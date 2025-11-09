日本民宿變賣淫場所　專做中國遊客　性工作者讚好過本地客：豪爽

在日本入境旅遊正在進入「黃金時代」。僅2024年度，中國遊客的消費額就高達1兆7000億日元，佔據各國遊客榜首。對日本地方政府和商家而言，中國遊客是不可或缺的「財神爺」。然而在這股熱潮的陰影下，也悄然滋生出一些不光彩的現象——部分訪日中國人沉溺於「非法買春」的灰色地帶。日本警方的取締越來越頻繁，這些看似偶發的新聞，背後其實是一種更復雜的灰色經濟生態。



今年9月，大阪府警方逮捕了一家派遣型（到府）風俗店的中國籍店長。警方稱，該店專門面向訪日中國遊客，為他們介紹日本女性，甚至在網上口碑中標榜「本番（性交）可行」。

日本大阪府警方逮捕了一家派遣型風俗點的中國籍店長。（YouTube@tvosakanews）

民宿變賣淫交易場所 專接待中國客：

被派遣的日本女性不僅前往酒店或客人家中，也包括民宿——那些原本面向普通遊客、價格實惠的住宿空間，如今卻成了隱蔽的交易場所。所謂「民宿」，是把住宅部分或全部提供給旅客住宿的一種經營方式。在日本，它一度象徵着共享經濟的成功：價格親民、體驗地道，還能帶動地方消費。

但近年來，隨着外國遊客急增，民宿也頻頻成為噪音、垃圾、鄰里糾紛的源頭。而現在，部分民宿更被利用為「出張型風俗」的秘密據點。記者倉田達也指出：

在東京，一晚約1萬到1萬5千日元的民宿，常常成為中國客人叫風俗女上門的地方。

問題的根源，還在於「內循環化」的中國人旅遊鏈。行政書士佐佐木淳一解釋說：「如今中國人經營民宿非常活躍，尤其大阪因世博會效應暴增。整棟新建公寓被買下後以日租形式出租的案例屢見不鮮。遊客通過中國旅行社預訂，付款用微信或支付寶，日本的商圈和地方幾乎得不到一分錢的收益。」換句話說，這是一種「中國人經濟圈」的消費模式——錢從中國遊客手裏流入中國經營者的賬戶，最終又回到中國系統中，日本只是提供了場地，卻收不到一毛的稅。

而在這套體系的邊緣，還有更隱蔽的共生關係。一些中國富裕層購買公寓後，將其短租給同胞，成為無營業許可的「黑民宿」。風俗業者正是看中了這種隱蔽性，把這些民宿當作「專供中國人的出張風俗據點」。表面上是民宿，實際上是專為特殊服務設計的「安全屋」。

當然，也有不少普通日本業主完全不知情。他們以為房客只是普通遊客，卻沒想到房間成了性服務的現場。曾在中國人專用派遣店打工的日本女大學生A這樣描述她的經歷：「我們店裏有很多日本女生，服務基本都包含本番。中國客人有的來旅遊，有的出差，一天接十幾個都很正常。最近派去民宿的次數確實變多了。雖然有時候也會想，『這樣會不會打擾到房東』，但看到地上扔的套子、亂成一團的牀單，如今也習慣了。」

當問到「為什麼還願意接中國客人」時，A某的回答相當直接：

他們給得多。小費一萬日元很常見，最多的給過六萬。日本客人要求多，要靠談吐、撒嬌、服務技巧去討好；但中國客人通常比較乾脆，結束得快。本來約兩次的套餐也常常只做一次就說『你可以走了』。翻枱率高、賺得多，對我們來說反而更輕鬆。

這番話聽上去現實而冷靜，也道出了這條地下鏈條的另一面。對這些日本風俗女而言，中國遊客意味着「高效客戶」；而對部分中國遊客來說，日本的性產業開放、隱私度高，比在國內更安全。所以雙方在灰色地帶達成某種默契，而法律與道德的界限，則在這份「互利」中逐漸模糊。

或許最讓日本難以接受的是，即便這些交易發生在日本境內，錢卻很難真正流入日本社會。中國遊客通過中國平台下單、用中國支付方式結算、住在中國人開的民宿、享受同胞運營的風俗服務，形成了自有閉環體系。這也是日本許多地方官員最頭疼的現象——入境遊客數字漂亮，但地方商戶並沒有感到受益。

當「民宿」從共享空間變成情色交易的温牀，當「入境經濟」變成封閉的中國人經濟圈，日本或許會重新思考這場旅遊熱潮的代價。而對於那些參與其中的日本女性，這更像是一場看似輕鬆、實則危險的交易。A說：

以後也想繼續做下去。

那句輕描淡寫的回答，聽起來像是無奈，也像是被金錢馴化後的平靜。

日本網友紛紛吐槽：

「從事賣淫的幾乎都是日本人，去做援交或許也有她們不得已的理由。如果不靠出賣身體就連基本生活都無法維持，這不正像是戰後那段日本最困難時期的縮影嗎？國家會淪落到這個地步，我始終覺得根本原因是政治的失敗所導致的……」

「現在竟然到了日本女性要服務中國人這種事的時代。真讓人悲傷，也讓人不甘心。」

「隨着來日的中國人持續增加，也就出現了這些動歪腦筋的人。拿日本女性當成獵物滿足自己的慾望，這種卑劣的外國人一旦因性犯罪或殺人等案件被逮捕，是否應該考慮限制他們所屬國家的入境？我希望對這些罪犯，能給予與中國本土同等級別的嚴厲懲罰。」

「如今竟然是日本人被中國人僱來賣淫，想想以前還是反過來的，日本真的已經淪落到了令人唏噓的地步了。」

「作為日本人，看到同胞被人僱來做這種事，真的感到無比羞恥。」

「日本真是地獄啊，終於淪落到給到中國人做性奴隸了嗎？」



