七旬妻抗癌兼照顧腦退化夫　幸獲社區支援釋壓力：世上無絕望處境

以老護老是本港高齡社會的寫照，如何好好走過人生最後一個階段，考驗不少年長夫婦。五年前79歲的謝先生確診阿茲海默症，由77歲的太太堅負照顧重任，豈料謝太其後亦患上胰臟癌第四期，令晚年生活倍加挑戰。謝太未有言棄，除了憑堅毅意志和個人信仰，亦感恩獲得社區日間護理服務的支援，分擔照顧者的壓力，寄語同路人要懂得求助，同時學會調節心態，「世上無絕望的處境，只有對處境感到絕望」。



聖雅各福群會灣仔健智支援服務中心服務經理劉素伶（Bonnie）指導認知障礙患者謝先生，為妻子拍照留念。（梁家俊攝）

丈夫患阿茲海默症後 外向變沉默

謝生過去任職IT業界，邏輯清晰且熱愛運動。惟2019至2020年間，家人逐漸發現其異常，在日本旅行期間行動變得遲緩，一度在商場洗手間內迷失近20分鐘。返港後經評估，謝生於2021年正式確診阿茲海默症。

隨著病情發展，昔日熱愛社交與運動的謝生變得沉默寡言，更因辨路能力下跌而不願出門，生活動力大減，每日大多時間只想睡眠度日。

謝生參與中心舉辦的攝影計劃，研究如何使用鏡頭拍照。（梁家俊攝）

謝生研究各種顏色的花卉配搭不同顏色的拍攝效果。（梁家俊攝）

申請日間照顧服務 一周兩日訓練

面對丈夫的身心變化，擔任照顧者的謝太努力適應，到各大不同的社區中心報讀與照顧阿茲海默症病患者的相關課程。她形容謝生相對較「乖」，不會像其他病患一樣時常出現走失及遊蕩的情況，所以照顧起來不是特別費勁。

後來經醫院社工介紹下，謝生到社區中心接受每周一節的訓練。當時中心社工提醒，先生情況只會隨時間一直惡化，擔心她終有一日難以獨力負擔照顧工作，建議申請日間照顧服務。謝生於2023年初接觸灣仔健智支援服務中心，並接受一星期兩天日間服務。

謝太在病魔和照顧丈夫的雙重壓力下成功度過，表示感恩遇到的所有貴人，並指一切都是「奇蹟」。（梁家俊攝）

太太患胰臟癌第四期 坦言須繼續照顧：我係唔死得嘅

照顧重擔稍減，卻傳來壞消息。謝太同年9月確診胰臟癌第四期。面對病情擴散與痛苦的化療、電療過程，子女又遠在美國定居，謝太並無倒下，反而堅定表示自己不能輕易放棄，必須繼續照顧丈夫，她當時堅信：「我係唔死得嘅，我走咗先生邊個照顧呢？」

既要與癌症病魔搏鬥，又要照顧患病的丈夫，謝太表示，難以獨力應對，幸中心能將照顧日數增加，由一周兩天加至一周六天，大幅減輕照顧丈夫的壓力。她表示，在身親戚、兒女、教會的支援下，樂觀態度面對癌症，並聘用傭人為丈夫提供日常照顧。

謝生農曆新年在中心扮演財神派禮物。（受訪者提供）

三年訓練 丈夫走出舒適圈、打開心窗

經過近三年多的日間護理與訓練，令謝生不再自我封閉，走出自己的舒適圈。他由當初僅點頭微笑，變為主動向護理中心的老友記問好、參與活動並發表意見。他會主動在白板上寫餐單、飯後幫忙收拾碗碟，甚至主動教導新朋友打麻將、在節日扮演財神及聖誕老人向大家拜年。

謝生的作息變得規律，不再嗜睡。謝太形容道：「依家佢個人開朗咗、滿面笑容，仲可以順利做到簡單對答。」謝生有不少事物已經沒法牢牢緊記，但對太太的愛意卻深深的存在腦海。被問到有何說話想向太太表達，他目露笑意，輕拍太太肩膀，直言「好鍾意佢啊！」

謝生聖誕節在中心扮演聖誕老人派禮物。（受訪者提供）

鼓勵同行者要學懂求助、調節心態

謝太坦言，此病的漫長過程雖然艱辛，但在中心專業團隊的協助下，照顧壓力大幅減輕，讓她能安心接受癌症治療。

隨著社會人口老化，出現不少以老護老個案，謝太深知過程絕不容易，她鼓勵同行者要學懂求助，亦要學會調節心態，「世上無絕望的處境，只有對處境感到絕望」。

謝太感恩表示，如今病情平穩，只想珍惜當下。她指，阿茲海默症無藥可治，早已做好心理準備，直言「無得擔心架，賺得一年得一年」。