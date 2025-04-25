平機會舉辦「通用設計」分享會　鼓勵各界建立全民通達環境

面對人口高齡化及與日俱增的長期病患和照顧者群體的挑戰，通達無障的環境和設施變得越來越重要。平機會近年積極推廣「通用設計」，透過政策倡議、公眾教育和與持份者合作，致力推動社會各界移除社區各種有形無形的障礙，讓所有人不論長、幼、傷、健都能夠暢通無障地前往不同地方和處所，獨立自主地生活。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會於4月8日舉辦「在工作環境實踐通用設計分享會」，推廣「通用設計嘉許計劃」獲獎處所的良好範例，以及鼓勵更多機構開展或繼續提升建築環境的暢通易達水平。

「通用設計」為不同年齡和能力的使用者提供便利

「通用設計」概念講求產品、環境、方案和服務設計要盡最大可能讓所有人可以使用，設計概念在項目展開時便應採用，避免日後需要作出調整或特別設計的情況。「通用設計」是一個以使用者為本的概念，它的使用對象不只是殘疾人士，還有不同年齡、能力及處於人生各個階段的眾多使用者，例如安裝自動門便可以方便有不同需要的人士輕鬆進出處所。

平機會去年推出第一屆「通用設計嘉許計劃2024/25」，目的在表揚在採納「通用設計」方面有傑出表現的公營及私營機構，並鼓勵社會各界共同創造全民通達環境。計劃在去年年底圓滿結束，並向270個得獎處所頒發了獎項。

得獎機構分享「通用設計」良好範例

為進一步推廣「通用設計嘉許計劃」獲獎處所的良好範例，以及鼓勵更多機構開展或繼續提升建築環境的暢通易達水平，平機會於4月8日舉辦了「在工作環境實踐通用設計分享會」。除了有平機會的代表介紹「通用設計」的概念外，大會亦邀請了三間「通用設計嘉許計劃2024/25」獲獎機構 —— 香港中華煤氣有限公司、南豐物業管理及香港生產力促進局進行專題分享及討論，分享推行「通用設計」的經驗及成果。

三間「通用設計嘉許計劃2024/25」獲獎機構 ——（左起）香港中華煤氣有限公司高級項目經理曹名瀚先生、南豐物業管理總物業經理何潔屏女士及香港生產力促進局首席人才總監黃嘉恩先生與參加者分享推行「通用設計」的經驗及成果。

軟硬兼施 打造共融環境

在分享會上，三間機構不約而同指出，「軟硬兼施」的措施是成功推行「通用設計」的秘訣。除了建立讓不同年齡及能力人士都可使用的「硬件」設施外，人力資源政策、員工培訓等「軟件」同樣不可缺少。這種全方位的策略不僅提升了工作環境的通達性，更促進了員工之間的互相理解與尊重，讓共融成為企業文化的一部分。

榮獲特別嘉許大獎及金獎的香港中華煤氣有限公司，它的高級項目經理曹名瀚先生分享公司怎樣把握總部大樓翻新工程的契機，在既有的設施上加入「通用設計」。他表示，公司着重員工的意見，因此在規劃初期已成立工作小組，讓殘疾員工就如何優化無障礙設施給予意見。公司最終在大堂增設輪椅升降台、自動門、闊閘機等，方便同事上下班。除了「硬件」升級，公司在「軟件」上同樣費盡心思，例如推出「一對一指導員計劃」，安排同部門的同事成為指導員，協助新入職的殘疾員工盡快適應工作環境；亦設有「共融日」，透過多元化活動，讓同事感受殘疾人士日常面對的挑戰，提升同事的同理心，促進企業的共融文化。

南豐物業管理總物業經理何潔屏女士在活動中分享如何把「通用設計」的概念融入是次獲得金獎的管理項目中。她指出，公司從設計初期便融入「通用設計」的原則，以配合不同使用者的需要，例如為哺乳媽媽設立的嬰兒護理中心、為輪椅人士設立的低櫃位服務台和提供電動輪椅充電等服務。除「硬件」設施外，公司亦重視在工作間推廣共融與通達的概念。公司不時舉辦培訓和工作坊，讓員工了解社區不同人士的需要和熟悉旗下管理項目備有的通達設施，全面照顧客戶的需要。

香港生產力促進局是其中一個獲得金獎的公營機構，它的首席人才總監黃嘉恩先生表示，生產力大樓早於九十年代落成，近年積極優化設施，加入「通用設計」的概念，如安裝自動門、設有清晰的指示牌及加設哺乳室等，構建暢通易達的共融工作環境。團隊亦定期作設施評估及檢查，確保設施的可用性，並追上通用設計趨勢及科技發展。他指出，這些設施有助吸引多元人才，為創科發展帶來嶄新視角，創造更兼容通達的環境。

平機會鼓勵各界採用「通用設計」

這三間機構的分享充分體現了「通用設計」以人為本的精神，更帶出真正的共融需要企業從文化、政策及員工培訓等方面的配合。他們的實踐證明了「通用設計」不僅是一種設計理念，更是一種改變社會的動力。

未來，平機會將繼續與各界合作，並會推出「通用設計備忘」，綜合第一屆「通用設計嘉許計劃」不同類型處所的良好範例及可改善之處，向各個界別的持份者進行推廣。平機會亦將於今年第四季推出第二屆「通用設計嘉許計劃」，繼續以嘉許的方式鼓勵更多企業及機構採納「通用設計」，攜手共建平等、共融的香港。