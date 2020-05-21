【新冠肺炎】駿洋邨準住戶新居淪檢疫中心　夢想破滅只求合理對待

COVID-19新型冠狀病毒疫情下，民間一片愁雲慘霧，不少人的生計堪憂，但火炭駿洋邨的準住戶還面臨多一重困擾——苦苦等候多年的公屋入伙在望，政府2月8日一聲令下，徵用駿洋邨作檢疫中心，安居樂業的願景突然落空，上樓無期。有準住戶只能暫時棲身於婆家的騎樓，有住戶不得不靠積蓄和裝修費暫租酒店。設置檢疫中心無疑對抗疫至關重要，但4000多名駿洋邨準住戶卻成爲犧牲品，面對政府寥寥數千的金錢補貼，以及令他們失望的安置方案，有住戶嘆，「政府可否公平對待我們？」 記者｜楊曉婷 編輯｜林怡欣

李小姐一家三口住在頂樓的劏房數年，天花板一直有石屎剝落，多次向業主投訴無果。苦等公屋七年，去年12月，她收到通知信，可以入住今年2月新落成的火炭駿洋邨。

話音剛落，2月初，李小姐從新聞得知駿洋邨被徵用作檢疫中心，一想到一歲的女兒仍只能在半個車位大的劏房裡成長，連翻個身、學走路的空間也沒有，她形容：「所有的夢想於一瞬間破滅了。」

李小姐一家只好繼續住在劏房，但一個月後，一塊長約一米、重達二三十公斤的天花板，「咚」的一聲掉落在斗室地上，石屎碎和鋼筋散落在給幼兒學走路的軟膠墊上。李小姐嚇得哭了半天，現在回想起來，如果被砸到應該「連命都無」，可幸女兒無事，但這下子，他們卻連這個「家」也住不得了。

劏房的天花崩塌後，李小姐倉促收拾，就匆匆到婆家暫住。李小姐的大伯和大嫂一直和老爺奶奶同住，二百呎的空間突然要多容納三個人。他們一家三口只能睡在「騎樓」上（舊式公屋露台）的雙層床，但「騎樓」放滿雜物，衛生狀況欠佳，李小姐女兒的臉頰早已被跳蚤咬紅了幾處。走投無路，快將入住的公屋單位又被徵用為檢疫中心，接二連三的打擊令李小姐心情壓抑。

沙田穗禾區區議員麥梓健議員指，駿洋邨被徵用為檢疫中心，4000多名準住戶受影響，其中因居住問題向他求助的就有200多名，當中包括李小姐。

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政府派6000 準住戶斥：交租都不夠！

疫情沒完沒了，準住戶入伙無期，大失預算，財政壓力也增加了不少。2月14日，駿洋邨被徵用一個星期後，政府宣布向火炭駿洋邨準住戶發放6,000元的一次性特別津貼。但對於受影響的住戶，只是杯水車薪。

同為駿洋邨準居民的Joey直斥6,000元連交租都不夠。Joey的丈夫任職司機，每月收入約18,000元，礙於經濟能力，一家三口六年來與老爺奶奶還有姑奶同住，平時攤分租金和水電煤的費用。Joey的姑奶有情緒問題，常常就生活習慣等瑣事與Joey一家發生衝突，女兒曾害怕得不敢回家，一家三口甚至要長期躲在房間來避免紛爭。九歲的女兒做功課、一家三口吃飯和睡覺都在同一張床上，他們視入住駿洋邨為新生活的希望。現在入伙無期，他們還是決定搬出去。

香港的租約大多為一年「死約」（即租客至少要租住一年），因不知何時才能入住駿洋邨，Joey為免受租約捆綁，租住位於土瓜灣、月租9,000元的酒店。他們靠多年來儲下的積蓄和原本預留下來的裝修費用去繳交租金。為節省開支，Joey一家幾乎每天都吃麵包和杯麵過活，有時一個麵包甚至會分幾餐食。Joey的女兒不喜歡吃麵包，她也只可以不斷跟女兒說：「麵包『飽肚』，吃了再算，總之不會餓就夠了。」

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在2月19日的立法會緊急質詢中，立法會議員楊岳橋指出有準住戶已經做好搬家的準備，質疑政府只想用6,000元打發駿洋邨準住戶。政務司司長張建宗回覆指，6,000元的津貼是「心意」而非「補償」，同時強調政府並未與準租戶簽訂租約，未有確實遷入日期。運輸及房屋局局長陳帆則指，「預配通知書」上有特別提醒準租戶在等候入伙期間，切勿過早進行遷往編配地區的安排。

楊岳橋認為，未入住的公屋是政府財產，被徵用為檢疫中心似是「沒問題」，但政府不得不考慮駿洋邨已接近入伙期，準租戶有合理預期自己可於何時遷入新居，雖然未簽租約，但許多準租戶已經為搬遷作準備，例如向現時業主退租、為子女更改校網等等，臨時徵用的決定令他們頓感徬徨。他又認為6,000元不足以彌補準居民需延遲幾個月入伙的損失，直言：

政府要求市民共渡時艱，願意付出的卻與市民直接犧牲的不成正比。

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新居驟變檢疫中心 住戶看新聞始知被徵用

雖然政府表示有作出「特別提醒」，讓準租戶不要「過早準備遷居」，但準租戶譚先生（化名）卻從房署職員口中清楚得知可在2、3月入伙，臨近遷居，自己的工作及孩子的學校都已安置好，此時大失預算。

