戴耀廷感慨大學守不住學術自由　冀校長敢講真話

上月底（7月28日），港大校委會未有接納教務委員會的建議，保留佔領運動發起人、前港大法律系副教授戴耀廷的教席，以18比2大比數通過即時解僱戴耀廷。戴接受港台訪問時表示，現時香港社會淪陷，大學無法力挽狂瀾，守護學術自由，願大學校長在充滿謊言的時代，仍敢講真話。

香港大學校務委員會以18比2大比數通過即時解僱法律系副教授戴耀廷。（資料圖片／張浩維攝）

戴耀廷對於要離別任教近30年的港大，感到更加自由，因為離開後，仍可找到新角色，：「就像飛鳥衝上天空，反而更加自由，既然此處不留人，相信天空是廣闊的，可以算自己生命一個階段的結束，但亦是另一個生命階段的開始。」

對於現時香港學術自由，戴感慨，本地最高學府，守不住學術自由：「當整個香港社會淪陷，香港大學就難以獨存，港大和港大校長都無法力挽狂瀾。」他說，對港大校長張翔沒有太高期望，因為張到港日子尚短，並說理想的大學校長，應該敢於在充滿謊言的時代中講真話。

近日，戴開展「香港法治重生計劃」（Hong Kong's Rule of Law Rebirth Project），冀在社區推動法治教育工作。他稱，雖然「法治已死」，但仍有機會重生：「我們要有死亡的覺悟，但亦要有重生的盼望，現在香港正經歷死亡的歷程，但當我們有重生的盼望，我們有的就不是一種無力感，而是學習忍耐等候。」

對於民主派曾組織、策劃及參與初選活動被指有可能違反《港區國安法》第20條、第22條及第29條，戴表示，對此感到誠惶誠恐，但會坦然面對，亦會繼續保持單純的心，戴又認為自己得比失多：「可能開始時這條路很少人同行，但道路愈來愈黑，同行的人卻愈來愈多。」