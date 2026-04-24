會計6年偷公司1500萬還13萬　錢花在性工作者女友及賭博　囚77月

派對產品供應商的時任會計主管，涉於6年間多番冒東主簽名，虧空公款逾1,500萬元。至被解僱時認挪用公款。主管今（24日）在高等法院承認5項盜竊罪，暫委法官李頌然判刑時透露，主管涉案時認識一名性工作者，兩人其後拍拖，他把偷取的金錢都花在女友和賭博上，考慮主管有預謀犯案，但曾向公司償還13萬元，最終判他監禁6年5個月。



被告譚俊鋒，48歲。他承認5項盜竊罪，控罪指他於2017年8月至2024年2月期間，從DSL Holding Limited盜竊多筆款項，合共約1,565.2萬元。

高等法院。(黃浩謙攝)

性格內向不善交際識性工作者

法官判刑時引述辯方求情，指被告讀書時勤奮求學，取得會計學位。他在涉案公司工作期間，月入2.8萬元。被告性格內向，不善交際。他認識一名性工作後，兩人拍拖，他把偷取的款項花在女朋友和賭博身上。

被告曾償還部份款項獲酌量減刑

法官斥責，被告有預謀犯案，計劃精密。他冒認公司東主的簽名，並訛稱偷取的款項是向供應商付款。他於6年間偷取涉款，當中涉及逾400次交易。同時。考慮被告被公司解僱後，主動披露犯案，並償還部份涉款，因此酌量減刑，最終判囚6年5個月。

被告是會計部唯一職員

案情指，被告於2014年5月加入涉案公司，為公司會計部唯一職員，負責製備和保管公司所有的會計記錄和支票。

冒東主簽名開支票取現金

被告於2017年8月至2024年2月期間，冒認東主的簽名，開出支票提取現金，或把公司戶口內的款轉帳至被告的戶口，從而偷取1565萬元。他並在公司的會計記錄中，報稱部份交易為公司採購物資或向供應商付款。

被解僱時認偷款並還款13萬

公司東主於2024年3月指被告表現欠佳，決定解僱他，被告便承認一直挪用公司款項。其後，被告向公司償還13萬元。他於同年9月被廉署拘捕，警誡下承認犯案，並指把偷取的款項花在女朋友和賭博身上。

案件編號：HCCC348/2025