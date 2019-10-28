【性別平權】美6歲女童去信玩具公司挑戰傳統　爭取綠兵推出女版

《紐約時報》20日報道，美國模型玩具兵從1930年代問世以來，一向少有變化：約5-8公分高、塑膠材質、攜帶致命武器，還有，幾乎清一色是男性。現在由於一個6歲小女孩的大膽提問，終於出現改變：一家美國玩具公司預定明年10月推出戰鬥角色的模型女兵。

住在阿肯色州（Arkansas）小岩城的6歲女孩薇薇安洛爾德（Vivian Lord）今年7月跟家人去阿拉巴馬州度假時，玩吃角子老虎機贏得一批模型玩具兵，她發現全都是男性，就問父母為何如此。她的媽媽布里塔妮（Brittany Lord）鼓勵女兒寫信向玩具公司提問。

薇薇安寫信給3家玩具公司，說她先前曾發現幾個粉紅色的男性玩具兵，她希望有「看起來像女性的模型女兵」，她說：「為什麼你們不製作陸軍女兵？我朋友的媽媽就是陸軍！」「你們何不也製作陸軍女兵？」

薇薇安寫信給3家玩具公司，說她先前曾發現幾個粉紅色的男性玩具兵，她希望有「看起來像女性的模型女兵」。（BMC Toys 官方網站）

布里塔妮並未料到女兒的這封信會有回應，但賓州BMC玩具公司老闆伊梅爾（Jeff Imel）收到了信。

剛好在前年6月，曾擔任美國海軍艦艇士官長、目前已退役的喬安歐特洛夫（JoAnn Ortloff）也向BMC抱怨說，她希望3個孫女能有機會接觸到模型女兵，但市面上都找不到女性模型玩具兵。當時伊梅爾說，他會考慮這個構想，但製作新產品非常昂貴。一年後伊梅爾對小女孩薇薇安的回應大致一樣：「也許我們哪天會製作模型女兵。」

此事經地方電視台報道，引發熱議，伊梅爾甚至收到CBS這類全國媒體的訪問邀請。他後來坦承，未處置薇薇安和歐特洛夫的這類抱怨，是「犯了大錯」。接著他託人打草稿、製造初步模型，並在今年9月芝加哥玩具展中展出。

伊梅爾託人打草稿、製造初步模型，並在今年9月芝加哥玩具展中展出。（BMC Toys 官方網站）

小女孩薇薇安的信，就此改變了模型玩具兵樣貌——BMC計畫下個月展開眾籌，明年10月推出一整組模型玩具女兵。薇薇安已寫信向伊梅爾致謝，她說：「我長大後，可能也給我的孩子幾個模型女兵玩。」

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