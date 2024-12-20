向服務提供者作出性騷擾是違法行為

早前在一個音樂節完結後，有表演者表示被觀眾性騷擾。因應聖誕和新年假期臨近，將會有各式各樣的活動舉行，大家在參與活動時要注意，不可因為過度興奮或一時貪玩，而向服務提供者作出性騷擾的行爲。因為性騷擾是違法行為，會帶來嚴重後果。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會提醒大家，服務提供者是受到《性別歧視條例》保障，免受服務使用者的性騷擾。假期將至，大家在參與活動時，要注意言行，不可性騷擾服務提供者，因為你所作出的性騷擾，都可能是違法行為。

音樂節有表演者疑被觀眾性騷擾

不久前在香港舉行的一個大型音樂節，有表演者於演出後在社交平台發布短片，表示有觀眾性騷擾她，令她感到痛心。據報道事件發生在表演者演出期間，有數名現場觀眾對着事主做出不雅的手勢，並向她展示涉及性的信息。她表示，經理人多番向保安人員投訴後，問題才得以正視。事後主辦大會亦發出聲明，指不會容忍任何對表演嘉賓、大會職員或觀眾作出的不當行為，違者會被要求離場。該表演者及後再次在社交平台回應，稱她收到大量友善的信息，非常感謝大家關注，並表示一定會再來香港。

條例保障服務提供者免受服務使用者性騷擾

假期將至，很多人都會參與不同類型的慶祝活動。無論是公眾活動、企業聚餐，甚至是私人派對，都會有服務提供者在活動中向參與人士提供服務。我在此提醒大家，服務提供者是受到《性別歧視條例》的保障，免受服務使用者的性騷擾。因此，大家在參與活動時，要注意言行，不可性騷擾服務提供者，因為性騷擾是違法行為，違法者可被追究索償。

根據《性別歧視條例》，性騷擾是指對他人作出不受歡迎且涉及性的行為，而在有關情況下，這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇的。

在貨品、服務或設施提供的範疇，《性別歧視條例》保障服務提供者（例如表演者、侍應、售貨員、保安人員、空中服務員等）免受服務使用者（例如觀眾、顧客、乘客等）的性騷擾。同樣地，條例亦保障服務使用者免受服務提供者的性騷擾。此外，即使性騷擾在香港境外的飛機或船舶上發生，但如該飛機或船舶在香港註冊，條例賦予的保障同樣適用。

平機會建議活動負責人、場地管理人員，向僱員或演出者講解《性別歧視條例》給予的保障和權責，以及留意顧客或觀眾是否有作出不恰當的行為，以預防性騷擾的發生。若發現有疑似性騷擾的事件，應及時和適當地處理，防止受害人繼續受到傷害。主辦單位或提供服務的機構亦應向顧客表明，他們對性騷擾採取零容忍的態度，堅決拒絕性騷擾。

平機會設有反性騷擾熱線處理查詢和求助

平機會的反性騷擾事務組，專責處理有關性騷擾的查詢，以及為受性騷擾影響的人士充當第一站的支援角色。僱主、服務提供者、活動負責人等如欲了解其責任，可以向反性騷擾事務組查詢。反性騷擾熱線電話是2106 2222，若你懷疑受到性騷擾，或不幸遭受性騷擾，可作出查詢或求助。

無論是服務使用者或服務提供者，在參與活動時，都應該以互相尊重的態度對待對方，不要作出性騷擾。再過數天，便是普天同慶的聖誕節，在歡度佳節時，大家謹記不要作出和參與任何違法的性騷擾行為。祝願大家有一個愉快的假期