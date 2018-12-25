月經被指不潔　尼泊爾婦女被隔離致失溫死　台女赴當地做月事教育

尼泊爾當地有個習俗名為「Chhaupadi（朝帕蒂）」，人們深信月經會招致厄運降臨，於是女人在經期時會被放逐到小屋，直至經期完結為止。但「可怕」的事還不止如此。 來自台灣的林念慈於2013年因工作關係到訪尼泊爾，在當地口耳聽聞過不少女性因對月經認識不足而出現的種種荒誕之事，其中一個讓人啞口無言的故事令她特別深刻：有婦人因為過動勞動，令子宮從陰道中脫落，並在兩腿中間搖搖欲墜，她卻仍然沒有求診如常過活。現今世代經常叫着女生要「愛自己」的口號，但身在尼泊爾的林念慈不禁問，到底是什麼地方出了問題？ （攝影：黃寶瑩）

月經期間被隔離 被動物襲擊、失溫致死

尼泊爾當地人民信奉多元文化宗教，包括印度教、佛教、穆斯林或原始宗教Mundhum。而印度教及不少偏遠地區的人視月經為不潔之物。當女人月事來臨的時候，她們會被嚴禁進入寺廟及進行宗教儀式，有人會把她們驅離出村莊，放逐至臨時小屋或牛棚裏渡過經期，期間更可能會被動物攻擊或因天氣寒冷而失溫致死，這種習俗稱為「Chhaupadi」。我們或許無法想像，但不少女性的確每個月都過着苦不堪言的日子。

尼泊爾政府早於2005年宣佈廢除「Chhaupadi」習俗，但直至去年，議會才通過了法例，嚴格禁止該習俗，違者會被監禁三個月的及罰款30美元，不過在偏遠村落，傳統或許仍被保留

Cｈhaupadi習俗禁止婦女在月經來潮期間進入家庭和寺廟，甚至也不能觸摸其他人。

子宮脫落懵然不知



尼泊爾人分成不同族群，人們的教育程度也迴異，對月經的知識也同樣。從林念慈接觸過的婦女裏，有人可以對月經完全沒有概念，有些則略懂一二。她到訪過不同村落、學校及尼姑寺院與當地婦女交流，一起坐下來談女人心事，「可能30年沒有人問過她、她也沒有問過她自己，到底月經是怎麼回事？」其中一位婦女的故事，讓林念慈聽得目瞪口呆，「那位婦女的子宮從陰道掉出來，晃在大腿中間，但是一直沒有處理，我第一次聽到非常震驚。」

她後來特地上網去查，發現原來是一種叫子宮脫垂的毛病：如果女性過度勞動，或未在月經期間、產後沒有好好休息的話，支持子宮的韌帶會鬆弛，子宮會從身體裡滑出來。她聽後一臉難以置信：「我很哀傷，為什麼會搞成這樣，到底發生了什麼事？」

子宮脫垂 子宮脫垂是一種婦科疾病，出現成因是由於盆底肌肉和韌帶薄弱，造成子宮支持不足，導致子宮滑落，或突出於陰道外的情況。陰道鬆弛嚴重情況下，陰道的部份組織會隨著子宮滑出體外，對內褲造成摩擦。長久摩擦可導致陰道潰瘍。

尼泊爾人信仰不同宗教，因着不同背景，她們接受月經的教育程度也迴異，有人可能對月經毫無概念，也有人一知半解。（受訪者提供照片）

尼泊爾人認為女性在此期間不干淨會給家人帶來厄運。結果，婦女被驅逐到沒有冷設備的小棚屋，直至經期完結為止。（視覺中國）

自學婦科知識 教授瑜珈保養子宮



「她們可能會認為是自己做錯了什麼事，也或者是因為沒有受過教育，不敢去醫院。」林念慈沒有醫科背景，為了向婦女傳遞正確月經知識，她特地跑去參加不同課程、看醫療書，先把自己的婦科常識裝備好，再去教育當地婦女。「我們可以做的是，告訴她們說不要過度勞動、月經期間要好好休息、生完小孩要至少休息一個月才可以勞動，要把常見疾病講得很仔細，讓她們知道這是可以預防的。」也與婦人們分享瑜伽，「有些瑜伽動作可以幫助子宮支撐力，加強核心群肌肉，可以讓子宮更強壯。」

子宮脫垂是果，回到原因，是當地人對月經的認知不足。問林念慈，為什麼會選擇尼泊爾？她笑笑說：「我是被召喚過去的。」多年以前，她在國際志工組織工作時曾留守過尼泊爾，到村子開大會相討活動流程，發現裡面都幾乎只得男人聲音，「我們去找他們談活動，都只有男人在喬事情，我很好奇男人說那麼多，那女人要說什麼？」她心裏埋下了一顆種子，多年以後決定選擇尼泊爾開展新計劃，與當地婦女一起做點什麼。

於是，林念慈於2013年獨身飛到尼泊爾開創一間社會企業，聘請當地婦人製造布衛生巾，還邀請當地人使用。她更被英國廣播公司（BBC）評為「年度全球百大女性」之一。她們的故事，請看下集。