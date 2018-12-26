推環保重用M巾為月經去污名　台女：月經是生命的源頭

與一般女性無異，林念慈以前的工作忙起來，連身體也沒空照顧，月經來時感覺疼痛便草草吃藥止痛了事；她一直以來使用即棄式衛生巾，後來就因方便而轉用棉條，但偶爾忘記更換，棉條放在陰道太久，拿出來就是一陣惡臭，陰道亦因此反覆發炎。 直至後來有一段時間她在尼泊爾生活，過著被喜瑪拉雅山脈包圍的生活，朋友如常向她寄來衛生巾，她才驚覺，自己一直使用即棄式衛生巾是在污染環境。 於是，她於2013年獨身飛到尼泊爾開創社企，聘請當地婦人製造布衛生巾，並邀請當地人使用，還到訪不同村落與當地女性分享月事知識，讓她們了解月經是怎麼一回事之餘，也向一眾女性提供另類環保月經產品選擇。 攝影：黃寶瑩

被山脈包圍 發現自己是污染原兇

2013年，林念慈放棄了本身的工作，隻身飛到尼泊爾當地參加了一個學習與環境共處的課程。她在當地生活數月，有朋友為她寄來生活用品，其中包括即棄式衛生巾。她每次月經來的時候，隔三、四小時就更換一次，隨即就丟掉，那時她忽然覺得：「用完就丟，好像有些地方出錯了。」

朋友如常向林念慈寄來衛生巾，她才驚覺，自己一直使用即棄式衛生巾原來是在污染環境。

旅行見可重用衛生巾成解決出路

這個問題一直在她腦海裡盤繞。後來她到南印度旅行，碰巧經過一家店舖，發現有以布製成的衛生巾出售，她大感驚訝，而埋藏在心問題也似乎瞬間得到解答，「我覺得，這可能是一個解決方法。」

那次之後，林念慈就積極於尼泊爾推動月經去污名化工作，設立棉樂悅事（Dharti Mata）工作坊，梵文意思為「大地之母」。透過聘請當地婦人製作布衛生巾，並與當地婦女交流，提供月經教育講座，藉此宣揚環保經期，她更在2017年被英國廣播公司（BBC）選為年度百大女性之一。

那次之後，林念慈就積極於尼泊爾推動月經去污名化工作，設立棉樂悅事（Dharti Mata）工作坊，梵文意思為「大地之母」。（受訪者提供相片）

衛生巾分解需至少300年 女性一生至少用上萬塊

衛生巾多含有塑膠，若要被完全分解，動輒要花上300至500年。而女性每月來經，一日大約用掉4、5塊衛生巾，整個週期（約7日）便用了35塊、一年就用了420塊 。計算下來，女人一生有40年的生理期，總共便用掉超過一萬塊衛生巾，也佔了堆填區不少位置。為了解決環境污染問題，林念慈決定大力推廣布衛生巾。她先與一群好姐妹花了一個多月時間在台灣研發自家的布衛生巾，包括設計、打板及試用，為了符合公平貿易的原則，她再飛到尼泊爾當地找棉布供應商，她不懂當地語言，就找來會說尼泊爾語的朋友帶路，到布市場逐家逐戶找合適的布料。

直至今年7月，林念慈在尼泊爾設廠，聘請當地婦女製造布衛生巾，也與當地一家製造布料的供應商合作，製作過程全部使用當地資源，「市場上只有即棄式衛生巾，但是不是可以有更環保的、更貼近自己身體的另一個選擇？我們推動環保經期，讓想法跟行動可以連在一起，並確保每一個製作的循環都可以達到共善。」林念慈說。

公平貿易 根據香港公平貿易聯盟公平貿易資料顯示，公平貿易目的是減少貿易過程中對生產者的層層剝削，保障發展中國家的農民和工人有合理的工作環境與回報，有尊嚴地生活，生產者與商人建立更公平的貿易關係，減低對環境的損害，締造可持續發展的公義社會。

布衛生巾有人歡喜有人排擠

不過推動月經正向教育也並非如想像般容易。過去，即棄式衛生巾仍未傳入尼泊爾，當地人使用舊布或破布以墊付內褲作吸收經血之用。而現在，林念慈帶同布衛生巾到訪村落，雖有人因覺得上面的花紋漂亮而躍躍欲試，但偶爾也有人排擠，「有一些族群覺得，好不容易因為經濟好轉，有錢買拋棄式衛生巾、而不用再用布了，現在怎麼又倒退回來用布？」

新型月經用品有各式各樣，她們也並非逼迫女性一定要使用布衛生巾，她續解釋：「每人有自己選擇，我們的教育是，在推廣課程把所有女性的經期用品都拿出來：棉條、月亮杯、拋棄式、布衛生棉等等，遂一告訴她們這些東西的成分，對身體、環境的影響，再讓她們自己選擇。」

林念慈決心要為月經「去污名化」，鼓勵女性以正面態度對待月經。

月經背負污名

事實上，不止尼泊爾，林念慈觀察到，月經背負污名的情況於世界各地比比皆是。回到香港，社會亦習慣將「月經」兩字封口不提，或以「大姨媽」、「親戚到訪」稱呼月經，女性不自覺亦難以將月事宣之於口，「等我投入推動布衛生巾的工作後，才發現這是世界各地都存在的問題，包含西方國家、台灣也是，女生也很少討論月經，但這是全球的事情，這是需要改變的事情。」

林念慈決心要為月經「去污名化」，鼓勵女性以正面態度對待月經，「子宮是小孩的宮殿，人的生命也是在子宮孕育，月經也是從子宮而來，我想邀請大家要意識到，我們都是從媽媽的子宮出來的，應該要重新去連結自身身體。」