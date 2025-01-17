騷擾者及其僱主需為違法的職場性騷擾行為負責

早前某食肆員工在網上發文，指被上司及同事以言語性騷擾。帖文引起網民熱議，並獲傳媒廣泛報道。職場性騷擾是違法行為，絕對不能容忍。若僱員向同事作出性騷擾，有機會違反《性別歧視條例》下有關性騷擾的條文，僱主亦可能需要負上轉承責任。平機會呼籲所有懷疑遭受性騷擾的人士，向所屬公司相關部門或其他機構如平機會求助或投訴，旁觀者亦可在安全情況下向受害人提供協助。

我們留意到網上對今次懷疑職場性騷擾事件的討論非常熱烈，許多網民為該名食肆員工作出分析及提供意見，亦有網民建議事主向平機會尋求協助。我希望藉此機會為大家解釋性騷擾的定義、騷擾者及其僱主的責任，並釋除一些市民對性騷擾的迷思或誤解。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



職場性騷擾是違法行為，絕對不能容忍。若僱員向同事作出性騷擾，有機會違反《性別歧視條例》下有關性騷擾的條文，僱主亦可能需要負上轉承責任。

某一行爲是否構成性騷擾須同時符合主觀和客觀的測試

根據《性別歧視條例》，性騷擾是指一人對另一人作出不受歡迎並涉及性的行為，包括以身體、視覺、口頭或非口頭形式進行的行爲，而在有關情況下，這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。因此要確定某一行爲是否構成性騷擾，必須考慮受冒犯的人士是否認為有關涉及性的行為是不受歡迎，以及從客觀標準上看，一個合理的人也會預期該位受冒犯的人士會對該行為感到受冒犯、侮辱或威嚇。此外，如一名僱員自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑造成對另一僱員屬有敵意或具威嚇性的環境，亦可構成性騷擾。例如：同事在公司範圍內高談色情笑話，或僱員在辦公室內張貼談論色情海報，若這些行為對其他同事造成一個有敵意或威嚇性的環境，可構成性騷擾行為。

性騷擾沒有性別之分亦不考慮行為的意圖

《性別歧視條例》保障所有僱員在受僱期間免受性騷擾。然而，許多人對性騷擾存有誤解，以為同性之間不會發生性騷擾，又以為只要行為不是故意便不算性騷擾。事實上，性騷擾可在同性或異性之間發生，而受害者也可能是男性或女性。另外，無論行為是否蓄意或含有騷擾意圖，只要符合性騷擾定義，就有可能構成違法的性騷擾行為。

僱主有機會需為僱員的性騷擾行為負責

在職場發生的性騷擾，除了作出性騷擾的僱員有機會負上民事責任外，即使僱主並不知情，他們亦有可能要為僱員作出的性騷擾行為負上轉承責任。除非僱主能證明已採取合理地切實可行的措施，防止有關的性騷擾發生，才可作為免責的辯護理由。因此，僱主應及早作出預防，並積極採取合理而切實可行的措施，例如：訂立清晰的防止性騷擾政策，讓員工明白僱主對工作間的性騷擾採取「零容忍」的立場；設立投訴機制，讓員工知道遇到性騷擾事件時怎樣投訴及向誰投訴；定期給予提醒或培訓，讓員工明白哪些行為可能構成性騷擾等。

遇性騷擾時應立即拒絕 可致電平機會求助

根據平機會在2022年發布的「2021年全港性騷擾調查」結果，11.8%受訪者表示，在調查前 24 個月內遭到職場性騷擾，即接近八分之一受訪者曾遭受職場性騷擾。調查亦發現，最常見的職場性騷擾形式是在受害人面前向其他人講有關性的話題或鹹濕笑話。平機會提醒市民，如遇到性騷擾應立即提出反對，清楚向騷擾者表明其行為是不受歡迎，必須停止，並可向相關人士（如僱主或人事部職員）投訴。市民亦可致電平機會的反性騷擾熱線（電話：2106 2222）求助或投訴。此外，我們亦鼓勵旁觀者對性騷擾事件作出積極回應。若你目睹懷疑性騷擾事件發生，可在安全情況下阻止事件繼續，或向受害人提供適當的協助。僱主方面，若收到僱員有關性騷擾的投訴，應以公平、公正、不偏不倚的原則和程序立刻處理，千萬不要延誤，同時要保證所有與性騷擾投訴有關的資料和記錄都會保密，如有疑問亦可主動向平機會查詢。

反性騷擾是平機會的重點工作

性騷擾問題需要社會各持份者合作，共同採取措施預防和處理。反性騷擾一直是平機會其中一項重點工作，我們會繼續進行反性騷擾的宣傳教育，以及向不同業界加強推廣反性騷擾政策和預防措施，並與專業組織和機構合作，舉辦研討會或工作坊，以提升各界的反性騷擾意識。