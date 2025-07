星洲社企廚尊港店創辦人拒因病放棄心血　獲逾40單位聯絡洽談共營

「日日都想走,但唔捨得......」來自新加坡的社企餐廳「廚尊」2019年在港開業,專門聘請及訓練殘疾人士,讓他們學得一手好技藝,更會定時向有需要者免費派飯。開業6年,已訓練逾200傷殘學員。創辦人許承俊近年因健康問題,難以再如昔日般頻繁往返星港兩地,來港時更曾被家人問是否要為了香港放棄人生。



但他仍無法捨棄香港,冀尋找有心的港人注資加入,以合伙形式協助管理,減少其來港的次數;也希望「廚尊」可轉為政府認可的訓練中心,獲得港府資助,擴大其規模。為何一位異鄉客願為香港付出這麼多?原因很簡單:「香港好靚、我很喜歡香港。」



許承俊表示,現時已有逾40單位聯絡他,正逐一洽談。對於未來,他期望可以成為政府認可的傷殘人士培訓中心,並在港再設立多一間餐廳,幫助更多人。



餐廳「廚尊」由Project Dignity新加坡社企應市建局邀請,於2019年時在旺角618上海街設店。(夏家朗攝)

培訓傷殘人士就業技能 已訓練逾200人

新加坡社企Project Dignity2018年獲香港市建局邀請到港開設餐廳,主打各式各樣星洲菜大排檔,並為傷殘人士提供就業機會及培訓,至今已訓練逾200人。約7,000方呎的餐廳內,創辦人許承俊忙前忙後,時而與員工對話、關心員工情況,時而為客人上菜,平易近人,沒有老闆的架子。

創辦人許承俊今年初因心血管閉塞需要接受手術,手術後,他由過往3個月來港一次,轉由半年來港一次。(夏家朗攝)

赴英留學獲碩士學歷 捨高薪厚職開社企

許承俊年輕時赴英求學,獲碩士學歷,其後於歐洲工作逾12年。1994年時,他從歐洲回到新加坡,並開設顧問公司助中小企在中國和印度發展業務。某日他發現在新加坡的購物中心内沒有乞討者、流浪者和傷殘人士,不知為何他們十分隱蔽。許承俊從那時起,之後每月的第一天,都會做社會公益,並將那天稱為「Dignity Day(尊嚴日)」。

被問為何最後願捨高薪厚職,開社企、助弱勢?許承俊表示原因無他,善良無需理由。另外許的父母從小教誨:金錢生不帶來,死不帶去;0至25歲時需不斷學習,25至50歲時賺取財富,50歲起就要回饋社會。

You don't need a reason to be Kind.(善良不需要理由。) 許承俊

曾有至少18地區邀開店 最後選香港:文化近、很漂亮

2019年時,廚尊在旺角618上海街設店,談到來港開業緣起,許承俊驕傲地表示:「當初有18至19個地區邀請廚尊開店,但我選擇了香港。」他表示,開店前曾多次來港旅遊,認為兩地文化相近,而且「香港很漂亮,有海有山,天氣很美」。

除了餐廳外,許承俊還在港開設了專助單親媽媽及有特殊教育需要人士的書店「孺尊」,現時在港已有4間分店。其中一間「孺尊」靜靜地處在厨尊一隅,售賣二手書籍,以及由員工製作的手工藝品及書畫等。「孺尊」轉為母子檔而設,冀透過該平台讓媽媽及有需要的小孩一同工作,讓社會看到他們的閃光點。

許承俊表示,當初有18至19個地區邀請廚尊開店,但最後選擇了香港。(夏家朗攝)

翻查網上資料,廚尊在新加坡獲得不少獎項,當地學校和政府單位皆支持他們的工作,截至2019年7月,廚尊的社會影響力超過700萬新加坡元(約4,300萬港元)。

不過,許承俊於港的社企之路並不像新加坡般順利。開業6年,經歷疫情及北上潮,粗略估計蝕逾300萬,申請資助之路更因其新加坡籍身份歷經重重困難,許直言「需要填好多form」,最後僅在初期獲得資助。不像新加坡,社會及政府都對厨尊提供不少補貼。

6年蝕逾300萬 許承俊:日日都想走

被問中間曾否考慮離場,他笑言:「日日都想走。」說罷,許承俊回望身後的攤檔及書店,「但我唔捨得」。他指出,廚尊有至少78位職員,每一位職員身後都有一個家庭,他不捨得這些職員,不捨得派飯時向他致謝的面孔,也不想放棄在港幫助弱勢社群的初心。

當記者再度追問為何如此堅定地選擇香港時,許表示難忘2019年來港時在港鐵中曾目睹的事情,「看到香港有很多問題」,當時便決定要留在香港幫助港人,特別是香港的年輕人,提供更多元的工作機會。

健康現問題 家人冀少奔波

廚尊就這樣跌跌撞撞在港經營了6年,許承俊表示近日生意開始有起色,多了人用餐及消費。但他的身體卻率先發出警號,今年初因心血管閉塞需要接受手術。許的家人希望他多些休息,不欲他在星港兩地持續操勞,其胞姊更問: 「Are you going to give up your life?(你要為香港放棄你的人生?)」

許承俊被職員視作「爸爸」,訪問當日不時與店内員工聊天。(夏家朗攝)

尋有心有錢有經驗港人 現逾40團體諮詢

被職員視作「爸爸」的他,在新加坡家人的軟磨硬泡下,終於下定決心,「讓香港人幫助香港人」,尋找「有愛心、有財力、有經驗及信守承諾的合作伙伴」,在對方注資後,全數傳授在新加坡成功的經營之道給對方,共同經營廚尊。

許承俊冀望尋找有愛心、有財力、有經驗及信守承諾的伙伴,共同經營廚尊。(夏家朗攝)

冀未來成政府認可培訓中心

他透露目前已有逾40個單位聯絡他,當中有基金會、慈善團體、顧問公司及餐飲公司,正陸續會面,冀在3個月內找到合適的單位合辦。對於未來,他期望可以成為政府認可的傷殘人士培訓中心,並在港再設立多一間餐廳,幫助更多人。