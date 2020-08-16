強拍香檳大廈│80年代名氣大吸明星尋寶　相機店母子：客人有修養

尖沙咀香檳大廈其中一座B座近日被申請強制拍賣，物業市值約10.92億元。這幢有63年歷史的大廈，曾是不少電影、電視劇的取景地及創作藍圖。約十年前起，大廈的單位已陸續被恒基和美麗華酒店等集團收購，至今仍然留守的一眾商戶，將何去何從？ 「以前嘅香檳大廈媲美𠵱家The One、K11呢啲大商場。」在大廈內經營相機店30年的蘇菲如此形容，多年來這裏成為攝影發燒友的聚腳地，耳濡目染下，蘇菲亦學懂如食家般「品味」照片。除了有周潤發、杜琪峯等「大人物」曾為香檳大廈內的相機店常客，近年菲林相機熱潮再起，蘇菲的店內亦有年輕人不時前來；即使商場內因收購完成而漸變十室九空，她仍堅信香檳大廈是從前的那個「高檔地方」，母子慨嘆大廈遭強拍，其店的價值被低估，二人希望能在尖沙咀區覓到新址經營，「始終想做返以前啲客，人哋有修養又斯文。」 【強拍香檳大廈見證者之二】

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自1990年已在香檳大廈開業的大家好相機店，現時由蘇菲和兒子Richard打理。今年61歲的蘇菲，這天下午如常在店內迎接客人，她的耳珠上垂着一對花朵形的鑽石耳環，純熟地檢查一部部舊相機。自90年代末，蘇菲的丈夫開始到內地工作，多年來店舖就只靠她一人坐鎮，她想，自己或者是第一個會經營相機店的女子。

「樹葉線條分明嘅，就係用舊鏡影啦，舊鏡啲層次靚啲。」 大家好相機店店主蘇菲

不諳攝影 卻懂得如食家般品味相片

一提到相機，蘇菲即眉飛色舞，「04年左右啲行家都開始轉做數碼（相機器材），但係菲林相始終有種味道」。別以為相機店老闆娘便是拍攝能手，她笑指自己不諳攝影，懂得的是如何品味相片。過去曾有客人故意拿來兩張相，要考驗蘇菲，「一張係用新鏡影，一張就用舊鏡，兩張相就咁睇冇分別，我就叫佢，畀啲時間我慢慢睇。」蘇菲當時拿出放大鏡，放到兩張相中的樹葉上，立即找到答案，「樹葉線條分明嘅，就係用舊鏡影啦，舊鏡啲層次靚啲。」她指，在店內常會有客人聚腳，話題離不開照片，因此總學到一點觀賞技巧。

就好似食家咁，我哋食嘅係好嘢，品味嘅係靚相。食得多，就算未必識煮，都自然識分邊啲係好嘢。 大家好相機店店主蘇菲

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香檳大廈熱鬧名氣大 如80年代的K11、The One

「80年代（香檳大廈）係旺到人山人海，好出名！」蘇菲指，當時的香檳大廈內有很多二手相機、菲林相機店，名氣很大，就似現在的旺角的「星際城市」，但規模和格局卻是另一回事。那時尖沙咀還未有K11、The One、Isquare，香檳大廈是區內有名的高檔商住大廈，熱鬧程度不輸現時這些大商場，「好多老明星、好似歐陽菲菲，以前都住喺上面。」從30年前到今天，店舖仍有不少名人幫襯，但昔日的菲林相機現時都變了古董，蘇菲認為，香檳大廈對香港來說，也是一個歷史標誌。

高檔大廈變「性地」 無阻日本知名二手名牌店落戶

相機店落戶香檳大廈30年，蘇菲的兒子Richard就在店內成長。他表示，即使後來大廈成為了知名的一樓一「性地」，但商場仍然興旺，如日本著名的二手名牌店大黑屋在此開業，場內亦有貴仁錶飾等店舖吸引客人來到；相機店既有光顧多年的熟客，也有初涉菲林攝影、慕名到來的年輕人。但收購開始後，商場內很多商舖相繼拉閘；強拍新聞一出，大量老客隨即致電，查詢店舖日後去向，當中更有身在美國德州的客人。

嘆店舖價值被低估 望能留守尖沙咀區

「我哋淨係想繼續做生意。」Richard和蘇菲說，多年以來，恒基方面從沒派代表來店內洽談，數星期前才接獲信件通知大廈將被強拍，他們亦認為，店舖的價值被對方低估了，「佢哋拎老遠嗰啲舊大廈嚟估價，我哋做咁多年有感情，真係做生意，唔同有啲舖位係投資、收租。」蘇菲又指，店舖對她的意義重大，現時財團猶如在她身上「切塊肉走」，雖然萬般不願離開，但預計強拍行動後一年內，一眾小業主「唔想走都要走」，未來希望能在尖沙咀區另覓價格、位置與現時相若的舖位，不願搬往別區，「啲舊客富貴嘅有，明星又有，要去行旺角星際佢哋點會去？」