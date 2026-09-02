相機光影拍下熟悉地方與回憶　認知障礙患者述人生　重拾交流自信

人口老化，認知障礙症（腦退化症）照顧需求日益增切。聖雅各福群會灣仔健智支援服務中心長期致力於推行一站式、多元化的認知障礙症日間護理服務，透過專業評估、非藥物治療及社區支援方案，協助患者居家安老，同時為照顧者提供實質支援與心理輔導，舒緩漫長照顧路上的巨大壓力。



中心職員與一眾認知障礙症患者遊玩時下流行的「爆旋陀螺」。（梁家俊攝）

佔地約7000至8000平方呎的聖雅各福群會灣仔健智支援服務中心有不同功能小區，目前服務約100名會員，每日恆常為約60位認知障礙症長者提供早上9時至下午5時的日間護理服務，協助老人家建立穩定的生活習慣與作息日程。

聖雅各福群會：不硬性否定 透過理解介入其世界以建立安全感

聖雅各福群會灣仔健智支援服務中心服務經理劉素伶指，認知障礙症患者情況獨特，並無一套放諸四海皆准的照顧公式。中心貫徹以人為本、保持尊嚴的理念，尊重長者的意願與過往背景。

面對患者可能出現的時空交錯或記憶錯亂，團隊主張不作硬性否定，而是透過理解介入其世界以建立安全感。例如面對曾因雜音誤以為打仗而恐慌的老人，職員會扮演同伴給予保護以平復情緒。中心內亦擺放長者熟悉的物品、相片與手工作品，為他們留下生活痕跡與歸屬感。

劉素伶介紹中心每日恆常規律的行程時間。（梁家俊攝）

中心與社區精神科醫生緊密合作，為懷疑個案進行引導式評估與確診，並根據患者初、中度的病程進行精準分組訓練，同時允許家傭姐姐陪同參與以提升居家照顧質素。中心亦善用社會資源，支援社會福利署推行的日間暫托服務及社區照顧服務券，讓符合資格且年滿60歲以上的長者能獲得政府資助，於熟悉的社區環境中接受照顧。

劉素伶介紹中心內有大量昔日香港的道具，能藉道具便於喚起「老友記」們的記憶。（梁家俊攝）

攝影治療計畫50位長者參與

為進一步提升服務質素，中心積極安排同事修讀創新治療課程。今年5月，中心正式啟動全新的攝影治療計畫，共有50位長者參與。職員帶領長者前往附近或具有回憶的地方拍照，藉此引導他們口述童年與人生故事。

預計明年2月舉行長者攝影作品展

重點不在於攝影技術或照片美醜，而是透過影像刺激腦部，促進表達與社交交流。部份過往有菲林相機經驗的老人家，更能在活動中擔任導師教導其他人，重拾自信。中心預計將於明年2月舉行長者攝影作品展，向公眾展示他們的創作與生命故事。

聖雅各福群會呼籲，照顧認知障礙症是一條漫長的道路，照顧者必須先照顧好自己的身心健康。如有照顧需求，市民可透過醫務社工或當區長者地區中心尋求專業協助與評估。

聖雅各福群會為認知障礙症患者服務多年。（梁家俊攝）