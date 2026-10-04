大城小檔｜66歲白蘭花好姐笑談擺檔：你唔做嘢盞快啲老人癡呆！

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。擺賣近40年，由街頭賣頭飾、到租店開舖、再重返街頭賣白蘭花，今年66歲的「好姐」，仍然活躍於新界各區，元朗、葵芳、沙田也可見其身影。



「本人係女子！」離婚多年，獨力養大幾名子女，就是靠這名女子 —— 女與子併成的「好」字，才得名好姐。 她樂觀開懷，訪談期間笑聲響亮，仍在街頭擺賣的原因很純粹，「你唔做嘢，咪盞個人快啲老人癡呆！」



好姐為樂觀開懷，笑稱：「賣頭飾係最開心，又多靚嘢睇。」（羅敏妍攝）

淘寶、拼多多殺埋身 好姐：零售業冇得做㗎喇

好姐最初在沙田街頭賣頭飾，其實只是為了幫女兒打扮，「我有兩個女，嗰時可以打扮下，紥下辮仔咁。 賣咗好多年㗎喇，賣頭飾賣咗幾十年。」1987年，好姐誕下細女僅僅數個月便開始擺賣至今，「賣頭飾係最開心，又多靚嘢睇。」

隨著時代變遷，近40年販賣生涯，見證了香港零售業由盛轉衰。她也試過轉型，在荃灣一些散貨場賣「檸檬王」等零食，但租金令人吃不消，「我租最單邊嗰個位，一日都1,000蚊租㗎。」即使與人合租亦要幾百元，加上網購興起，難以為生，「𠵱家淘寶、拼多多咁容易買，邊有得做㗎啫，啲零售業冇得做㗎喇，賣咩都冇用。你睇下淘寶嗰啲，幾好生意就知啦。連小學生都識得買，咁你話你點做吖？阿婆婆都識得買！所以零售業係冇得做嘅。」

好姐的「開工戰衣」，腹部前方有一個打橫的拉鍊袋，「叮噹百寶袋嚟㗎呢個！」（羅敏妍攝）

4件同款開工戰衣防身 「叮噹百寶袋」不怕倒瀉籮蟹

最終，好姐又重返街頭，在新界四圍「飄泊」，更要與執法人員「角力」。好姐表示，平均每年被檢控一至兩次，會被扣押貨物、甚至上庭罰款，「我哋跛下跛下，試過喺沙田火車站，佢哋（執法人員）跑得幾快呀，追住我走入去火車站入邊呀！追到就話：『阿姐... 唔係，阿婆... 你今年幾多歲呀？嗱今次我算啦，你唔好再喺度擺喇』。」雖然有時執法人員網開一面，說「阿婆，去飲茶喇，食早餐喇」，但好姐坦言通常難逃一劫。

為應對執法人員，好姐特意準備了「開工戰衣」，腹部前方有一個打橫的拉鍊袋，「叮噹百寶袋嚟㗎呢個！」她解釋此設計不用孭袋，十分方便，不怕跌錢，「孭住個袋走都走唔到，顧得呢樣又唔顧得嗰樣，倒瀉籮蟹！」她笑著憶述，女兒曾問她為何永遠只穿一件衫，「 我話梗係唔係啦，我有4件呢啲衫嘅！」

好姐直言賣白蘭花好大壓力，「天氣太熱呢，啲花好容易變，唔可以賣得太耐㗎。」（羅敏妍攝）

擺檔12小時 收入四五百

涉及食安，街頭擺賣不能賣檸檬王等零食，於是好姐轉賣白蘭花，穿梭多個地點，每天早上7時開檔，工作10至12小時，每包10元，究竟每日有多少收入？好姐稱：「如果唔係監平監賤嚟講，起碼都有四五百蚊嘅，做12個鐘頭無400蚊都唔想去做啦，係咪先？」她指，曾有客人試過給予100元買一包，但好少遇到。

由於葵芳一帶亦有其他長者擺檔賣花，好姐會主動避開競爭，「啲人肯定幫個老嘅買㗎啦，點會幫你個後生買呀？你唔夠佢賣㗎，咁我咪去第二度賣囉。」說起葵芳，原來好姐與甄婆婆認識多年，指對方年逾80仍然好精靈，但健康已大不如前，希望對方減少吸煙熬夜，「佢又跌過呢，所以行路都冇咁好。」

好姐說，有客人向她買白蘭花後，加工製成白蘭花潤唇膏、潤手霜、香水等，有時會回饋她。（羅敏妍攝）

白蘭花用途多 客人自製唇膏手霜香水

好姐指，不少人是在網上見到她們，好心前來光顧，但做小販最怕「太揚」，且賣白蘭花亦好大壓力，「天氣太熱，啲花好容易變，唔可以賣得太耐。賣得太耐啲花冇用，一到夜晚啲花會起點點，同埋開始軟化，會縮水，細粒啲㗎嗰啲花。我哋要擺支冰水喺度、等佢涼涼哋。」

原來新鮮的白蘭花，除了擺放在冷氣前面令室內、車廂內飄香，更有其他作用。好姐說，有位客人向她買白蘭花後，加工製成白蘭花潤唇膏、潤手霜、香水等，甚至加入白蘭地、跌打酒內。因為好姐不賣隔夜花，有時賣剩的花就會留給該名客人，對方有時就會將少量產品回饋好姐，但好姐沒有代售，只會將其送給其他熟客。

好姐：唔做嘢盞個人快啲老人癡呆

好姐於1993年離婚，前夫只給了幾個月贍養費後便沒有下文，她獨自撫養3名子女成人，現時與30多歲兒子同住，兩名女兒已出嫁。既然仔女都長大成人，為何還出來擺檔？好姐笑着說，兒子十分孝順，有給家用，也曾叫她不要工作：「志在唔使攞綜援囉，哈哈哈！我又唔鍾意伸大手板攞錢喎‥‥‥你唔做嘢，咪盞個人呢快啲老人癡呆（腦退化）囉。」她續稱，其前夫近兩年退休後，在家中無所事事，便患上腦退化症。

其中一名女兒，則與丈夫及孫女定居英國，每次回港返英的來回機票昂貴，十分吃力；但女婿將被派遣往馬來西亞工作，孫女中學畢業後，她們一家便會搬往馬來西亞生活。好姐欣喜若狂，因為雙方距離大大縮短，甚至孫女也可自己買機票回來探望，「英國好遠呀，十幾個鐘頭機呀！嗰邊（馬來西亞）生活指數冇咁高，機票又平，返嚟香港都好啲吖嘛，我哋過去都方便啲近啲嘛！」

好姐笑言：「我個仔夠叫我唔好做啦，唔好做一陣老人癡呆嗰時呀，連你都唔識呀仔！」（羅敏妍攝）

訪問期間，好姐直言自己佩戴假牙，「就係假先靚㗎嘛！上邊就係扣上去嘅，下邊就係種呀，即係鑲落去嗰啲嚟㗎。返大陸整咋嘛，爭好遠呀！」

對於現時的生活狀態，好姐抱持平常心，熟客請飲請食，只要有客人買花她便開心，過幾年賺夠錢便會退休，「做咗咁多年人呀，你唔樂觀又點啫？總之開心又一日，唔開心又一日啦。自己冇錢，閉翳嗰陣時自己知咪算囉。」