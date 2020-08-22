過往香港有不少小型辦館和雜貨店，惟近年相繼被超級市場和商場取代。有一間有逾半世紀歷史的辦館，至今仍隱身於尖沙咀鬧市，位置正是在近日被申請強拍的香檳大廈地庫之中。 開業已52年的波記糧食，售賣各式各樣的糧油雜貨。別看它面積小小，一些知名食肆如香港老飯店、新同樂以及多間韓國餐廳都有向他們取貨；波記第二代負責人更是放棄當建築師和警隊督察，回來接手家族事業。隨着香檳大廈被收購、強拍、不日清拆重建，為了適應時代，小商戶離開香檳之後又何去何從？ 【強拍香檳大廈見證者之三】

在燈光昏暗的地庫之中，一個白底紅字的招牌寫着「波記」二字，走進裏面可見到吊扇、木梯、紙皮石地板，兩邊貨架上有林林總總的罐頭和醬酒，櫃檯前的陳建峯（Andrew）就是這間波記糧食的第二代負責人。數十年來，店內除了加裝閉路電視和冷氣機等，格局以至規模大致相若，而Andrew的童年，大部分時間都在店內度過。

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「細個感覺冇咁大嘅，係一個生活嘅地方囉，不過以前呢度（香檳大廈地庫）有好多小朋友，成班都一齊玩，湊張木枱就喺度打乒乓波。」 波記糧食第二代負責人陳建峯（Andrew）

前舖後居住貨倉閣樓 留學回港接手店舖

「細個感覺冇咁大嘅，係一個生活嘅地方囉，不過以前呢度（香檳大廈地庫）有好多小朋友，成班都一齊玩，湊張木枱就喺度打乒乓波。」Andrew憶述，當年香檳大廈的地庫有不少傳統行業店舖，木工、裱字畫、造鞋、打金工場，還有一間夜總會，「我哋以前有個倉係租畀佢哋（夜總會員工）落場用。」前舖後居的他自嬰兒時期起，便與家人住在貨倉的小閣樓。長大後他才知道，香檳大廈曾是全九龍區最高的建築物，設計出自著名建築師甘洺（Eric Cumine）之手，「相信以前係比較富有嘅人先住到，雖然仲有啲痕跡，但其實睇返都難以置信。」

說起話來文質彬彬的Andrew，年少時曾在美國柏克萊大學修讀建築，回港後曾在著名建築師樓任職，也曾當過警務督察，但在2008年，他決定回家接手店舖，「去咗美國成11年，大部分時間都唔喺香港，就當係彌補返同屋企人一齊......父母其實都好矛盾，一邊諗咁辛苦供你讀書就係唔想我辛苦做返呢行，但心入面又開心，始終想有人承繼佢呢個事業。」

由童年時代前舖後居、到現時接手家族生意，Andrew對此處的感情十分深厚，「由細到大不知不覺間建立咗關係......呢度係一間舖，但係係一間活生生嘅舖。」 （呂諾君攝）

尖沙咀現存唯一舊式雜貨店 韓國人是常客

在這個曾經以一樓一鳳聞名的「性地」，Andrew曾目睹有鳳姐被打劫追至地庫，也有樓上「客人」跌了銀包在天井要借梯拾回的趣事，但他形容，在大廈內、雜貨店內的生活其實很平淡，最深刻的事要數曾見着電影《野獸刑警》在此處拍攝。皆因所有事早已變成生活點滴，「喺呢度係覺得自在囉，個環境對咗咁多年有感情，由細到大不知不覺間建立咗關係......呢度係一間舖，但係係一間活生生嘅舖。」

現時Andrew每天早上8時半就會回店開舖，接電話落單、執貨、送貨，直至下午5時半截單。」除了供應給區內區外的食肆，在尖沙咀居住的韓國人、南亞裔人士多年來也是常客，「知道佢哋要啲咩貨可以專登入，家庭式經營有彈性，幫到手咪幫。」除了因為售價相宜，也因Ａndrew的父母十分好客友善，每到午飯時間他們在店內開飯，總會有不同街坊加入餐桌。Andrew又指 ，當年尖沙區有7至8間雜貨舖，到現時只剩下他們最後一間，「以前加連威老道都好多雜貨舖，但如果間舖係自己嘅，不如索性唔好做、租出去算啦。」就如以往的同順興雜貨店，現時變了樓高17層的同順興商業大廈，「點解棟大廈個名好old school，原來佢本身係雜貨舖」，他笑說。

在父母身上，Andrew學到如何與客人保持長期、友善的關係。（呂諾君攝）

「第時起咗新地方，就算佢肯租你都唔會afford得到，冇理由租個The One嚟做雜貨店啫。」 波記糧食第二代負責人陳建峯（Andrew）

轉型抗發展巨輪 即將遷到葵涌工廈經營

由過去的社會變遷談到現時發展，波記糧食能留在香檳大廈的日子，亦正在倒數。Andrew表示，兩年多前大廈被恒基收購的業權已超過八成，因此他與父母亦將店舖和貨倉的舖位賣出，唯一條件是要業主繼續出租舖位直至大廈清拆，「賠償合唔合理就睇你點睇啦，我爸爸就覺得嗰時咁平買返嚟，又用咗3、40年......唔係淨係睇一樣嘢嘅，到最後發展商要收購，佢都已經過咗八成，你有得揀咩？」

他認為，社會發展是個大趨勢，不會因為大家擁有小部分物業就能阻擋，「第時起咗新地方，就算佢肯租你都唔會afford得到，冇理由租個The One嚟做雜貨店啫。」Andrew表示，他們於年初開設了網站開始網購生意，亦開設了Facebook專頁宣傳，透露至今反應不錯，又指未來計劃搬到葵涌工廈繼續經營糧油雜貨。由昔日以一部手推車走天涯，到日後call車包辦外區生意，這種轉型或已是對時代巨輪的最大抵抗。