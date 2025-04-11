平機會呼籲大眾認識及接納自閉症人士

撰文：來稿
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聯合國大會於2007年通過將每年4月2日定為「世界提高自閉症意識日」，以增加大眾對自閉症譜系障礙（自閉症）的認識和支持。每年坊間為自閉症人士提供服務的機構都會趁着4月這個月份，舉辦不同類型的公眾教育及宣傳活動，藉此加深市民對自閉症的了解。平機會期望社會各界能夠接納和包容自閉症人士，攜手締造共融、沒有歧視的社會。

撰文：平等機會委員會主席林美秀

大家不妨藉着「世界提高自閉症意識日」表達對自閉症人士及其照顧者的支持，攜手建立關愛共融社區。

市民對自閉症仍存誤解

自閉症是一種神經發展障礙，影響自閉症人士的社交溝通、情感互動和認知能力。他們可能會有重複性的行為、沉迷某些興趣及對感官刺激有不同的反應，但同時擁有不同的能力。

雖然近年關於自閉症的公眾教育有所增加，然而，市民對自閉症仍然存在誤解，並未完全接納自閉症人士。根據協康會今年初進行的一項關於自閉症認知度調查結果顯示，超過九成受訪者對自閉症的基本資訊有正確理解，例如理解自閉症無法徹底根治、知道環境變化容易導致自閉症人士出現情緒或行為問題、理解自閉症人士對非語言信息的掌握能力較弱等，惟有超過四成人仍誤以為自閉症屬於精神病。調查亦顯示，超過九成受訪者認為社會對自閉症的認識及接納程度不足。

社會需提升對自閉症人士的接納程度

在融合教育的制度下，自閉症是被納入為有特殊教育需要(SEN)類別。根據教育局的統計數字，在2024/25學年，在公營普通小學和中學就讀的自閉症學生分別有7,400人和6,790人，較2019/20學年的6,400名自閉症小學生和4,410名自閉症中學生，5年間分別增加了15.6%和54%。他們在學習和日常生活都面對着不同的挑戰。

香港基督教女青年會近日發佈的一項調查，顯示46.7% 有特殊教育需要的兒童的父母表示，因子女在公眾場合的行為而遭受旁人不友善的對待，常見反應為奇異目光（43.1%）、嘲笑（31.7%）及指罵（28.7%）。雖然大部分受訪者表示願意接納有特殊教育需要的兒童，但約86%受訪者認為，要社會大眾接納他們仍然存在挑戰。

支持自閉症人士及照顧者

上面引述的兩個調查結果顯示，市民對自閉症人士的認識和接納仍然有改善空間。平機會一向關注不同需要人士，如自閉症人士的權利和福祉，並致力促進他們實現基本個人權利，以確保他們能平等參與社會。我認為誤解與偏見是歧視的根源，並相信接納要從認識開始，如果能親身接觸自閉症人士，定必會對他們有進一步的了解，從中發現他們獨特的能力，並可在職場上給予他們合適的機會發揮才能。同時，社會大眾亦可對自閉症人士的照顧者給予更多的支持，即使只是一個友善的微笑和眼神，對照顧者都是一種鼓勵。

處所或服務提供者也可以透過簡單的轉變，為自閉症人士建立更友善的環境，方便他們在日常生活不同的場所進行活動，例如減低強光和雜音，以避免自閉症人士的感官受到過份刺激，而在自閉症人士受刺激時，可提供安靜空間讓他們稍作休息。

大家不妨藉着「世界提高自閉症意識日」期間舉行的公衆教育活動，加深了解自閉症人士，並以不同的方式支持他們，攜手建立關愛共融的社會。

平機會設有專門的培訓團隊，提供有關促進暢通易達措施和服務的培訓，不同機構及服務提供者如有需要，可以聯絡平機會查詢。
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