離開前有話未說嗎？臨終病房故事搬上舞台　悟珍惜　別最後才後悔

一個失去了女兒的父親，一個從未感受過父愛的孤單女孩，一老一少共同走進臨終病房，探索生命最後一課。非牟利佛教團體大覺福行中心2011年成立佛教院侍部，為醫院臨終病人及家屬提供關懷服務。在醫院見證過許多香港人的生命故事，多年來接觸的個案，令現任住持傳燈法師萌生將「生死」帶上舞台想法。

之後，《離開前，仍有話要說》的編劇黎曜銘便從去年夏天開始由零去理解這無數的個案，聽故事時更讓他想起當年自己婆婆離世的經歷，感嘆道「人以為必然的事物，其實隨時都會消失」，認為將生與死的事情帶上舞台極具意義。



住持傳燈法師希望將生死議題帶上舞台。（梁家俊攝）

大覺福行中心2009年創立，2011年成立佛教院侍部，為醫院臨終病人及家屬提供關懷服務。現任住持傳燈法師接觸過不少個案，其中有一位任職廚師的兒子，為逃避即將失去至親的痛楚，很少探望病危的單親媽媽。一次病母狀況危殆，院侍見狀不斷督促兒子，最終兒子趕在下班後穿著廚師服來到病床前，撲通一聲跪下向臨終的母親道歉，化解了母子的遺憾。

傳燈法師又指，大覺福行中心的創辦人衍陽法師在肺癌晚期的時候，不但沒有坐以待斃的等待生命倒數，反而時常將「自己沒有時間了」掛在口邊，在人生最後階段拖著病軀，認真安排自己的時間，如堅持出席法會等安排，面對病魔仍珍惜自己生命裡的每分每秒。傳燈法師在衍陽法師手上傳承的不單是大覺福行中心，更是這份珍惜時間的精神，希望亦能將其帶到舞台劇中一同展示。

衍陽法師一生著作無數，當年即使在病床上仍堅持撰寫書法小品。（梁家俊攝）

21間醫院、340名心靈大使 院侍關懷服務涵蓋全港

劇中提及的院侍和心靈大使，主要在醫院侍奉病人心靈，提供床邊聆聽、陪伴、支援家屬及臨終關懷服務。不僅協助病者安頓身心，更會陪伴家屬將離世者進行「院出」，即由醫院走到火葬場的過程，引導家屬完成「五道人生」，即道謝、道愛、道歉、道別和道諒，讓遺屬有抒發內疚和修補關係的出口。顧問戴健文指出，中心服務範圍涵蓋瑪麗醫院等共21間醫院，擁有340名心靈大使，歷年服務病人超過11萬人次。

大覺福行中心和香港話劇團的劇組，都希望能透過舞台將生死議題帶到公眾眼前。（梁家俊攝）

主創團隊的觸動與共鳴

編劇黎曜銘從去年夏天開始由零去理解這無數的個案，聽故事時更讓他想起當年自己婆婆離世的經歷，感嘆道「人以為必然的事物，其實隨時都會消失」，認為將生與死的事情帶上舞台極具意義。

是次舞台劇27名演員裡，逾20名是素人演員，監製周昭倫提到，參與遴選有近百人，最終被選中的演員都有自己的故事，飾演男主角「有裘」的喬寶忠本身亦有親人相繼離世的經歷，在排練一場心靈大使與病人上山抒發情緒的戲份時，更因為產生強烈共鳴而入戲落淚。

導演陳永泉坦言，不只演員哭，他在排練過程中也屢次被打動流淚，深感「生死議題太大，而舞台太渺小」，希望能通過將生死議題帶上舞台，真實觸動觀眾及帶出珍惜眼前人的道理。

飾演「有裘」的喬寶忠的排戲過程因投入人物，劇後不禁落淚。（梁家俊攝）

演出詳情

劇名：《離開前，仍有話要說》

日期：2026年11月13日至15日(星期五至日)

地點：東九文化中心

價錢：港幣360元、港幣240元

購票詳情：art-mate.net