政府原在1月25日宣佈徵用未入伙的粉嶺暉明邨作為檢疫中心，惹來激烈抗議後，特首林鄭月娥於1月28日宣布放棄徵用暉明邨，並指未來一年落成的屋邨不適合作為檢疫中心，當下亦沒有任何未入伙的公共屋邨在檢疫設施考慮選址之列。

2月7日， 譚先生在立場新聞的網上直播中，看見大批警察在駿洋邨外圍戒備，已心知不妙。隔日，他在直播上看見駿洋邨被圍上重重水馬，當晚，就從新聞上聽到特首林鄭月娥將徵用駿洋邨為檢疫中心的消息。政府決定來得突然，譚先生想不到自己作為駿洋邨的準住戶，不但事前沒有收到通知，還要透過新聞直播才得知這件事。

一批防暴警於駿洋邨駐守，現場曾見機動部隊校長莊定賢（David_Jordan）（圖右）亦在場。（黃偉民攝）

譚先生一家輪候公屋七年，妻子沒有工作，在家照顧六歲的兒子。他現職社工，月入約23,000元，剛好符合三人家庭公屋入息及資產的審查限額。為了能成功申請公屋，他三年來多次拒絕加薪的機會。他笑說：「我有升職但沒有加人工，工作量加但人工減。」他提到身邊的朋友不理解他為何要如此「蝕底」地輪候公屋，他解釋：「我沒有『父幹』，沒可能靠自己一個人的收入，供養一個三人家庭又同時置業。如果我選擇每月供樓，根本不能維持一個合理的生活質素。」他們一家三口現居於沙田村屋內一個200呎的劏房單位，月租約7,000元，廁所小得連轉身也有難度。

去年11月尾，他終於收到苦候七年的公屋「配房通知書」，「配房通知書」上寫有編配好的單位室號，並通知他一個星期後到屋邨辦事處辦理有關手續。他如期到屋邨辦事處簽署「接受或拒絕編配聲明」，當時房署的職員告訴他：「簽了這份文件這個單位就是你的了，應該大概2月到3月就能入伙。」一家人滿心歡喜，每一天都在想要怎樣佈置新居，也一早聯絡好裝修師傅，現在工程擱置，也沒有拿回9000元的訂金。譚先生回想起兒子曾經畫了一幅畫，是未來自己的房間的樣貌，令他心酸不已，並指政府

完全破壞了一個小朋友、一個家庭的夢想。

更令譚先生心煩的是，他早於1月提出辭職，打算入伙後轉去一份薪酬待遇較好的工作。新的工作一早找好，但薪酬超過公屋的入息審查。為了未來在交收公屋單位時仍然能通過入息審查，他特意和新公司商量壓低薪金直至他入伙駿洋邨，公司原本答應，但在訪問當天卻突然致電，要他選擇接受全數薪金上班或放棄工作。他無奈選擇「做住先」，否則一家人就要面對零收入的生活，但他預期自己會在入伙前辭職，否則很大機會失去入住公屋的資格。

譚先生已付9,000元的裝修訂金，圖為當初他為新居設計的平面圖。(照片由受訪者提供/大學線授權使用)

安置方案欠考量 準住戶望政府合理對待

駿洋邨被徵用兩個星期後，一眾駿洋邨準住戶才陸續正式收到房署的書面通知，並附上一份意見回條，當中列有兩大選項。

（大學線授權使用）

運輸及房屋局局長陳帆4月11日出席電台節目時表示，已向4000多名駿洋邨準住戶寄發上述通知書及回條，目前收到200多份入住寶田中轉屋的申請，另外有數百戶居民選擇取消今次駿洋邨的編配。

譚先生表示選項B對他而言並不可行，他於大埔工作，兒子正於沙田讀幼稚園，今年9月即將升讀小一，去年因知道被派駿洋邨更一早選擇了沙田區的小學。他曾致電房署查詢沙田區還可輪候的公屋數量，得到的回覆是「零」。事實上，公屋劃分區域的方法並非十八區，而是分為市區、擴展市區、新界和離島這四區。駿洋邨所屬的擴展市區範圍十分廣 ，假若譚先生選擇了選項B，他有機會被派到青衣，將軍澳等地方，因此他認爲保留駿洋邨是唯一可行的方案。

譚先生和劏房天花崩塌的李小姐都申請入住寶田中轉屋，雖然希望政府可以儘快兌現提供中轉屋的承諾，但寶田邨的配套令他們甚為擔憂。同爲駿洋邨準住戶的伍小姐已入住寶田邨，她稱，單位家徒四壁，廁所並沒有配置熱水爐，他們要煲四桶熱水來洗澡，廚房也只有鋅盆和石屎枱，要自備煮食用具。最令她困擾的是安全問題，單位並沒有安裝門鎖，岀門時只能靠電線和另外買鎖頭鎖住閘門，伍小姐曾發現鎖頭有被外人打開過的痕跡而報警。她指住在寶田邨令她膽戰心驚，寢食不安，生怕有意外發生。

譚先生希望政府能夠提供其他中轉房屋選擇，他不解地說：

2020年的香港還要用電熱水煲燒水洗澡，我們到底做錯了什麼？

Joey的丈夫在中環上班，女兒在慈雲山上小學，準備升上小五，如果搬入寶田，丈夫上下班的車費每日就高達50元，而女兒的學業也可能受到影響。因此即使要繼續「捱貴租」，她也不願申請中轉屋。她表示駿洋邨一眾準住户已為抗疫一事犧牲，值得受到更好的待遇，坦言：「政府可否公平對待我們，我們有血有肉，不是窮就沒有思想，不是窮就可以沒有要求！」

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：新居淪為檢疫中心 駿洋邨準住戶無妄之災】