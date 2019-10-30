【KOL】38歲辭百萬年薪銀行工　轉行做YouTuber坐遍全球頭等艙

出生於北京的Sam，是世界知名的航空博主。他不是飛機師，但一年三分之二的時間，都在天空中體驗飛行。因為經常乘坐世界各大航空公司的頭等艙，加上身份神秘，航空愛好者們都稱呼他為「神豪Sam Chui」。

「神豪Sam Chui」（一条授權使用）

2018年Sam做了一個重大的決定，辭掉在杜拜投資銀行年薪過百萬的穩定工作，全職去當一名YouTuber，到全世界乘坐不同的飛機，拍攝飛行體驗短片。年近40才裸辭當網紅？Sam說，這並不是全憑愛好而做的魯莽決定，而是因應時勢變化作出的選擇，現在賺得也不比在投行工作時少。「我有的是實力，心裡一點也不慌！」

我是個在北京出生的80後，中文名叫崔佳星。很小的時候跟著家人搬來香港，之後去了澳洲讀書和生活。最近這八九年，我在阿聯酋的杜拜定居。說在杜拜定居也不太準，應該是在空中吧。雖然我不是飛機師，但我可能一個月有20多天都是在天上的。平均每兩、三天就坐一次飛機，一年大概會飛五六十萬公里。

2018年Sam的飛行地圖（一条授權使用）

世界上很多的航空迷都認識我，我有自己的網站，出過3本關於飛行的書。 Youtube頻道大概有160萬粉絲，我拍攝的飛行體驗短片，總共有2.4億次的播放量。我還會定期向CNN、彭博社等媒體提供關於航空的評論。

Sam Chui的YouTube Channel有162萬 位訂閱者（Youtube截圖）

從1993年13歲時，第一次獨自去旅行到現在，我應該坐過接近2000個航班了。包括民航機、直升機、小型飛機、私人飛機，甚至貨機等等。其實去過的國家不是很多，也就100個左右，我只是想去那個國家把那裡稀奇古怪的飛機給坐了。像朝鮮、伊朗、蘇丹等等，他們就有一些很獨特、古董的飛機。

最奢華：阿提哈德航空的「空中官邸」

一般出行，我會選擇坐頭等艙或商務艙。想把全世界飛機的頭等艙都體驗一遍。在民航飛機中最好的，我覺得是阿提哈德航空A380的「The Residence」（空中官邸），那是比頭等艙還要高一級的服務。

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最漂亮：阿聯酋航空的空中服務員

其實每家公司都應該有一些漂亮的空姐，審美嘛，因人而異。我更在乎的是他們跟客人的交流。我個人是比較喜歡阿聯酋航空的空姐。在一台空中巴士A380飛機裡面，一般會有26個空中服務員，他們來自世界各地，甚至有來自蒙古、不丹、哥斯達黎加、千里達及多巴哥這些小國家。那你可以跟他們了解到很多有趣的事。

【飛行體驗】阿聯酋航空A380頭等艙：歲月毀奢華 一生搭一次就夠

阿聯酋航空的空中服務員（一条授權使用）

最省時：私人飛機

我還坐過很多趟私人飛機。像金鹿航空的這架由波音787改裝的私人飛機。有超大會客廳、主臥、衣帽間，實在是太奢華了。

最特別：乘坐超音速飛機，從紐約到倫敦僅需3小時

2003年4月17日，我乘坐了協和式客機由紐約飛倫敦，大概是在它退休之前的6個月。協和式是超音速飛機，它在20世紀70年代投入服務，這個飛機飛得很快，飛行速度是音速的兩倍，甚至能超越地球自轉，現在仍然沒有一架客機的速度能超越它。

最驚險：在俄羅斯遭遇「炸彈驚魂」

我是一個飛機迷，不是一個非得要坐頭等艙、公務艙的「機豪」。所以也經歷過很多驚險的事。2004年，有一次我從西伯利亞坐飛機打算回北京，準備起飛的時候，有一個人聲稱飛機上有炸彈，並且要下飛機。當時我們所有乘客都嚇壞了。

特警上來之後搜了飛機，又把所有乘客盤問了一番，最終確定只是虛驚一場，也把嫌疑人拘捕了。耗了5個小時，半夜4點多才讓飛機起飛，真的很驚險。

Sam在駕駛小型飛機（一条授權使用）

還有一次在美國加州開小型飛機到亞利桑那州。距離鳳凰城大概40里以外的地方，快要降落的時候，發動機因為沒有油就停了，螺旋槳不動了。

我們就馬上聯繫機場控制塔發出緊急求救信號，用無線電大呼“Mayday”、“Mayday”。塔台後來把整個跑道的燈亮起來，讓我們的飛機慢慢滑下去。就像電影一樣，所有消防車、救護車都來了。

最後還是順利降落，有驚無險。這個可能是我跟飛機很有緣分吧，坐這麼多次飛機都大難不死！

我如何成為航空感染者

從小就是飛機迷，「別人去遊樂場，我跑去機場」我從小就是一個航空迷，喜歡關於飛機的一切。別的小朋友一放學可能跑去遊樂場，而我就經常跑去機場看飛機。天天飛來飛去，看上去似乎很享受，但其實工作量是很大的。

拍影片、剪輯、網站和社交媒體的運營，基本上都是我一個人在幹的，都是親力親為。有時候一天才睡幾個小時。像上週我坐ANA航空的飛機從東京去夏威夷。在飛機上拍了6個小時，到了夏威夷又拍了幾個小時。回到酒店睡了2-3個小時就起來，晚上8點開始剪片，剪到第二天早上8點。

【ANA】全日空頭等艙夏威夷、東京來回 西式餐飲比日式更美味？

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從以前拍照到現在拍影片，從投資分析師到現在做一名全職的航空博客，對於我來說只是一次又一次的改變。因為「改變」才是一個人獲得成功的方程式，你不順應時勢，不去進步，甘願落後於他人的話，就會被淘汰。

SAM的飛行省錢攻略

我一直提倡的就是，花最少的錢，去獲得最豪華的體驗。

▼▼所以這十幾年來，我也積累了一些購買機票的經驗可以分享給大家。（按圖放大）▼▼

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