星洲社企廚尊港店創辦人拒因病放棄心血　獲逾40單位聯絡洽談共營

「日日都想走，但唔捨得......」來自新加坡的社企餐廳「廚尊」2019年在港開業，專門聘請及訓練殘疾人士，讓他們學得一手好技藝，更會定時向有需要者免費派飯。開業6年，已訓練逾200傷殘學員。創辦人許承俊近年因健康問題，難以再如昔日般頻繁往返星港兩地，來港時更曾被家人問是否要為了香港放棄人生。



但他仍無法捨棄香港，冀尋找有心的港人注資加入，以合伙形式協助管理，減少其來港的次數；也希望「廚尊」可轉為政府認可的訓練中心，獲得港府資助，擴大其規模。為何一位異鄉客願為香港付出這麼多？原因很簡單：「香港好靚、我很喜歡香港。」



許承俊表示，現時已有逾40單位聯絡他，正逐一洽談。對於未來，他期望可以成為政府認可的傷殘人士培訓中心，並在港再設立多一間餐廳，幫助更多人。



餐廳「廚尊」由Project Dignity新加坡社企應市建局邀請，於2019年時在旺角618上海街設店。（夏家朗攝）

培訓傷殘人士就業技能 已訓練逾200人

新加坡社企Project Dignity2018年獲香港市建局邀請到港開設餐廳，主打各式各樣星洲菜大排檔，並為傷殘人士提供就業機會及培訓，至今已訓練逾200人。約7,000方呎的餐廳內，創辦人許承俊忙前忙後，時而與員工對話、關心員工情況，時而為客人上菜，平易近人，沒有老闆的架子。

創辦人許承俊今年初因心血管閉塞需要接受手術，手術後，他由過往3個月來港一次，轉由半年來港一次。（夏家朗攝）

赴英留學獲碩士學歷 捨高薪厚職開社企

許承俊年輕時赴英求學，獲碩士學歷，其後於歐洲工作逾12年。1994年時，他從歐洲回到新加坡，並開設顧問公司助中小企在中國和印度發展業務。某日他發現在新加坡的購物中心内沒有乞討者、流浪者和傷殘人士，不知為何他們十分隱蔽。許承俊從那時起，之後每月的第一天，都會做社會公益，並將那天稱為「Dignity Day（尊嚴日）」。

被問為何最後願捨高薪厚職，開社企、助弱勢？許承俊表示原因無他，善良無需理由。另外許的父母從小教誨：金錢生不帶來，死不帶去；0至25歲時需不斷學習，25至50歲時賺取財富，50歲起就要回饋社會。

You don't need a reason to be Kind.（善良不需要理由。） 許承俊

曾有至少18地區邀開店 最後選香港：文化近、很漂亮

2019年時，廚尊在旺角618上海街設店，談到來港開業緣起，許承俊驕傲地表示：「當初有18至19個地區邀請廚尊開店，但我選擇了香港。」他表示，開店前曾多次來港旅遊，認為兩地文化相近，而且「香港很漂亮，有海有山，天氣很美」。

除了餐廳外，許承俊還在港開設了專助單親媽媽及有特殊教育需要人士的書店「孺尊」，現時在港已有4間分店。其中一間「孺尊」靜靜地處在厨尊一隅，售賣二手書籍，以及由員工製作的手工藝品及書畫等。「孺尊」轉為母子檔而設，冀透過該平台讓媽媽及有需要的小孩一同工作，讓社會看到他們的閃光點。

許承俊表示，當初有18至19個地區邀請廚尊開店，但最後選擇了香港。（夏家朗攝）

翻查網上資料，廚尊在新加坡獲得不少獎項，當地學校和政府單位皆支持他們的工作，截至2019年7月，廚尊的社會影響力超過700萬新加坡元（約4,300萬港元）。

不過，許承俊於港的社企之路並不像新加坡般順利。開業6年，經歷疫情及北上潮，粗略估計蝕逾300萬，申請資助之路更因其新加坡籍身份歷經重重困難，許直言「需要填好多form」，最後僅在初期獲得資助。不像新加坡，社會及政府都對厨尊提供不少補貼。

6年蝕逾300萬 許承俊：日日都想走

被問中間曾否考慮離場，他笑言：「日日都想走。」說罷，許承俊回望身後的攤檔及書店，「但我唔捨得」。他指出，廚尊有至少78位職員，每一位職員身後都有一個家庭，他不捨得這些職員，不捨得派飯時向他致謝的面孔，也不想放棄在港幫助弱勢社群的初心。

當記者再度追問為何如此堅定地選擇香港時，許表示難忘2019年來港時在港鐵中曾目睹的事情，「看到香港有很多問題」，當時便決定要留在香港幫助港人，特別是香港的年輕人，提供更多元的工作機會。

健康現問題 家人冀少奔波

廚尊就這樣跌跌撞撞在港經營了6年，許承俊表示近日生意開始有起色，多了人用餐及消費。但他的身體卻率先發出警號，今年初因心血管閉塞需要接受手術。許的家人希望他多些休息，不欲他在星港兩地持續操勞，其胞姊更問： 「Are you going to give up your life?（你要為香港放棄你的人生？）」

許承俊被職員視作「爸爸」，訪問當日不時與店内員工聊天。（夏家朗攝）

尋有心有錢有經驗港人 現逾40團體諮詢

被職員視作「爸爸」的他，在新加坡家人的軟磨硬泡下，終於下定決心，「讓香港人幫助香港人」，尋找「有愛心、有財力、有經驗及信守承諾的合作伙伴」，在對方注資後，全數傳授在新加坡成功的經營之道給對方，共同經營廚尊。

許承俊冀望尋找有愛心、有財力、有經驗及信守承諾的伙伴，共同經營廚尊。（夏家朗攝）

冀未來成政府認可培訓中心

他透露目前已有逾40個單位聯絡他，當中有基金會、慈善團體、顧問公司及餐飲公司，正陸續會面，冀在3個月內找到合適的單位合辦。對於未來，他期望可以成為政府認可的傷殘人士培訓中心，並在港再設立多一間餐廳，幫助更多人。