧筠攝）

19歲的她甚至已經想過在香港生兒育女、組織家庭。但最近她有點猶豫：「將來我的子女將要面對612的那種情況......」

往後一段日子，June即將到海外修讀歷史及政治，畢業後再回港。此前，她還會參與接續的示威活動，她要讓政府官員知道，強行施政必要承受後果，而不是讓他們「回家舒服地睡覺，翌日像沒破壞過市民生活般上班。」