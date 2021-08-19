港島西地鐵傳說多籮籮　上環、西營盤站屢傳鬧鬼背後有原因

筆者作為窮L、窮爸爸，為了讓內子帶女兒到西營盤上幼稚園方便些輕鬆些，於是，離開居住了八年、充滿渡假風情的南丫島榕樹灣，搬入現在「新舊交替中」的西營盤，與西源里招財貓神壇Say hello。哼，重點當然人就更窮了。看官不要問我，為甚麼不住上西半山，總之就是窮。

（以下內容節錄自《香港都市傳說大百科》。）



不過，居住環境變了，上班環境卻沒甚麼大變動。是因自從進入金融界打滾之後，Office名義上在中環（實則在上環），從榕樹灣坐渡輪出中環，仍舊在地鐵港島線出沒，也見證着地鐵港島西延線通車。和很多香港人一樣，工作日常，坐地鐵火車，走站內通道，回Office，回大學。車來車往，多一分無聊，便多想（或看）一些鬼故事。

為了賺一些微薄的稿費，幫補「無限大」的開銷，讓我們先回到關於這些地下鐵「老作」的都市傳說故事。今回重點，放在港島西這一邊。

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考古台：非鐵路迷的世界

先聲明筆者不是鐵路迷，或許有一些不準確的地方。

傳說的由來，大體與香港路線規劃有關。早在1967年，香港政府便發表《香港集體運輸研究（Hong Kong Mass Transit Studies）》；三年之後，即1970年，《集體運輸計劃總報告書（Hong Kong Mass Transit Further Studies）》則按人口預算，分有五線：港島線、港九線、荃灣支線、觀塘支線及東九龍線。其中，東九龍線及港島線（粗體的車站）便是這篇的主角。

東九龍線：鑽石山、啟德、馬頭圍、土瓜灣、何文田、紅磡、馬連拿、林士。

港島線：堅尼地、屈地、西營盤、上環街市、必打、港軍船塢、灣仔、跑馬地、天后、北角、鰂魚涌、西灣河、筲箕灣、柴灣碼頭、柴灣中。

七年後，即1977年的《香港地下鐵路公司年報》，也有相似的構成，不過鐵路網預想都由顧問提議，與現實未必完全相符，政府也未必一一批准，而車站的命名也會有所改動。

不過，到了地鐵上環站動工，地鐵公司原則上按顧問構思進行，包括了東九龍線的林士站及港島線的上環街市站。如1982年5月25日《大公報》中有一則〈地鐵上環站將動工公司 宣佈已批出兩項工程合約〉，內文便指出由「日本的西松建設株式會社」取得兩個合同外，也說明了內容包括：

……興建一個四層高的地庫。該地庫包括上環站於永樂街、林士街及干諾道中的東面售票大堂、機房層、月台層及地庫商場。另外合約亦包括未來的東九龍線作預備連接用。……包括建造上環站、中部售票大堂及上環街市以東的行車隧道等。……



報道說明上環站需要建置未來東九龍線。故此，傳說一構成有賴東九龍線的「林士站」月台。最後，上環站也順利完成，於1986年5月23日開幕。

除此之外，同日有〈彭勵治在上環站開幕式上稱 地鐵獲得盈利之前 港島線不會通西環 李敦說青洲填海計劃明朗再考慮〉的報道，說明地鐵公司停止延線至西區的原因，是盈利的問題，並有以下描述：

……地鐵公司主席李譀在儀式後對記者說地鐵公司較早時曾詳細研究擴展地鐵至西區的可行性，顯示在經濟上並不可行。他說，如果展望以後的日子，港府決定在青洲開始大規模填海工程的話，將會為青洲及堅尼地城帶來更多的人口，屆時便有條件考慮擴展地下鐵路。他指出這是九十年代的事。……



不過，現實是港島線西延是差不多三十年後的事（笑）。 正因較預想中晚了許多才擴展鐵路線，傳說便更多了。到了準備開線，西營盤站又出事。

西營盤站於2015年3月29日啟用。相較香港大學站及堅尼地城站於2014年12月28日通車，晚了三個月。原因是西營盤站奇靈里出口（B3出入口）行人隧道因地質問題，須用「凍土挖掘法」建造，難度較高、且較花時間，導致工程延誤。而港鐵公司堅持西港島線於2014年年底開通，於是開通時列車不停西營盤站。而奇靈里出入口則需直至西營盤站開通差不多一年後，才正式啟用。

當然，筆者經常途經西營盤B出入口行人隧道，確實有漏水問題，時有水跡。還有，路經六幅由英籍藝術家Louise Soloway Chan創作，名為《裏裏‧外外－－東西南北》浮繪版畫，畫中人物維肖維妙呈現香港人「黑面」（或稱「西口西面」），說成「怪異」、「面目猙獰」，也正好成為極佳的素材，構成老作傳說二。至於有說這些版畫「容易招陰」，但筆者倒看得「幾開心」。

猛鬼之地在上環、西環？

至於傳說三，意有所指上環、西環一直被視為猛鬼之地。這確實有不少「地緣」因素，構成上好的鬼故事。先是建於1851年的上環廣福義祠（位於香港島上環太平山街40號）。在香港開埠初期，華人來港謀生，患重病時，這裏便成為收容所，甚至病危彌留，也在這裏等……死……。

當年義祠經營不善，使人屍共處，衛生環境惡劣。於是政府在1869年封閉義祠，並催生1872年建成的東華醫院。所以，臨近的普仁街本來就是墳墓街。東華醫院建成後，將骸骨移到西環牛房義山，位置大約在西環（堅尼地城）士美菲路一帶。至於西營盤高街鬼屋，看官不妨看回《香港都市傳攻略》，筆者亦有介紹。

不過，維多利亞城發展，由上中下環三環七約，慢慢到四環九約，不斷延展。生與死是城市發展必須面對的問題。昔日所選墳地本已位處城市邊陲，但在城市擴展之下，便需要將死人挪開，讓生人進駐。何文田也好，華富邨也好，西環也好，都在重複同樣的故事。至於傳說三挖地洞、開鐵路，會驚動或釋放亡靈，那麼建高樓、打地樁，不也早就驚動了嗎？這種機會需要留給地鐵嗎？

書名：香港都市傳說大百科

作者：施志明、潘啟聰



【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】