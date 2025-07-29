廚尊學員兼員工稱同事如家人　難忘每一天　冀合辦者如老闆一樣好

社企「Project Dignity」2019年時由新加坡來港，在旺角設立餐廳「廚尊」及書店「孺尊」，專門培訓及聘請傷殘人士，提供公平工作環境，推動傷健共融。其創辦人許承俊近年身體抱恙，盼尋有心港人合作營運。



其中在廚尊工作逾4個月的傷殘店員惠珊形容，創辦人很慈祥，所以對其抱恙甚感擔心，祝願他早日康復。惠珊更稱在廚尊工作「日日都好開心」。另有在書店工作約9個月的員工稱，自從在這裏工作後，因看到店內不同母子檔的媽媽與子女相處，學習到對自己的子女更有耐性。



廚尊老闆許承俊不時在店内與員工聊天。（夏家朗攝）

曾是學員、現為廚尊正職員工的惠珊（47歲），曾轉過數次工作，她形容在廚尊的4個月，是打工生涯中最開心的日子。她在培訓期間學習烹調技巧，目前負責海南鷄攤位，繁忙時段亦會與隔壁肉燥飯攤檔的同事互相幫助，「好似一家人，大家好願意幫忙，有不會的會教，（老闆及同事）對我很好。」她稱在其他地方工作時，或多或少都有歧視，同事未必真心教導，但廚尊的同事都很有心，「會關心你，看你有什麽需要，主動提醒你及教導。做錯都不會鬧，會與你解釋有什麽問題。」

廚尊員工惠珊表示，其他地方工作時、或多或少都有歧視，但廚尊的同事都很真心，會耐心教導她不懂的事宜。（夏家朗攝）

被問在廚尊最難忘的事情是什麽，惠珊笑言：「樣樣嘢都好開心、好深刻。」工作的愉快程度除了與環境有關，一位好老闆也必不可少。她形容老闆許承俊十分慈祥，「經常笑，很有禮貌。因為我比較文靜，少講嘢，但boss都對我很好，好似大家的爸爸。」

惠珊表示，廚尊的同事如一家人，繁忙時會互相幫忙，不會只顧自己的檔口。（夏家朗攝）

知悉老闆抱恙後，惠珊十分憂心：「我唔擔心冇咗份工，我擔心佢身體」，冀他能早日康復。被問及對日後合辦者有何期望，惠珊稱希望能找到如老闆許承俊一樣好的人。

書店「孺尊」專為媽媽及子女而設，員工大多都是傷殘人士、有特殊需要的子女及婦女，不少員工以「母子檔」或「母女檔」上陣。（夏家朗攝）

餐廳一隅，一位經理正默默與「母子檔」員工共同清點書店物資。書店「孺尊」專為媽媽及子女而設，員工大多都是傷殘人士、有特殊需要的子女及婦女，不少員工以「母子檔」或「母女檔」上陣。

「孺尊」項目經理歐女士十分滿意現時的工作，認為具意義，並讓她更懂如何欣賞他人。（夏家朗攝）

歐女士退休後加入「孺尊」成為書店項目經理，至今已逾9個月，曾有豐富工作經驗的她十分滿意現時的工作。她認為老闆的理念很特別及有意義，開闢一方小角落，給媽媽及有特殊需要的子女共同工作，提供就業機會之餘，更願意放手讓他們展現才能，讓大家看到他們的發光點。

書店售賣的墨寳及書簽都是「小經理」（有特殊需要的子女）及他們母親的「手作仔」。（夏家朗攝）

有特殊需要的子女或缺乏某方面的能力，但歐在書店與「小經理」相處後，發現他們擁有很多不同的潛力，例如在書店售賣的墨寳及書簽都是他們的「手作仔」，令歐更懂欣賞他人。歐亦稱，常在書店看見媽媽對子女諄諄教誨的溫馨一幕，潛移默化間，對自家子女亦更有耐性。

助理總經理楊先生表示，廚尊的長遠目標是造就共融社會，透過培訓，讓傷殘人士可以投身社會工作。（夏家朗攝）

助理總經理楊先生現時主責店舖營運及培訓，他補充廚尊的長遠目標是造就共融社會，透過培訓，讓傷殘人士可以投身社會工作。除了廚尊餐廳及書店外，亦有不少機構聯絡他們，冀聘請培訓後的學員。楊表示，當他們收到請求時，會先了解學員的想法，以及探訪僱主工作環境，是否適合傷殘人士工作，例如廚房位置是否夠寬闊，方便員工轉身；杯子及碗碟是否為玻璃等，如有需要改進的地方，廚尊亦會與僱主溝通協調，最後才決定是否轉介學員。

廚尊廚房的位置較寬闊，以方便員工行動，如轉身、切菜等。（夏家朗攝）

惟配對公司與員工並非易事，楊坦言在過程中有不少未能磨合成功的例子，但他們會從中瞭解問題根源，並加強學員的相關能力。楊表示很慶幸在這間社企工作，「大家都希望可以幫助香港有需要的人或弱勢社群，希望將一件事做好，為社會出一分力。」