大城小檔｜旺角補鞋匠堅守夕陽工業　手藝難傳承：退休一個少一個

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。10月的一個下午，仍然被熱浪籠罩着。在喧鬧的旺角，「勝記補鞋」沒有冷氣，只有一把風扇與一堆工具，黎師傅默默坐在矮凳上，拿著鞋楦與錘仔，為街坊修修補補。



這個檔口，他一坐就是廿幾年。從昔日在「山寨廠」當造鞋工，到擁有自己的小小店面，這位補鞋匠面對行業的衰退與歲月的消逝，淡然道：「有精神咪做下囉，最緊要自己做得到。」



黎先生坦言：「我冇乜所謂啦，總之你有精神咪做下囉，冇精神咪休息，最緊要自己做得到，做唔到嘅想唔退休都唔得啦係咪？」（左朗星攝）

香港夏天酷熱難當，長時間在沒有冷氣的街邊工作，別人覺得辛苦，黎先生則習以為常，閒時用手機看看短劇，「習慣咗都唔覺（辛苦）嘅。」他憶述，當年入行就當3年學徒，那是入行的基本功。他指，自己沒有服務過大公司，「本身喺啲工場、啲山寨廠度做。」

那些年，香港的手工業蓬勃；但數十年過去，行業已經式微。現在，不管是男裝鞋或女裝鞋，到了他手裏也難不到他，「一般啲鞋都冇乜所謂嘅，我樣樣都補得到。」他指，現時光顧的客人以女性居多，最常見就是「整踭」。問及現在的鞋是否比以前易爛、或者結構變得複雜？黎生就指「不清楚」，他依舊沿用同一手法為顧客補鞋。

現時的旺角比起以往或許已經「冇咁旺」，他亦坦言人流「疏咗啲」，生意不復當年盛況，但問起具體生意數字，他就不願多作計較，「好難計㗎，平平穩穩咁啦，有時多啲有時少啲囉。」至於是否有熟客幫襯支撐生計？他笑道：「有都唔會多㗎啦，我都唔知佢生定熟㗎啦，見到嚟到咪照做㗎咋嘛。」

黎先生閒時會用手機看短劇。（左朗星攝）

補鞋這門老手藝，在許多人眼中已成「夕陽工業」，黎先生亦認為如是：「呢行一定㗎啦，退休一個就少一個㗎啦。」他指，附近的同行屈指可數，只得兩三檔。他慨嘆，年輕一代無人拜師學藝，連他自己的下一代，也從未想過要接手這份衣鉢，「肯定唔會（教佢哋補鞋）啦，而家啲後生邊度會做補鞋㗎？個個都讀完書，邊會肯同你做鞋、做啲小手作？」

手藝難以傳承，黎生亦豁達面對，「有乜所謂可唔可惜，呢啲係…新陳代謝就梗㗎啦。」補了一輩子鞋，有沒有想過何時退休？「我冇乜所謂啦，總之你有精神咪做下囉，無精神咪休息，最緊要自己做得到，做唔到嘅想唔退休都唔得啦，係咪？」