平機會呼籲僱主實施家庭友善僱傭措施　助僱員平衡工作與家庭

撰文：來稿
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每年5月份的母親節和6月份的父親節，都是子女們對父母表達感恩之情的日子。做父母已經不容易，做雙職父母就更難，若還要照顧年邁的父母，相信壓力會更大。在職照顧者要兼顧工作和家庭，在僱員與家庭照顧者的雙重角色間掙扎求衡，殊不簡單。平機會鼓勵僱主推行家庭友善僱傭措施，為肩負家庭責任的僱員提供彈性及靈活的工作安排，以舒緩他們的壓力，同時亦可提升他們的工作效率及生產力，實現僱主、僱員和家庭三贏局面。

撰文：平等機會委員會主席林美秀

平機會呼籲僱主推行家庭友善僱傭措施，為肩負家庭責任的僱員提供彈性及靈活的工作安排，讓在職照顧者能兼顧工作和家庭。

《家庭崗位歧視條例》保障有家庭責任的僱員免受歧視

由平機會負責執行的其中一條反歧視條例 ——《家庭崗位歧視條例》，禁止任何人或機構基於另一人的家庭崗位而作出歧視行為。家庭崗位指負有照顧直系家庭成員責任的崗位，直系家庭成員指因為血緣、婚姻、領養或姻親而與該人有關的任何人，例如父母、兄弟姊妹、兒女、（外）祖父母、合法夫妻、家姑、家翁、岳母、岳父等親人。《家庭崗位歧視條例》的保障範圍涵蓋僱傭範疇，若僱主因僱員的家庭崗位而給予較差的待遇，包括解僱、不獲晉升、調職或聘用，僱主便有機會違反法例。

雖然《家庭崗位歧視條例》保障有照顧家庭成員責任的僱員免受歧視，但他們在平衡工作與家庭時仍會有其他的實際困難，尤其是要肩負照顧父母、子女、配偶等家庭成員責任的僱員，因此，推行家庭友善僱傭措施十分重要。不過，有研究卻發現家庭友善僱傭措施在香港並未算普及，僱主與僱員對家庭友善僱傭措施的期望亦存在落差。

研究揭示家庭友善僱傭措施尚未普及　僱主與僱員期望存差距

根據香港教育大學心理學系在2023年發布有關家庭友善僱傭措施的研究結果，有超過八成半的受訪者認為家庭友善僱傭措施在香港「不太普遍」和「完全不普遍」，有僱主更指沒有聽過相關措施。研究同時發現，背負家庭責任的僱員，最期望僱主能提供五天工作周，其次是彈性上班時間、特別事假、家庭醫療保障及緊急事件援助，以促進工作與家庭平衡。然而，本港僱主最常提供的家庭友善僱傭措施卻是恩恤假及婚假，這類員工不會經常使用的福利。從這個研究，我們看到僱員希望有多些時間照顧家人，但部分僱主卻認為處理特定家庭事務的支援，並不是僱主的責任。

平機會呼籲企業推行家庭友善僱傭措施

為了使僱主更加明白實施家庭友善僱傭措施的好處，讓僱員在履行工作職責的同時，亦可擔當不同家庭角色，平機會把推動僱主採納及實行更多家庭友善僱傭措施的工作列為2024至2026年策略性工作規劃的優先處理項目之一。為此，平機會呼籲不同界別的企業可因應自身規模、資源及員工家庭需要，實施多元化的家庭友善僱傭措施，讓僱員可以照顧父母、子女和配偶等家庭成員，例如推行彈性工作時間、遙距或混合工作模式、兼職等靈活工作安排；設立緊急事假、家長假等特別假期；以及提供員工及家人醫療保障、授乳室、托兒服務等生活支援。我們期望透過培訓及宣傳，能培育社會大眾對家庭友善措施的正面觀感，號召更多僱主積極採取措施建立家庭友善文化。

作為平等機會的僱主，平機會亦身體力行，推行多項家庭友善措施，方便員工照顧家庭。除了提供產假和侍產假外，平機會亦實施彈性上班時間及申請1/4日年假安排，讓員工按照自身需要靈活調配時間，履行工作間的任務和家庭責任。此外，政府於今年4月1日推出育兒假，平機會亦緊隨政府的政策方向，同步實施新措施，允許所有育有3歲以下子女的僱員，每年放取3天育兒假。為了讓員工取得工作和生活的平衡，維持身心健康，平機會在工餘時間亦舉辦不同活動給僱員參加，並鼓勵僱員積極參與體育活動。

共建家庭友善工作間　締造勞資雙贏

正如習近平主席強調「家庭和睦則社會安定，家庭幸福則社會祥和，家庭文明則社會文明」，和睦的家庭是和諧社會的基石，也是香港進步的動力。透過推行家庭友善僱傭措施，打造關懷包容的職場文化，不僅有助員工平衡工作與家庭，維繫家庭和睦，更能提升員工士氣與效率，增強企業競爭力，推動社會經濟穩步發展。我期望更多僱主與員工攜手同行，共同建立家庭友善的職場環境，讓每位雙職父母都感受到尊重與支持，在繁忙工作中嘗到當父母的喜悅。

平機會推行多項家庭友善措施，方便員工照顧家庭。除了提供產假和侍產假外，平機會亦實施彈性上班時間、申請1/4日年假安排，以及最近推出的育兒假。
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