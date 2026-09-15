香港百年性工作史展覽免費參觀　19位從業員述說心聲　冀打破偏見

有埠的地方就有商貿，有商貿的地方就有性工作。香港性工作者發展史悠久，1846年開埠不久，便曾發出妓寨牌照。「 性工作可以說與經濟發展、社會文明息息相關」，「身皆己身—— 香港百年性工作歷史計劃 」策展人黃嘉瀛說。



展覽名稱「身皆己身」取自19世紀港英政府發給註冊性工作者的牌照銘文，展廳內展示從開埠初期至今超過100年的性工作者歷史，冀折射性工作者社群於不同政治文化及管制年代下的變動。



除了歷史外，展覽亦邀請19位性工作者透過錄音及紙條等方式述說生命故事，其中一位受訪者表示，9年前因家人欠下約7位數巨債，故入行做「 PTGF（兼職女友）」冀儘快賺錢還債，認為性工作只是眾多工種之一，希望大家不要帶有色眼鏡去看待性工作者。



「身皆己身——香港百年性工作歷史計劃 」由青鳥、青躍、午夜藍3個關注性工作者權利機構共同發起，於前身為首都酒樓夜總會的尖沙咀 Heath 慶方辦展。（湯致遠攝）

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展覽場地Heath慶方前身為首都酒樓夜總會

香港性工作者發展史悠久，從「塘西風月」到1980年代夜總會紙醉金迷，性工作從來沒有缺席。然而，談起性工作者，大眾第一反應是抗拒或者有保留，又或貼上各種負面標籤，令性工作者社群一直都暗藏白日之下。

「身皆己身—— 香港百年性工作歷史計劃 」由青鳥、青躍、午夜藍3個關注性工作者權利機構共同發起，於前身為首都酒樓夜總會的尖沙咀Heath慶方辦展。展覽由即日起至9月27日免費開放予公眾參觀，另外還有一系列活動，包括講座、社區導賞及真人圖書館等。

「身皆己身——香港百年性工作歷史計劃 」由青鳥、青躍、午夜藍3個關注性工作者權利機構共同發起，於前身為首都酒樓夜總會的尖沙咀Heath慶方辦展。（湯致遠攝）

展覽名叫「身皆己身」 源自19世紀註冊性工作者牌照銘文

「身皆己身，或來或往，可任意行」原是19世紀港英政府發給註冊性工作者的牌照銘文，意指性工作者身體與命運由自己主宰，可按自己的意願自由行動。

展覽名「身皆己身 」取自該銘文，策展人黃嘉瀛表示，「聽落去係咪好有自由、好有人權？」但現實中，當時政策逼使性工作者交出一部分身體權力，以發牌為名，監控及醫療規管性工作者的身體，包括要求他們強制驗身，構成自由與控制並存的矛盾。

展廳內展示從開埠初期至今超過100年的性工作者歷史。（湯致遠攝）

在「一樓一鳳」下，性工作者需獨自工作，不少人都會設置大量閉路電視，確保自身安全。（湯致遠攝）

冀探討不同制度下的性工作者社群權益

為了讓大眾更瞭解性工作者生活及歷史，團隊花了約一年時間，翻查歷史資料、與性工作從業者等人訪談，最終梳理出一條百年香港性工作者史時間軸，當中包括香港開埠至今有關性工作者及相關議題的新聞，以及關注性工作者權益組織的社運及倡議等。

黃嘉瀛表示，希望藉著展覽帶領公眾思考行業背後隱含的制度暴力、歷史因由，以及身體自主權的界線。

我們想探討在「有得揀」與「無得揀」之間，性工作者面對著怎樣的困境、受過甚麼政府管轄，以及法律、警方執法與科技發展如何改變這個行業。 策展人黃嘉瀛

展覽設多個區域，展示現時性工作者的真實日常，包括性工作者休息區、工作房間及自白心聲區等。（湯致遠攝）

展覽設多個區域，展示現時性工作者的真實日常，包括性工作者休息區、工作房間及自白心聲區等。（湯致遠攝）

圖為香港性工作者燈牌標誌（復刻版）。（湯致遠攝）

展覽設多個區域，展示現時性工作者的真實日常，包括性工作者休息區、工作房間及自白心聲區等。（湯致遠攝）

展廳内，除了百年香港性工作者史時間軸，亦設多個區域，展示現時性工作者的真實日常，包括性工作者休息區、工作房間及自白心聲區等，讓公眾瞭解他們何在複雜的社會與物質條件之中工作、生存、建立界線、互相照顧及爭取自身權益。

計劃收集19位性工作者的生命故事，涵蓋一樓一、按摩、PTGF、繩縛等工種，透過心聲錄音、手寫字條等方式重構日常工作，圖為其中4名受訪者。（湯致遠攝）

PTGF性工作者：絕境中一種求生手段 與其他服務業並無二致

另外，計劃收集19位性工作者的生命故事，涵蓋一樓一、按摩、PTGF、繩縛等工種，透過心聲錄音、手寫字條等方式重構日常工作。

其中一名性工作者Captain（化名）表示，九年前因為家人欠下百萬巨債，在走投無路之下選擇入行成為「兼職女友」（PTGF）以盡快填補財務缺口。她指在外界眼中這份工作或許充滿道德爭議，但對她而言，這就是在絕境中求生的一種手段。她說付出勞動力、時間與情緒價值，與其他服務業並無二致，期望大眾能放下偏見，理解她們同樣是在社會夾縫中努力生活的人，性工作不應被視為一種低賤或不可告人的職業。

性工作者Captain（化名）表示，期望大眾能放下偏見，理解她們同樣是在社會夾縫中努力生活的人，性工作不應被視為一種低賤或不可告人的職業。（湯致遠攝）

專職繩縛師：性工作者未必弱勢 有自己主導權

現時為職業繩縛師的Daphne表示，本身享受繩縛中的權力關係，但早前未有以繩縛為職業的念頭，幾年前因機緣巧合決定入行。她現時專職繩縛師的收入可以支持日常生活，又指性工作者未必弱勢，亦有自己的主導權。

職業繩縛師Daphne。（湯致遠攝）

職業繩縛師Daphne的心聲。（湯致遠攝）

策展人：策劃性工作者展覽並不容易

策展人黃嘉瀛表示，策劃一個有關性工作者的展覽並不容易，性工作者社群較為隱蔽，需要確保參與展覽的受訪者身份不被認出。展品方面亦曾受到阻礙，一個寫著「性工作是工作」燈箱無法自由展出於玻璃牆身内。

長遠而言，她期盼社會大眾能跨越長久以來的道德藩籬，真正認識到這份職業的本質，讓從業者能夠獲得應有的基本人權、勞工保障，以及作為一個人應有的尊嚴與尊重。

黃嘉瀛坦言，策劃一個有關性工作者的展覽並不容易，性工作者社群較為隱蔽，需要確保參與展覽的受訪者身份不被認出。（湯致遠攝）

一個寫著「性工作是工作」燈箱無法自由展出於玻璃牆身内。（湯致遠攝）