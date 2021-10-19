非洲人在港｜津巴布韋男逃難到港變金融才俊　笑言吃不下譚仔大辣

面對來自不熟悉國家的人士，容易對他們有刻板印象，例如不少人認為非洲是個貧窮地方，然而，非洲包含了54個不同國家及城市，是全球人口第二多的大洲，每個國家及城市，都有其獨特文化。

在非洲津巴布韋土生土長的Innocent Mutanga因家鄉有變故，8年前以難民身份獨自來港生活。在異鄉生活的Innocent未有如旁人想像般艱辛，反而活出第二人生。他來港後在香港中文大學修讀大學課程，其後任職金融分析師，成為很多人眼中的金融才俊。在他心中，香港是他另外一個家，即使現在香港迎來移民潮，他仍然覺得這裏是個充滿機遇的地方，決意留在香港生活。



2013年，津巴布韋政局動盪，當時22歲的Innocent Mutanga因為遭受政治逼害，急切需要逃離土生土長的國家，免簽證的香港成為他的逃難地。年輕的Innocent就此踏上逃難之旅，但剛抵香港，便迎來不少生活及文化上的衝擊，「我對香港的第一印象是很熱、人口十分密集，以及建築物很高」。除此以外，他形容在津巴布韋，人人都十分喜歡來自香港的成龍，後來他才知道香港人其實不太喜歡成龍，與他本身的認知有着巨大反差。

津巴布韋人習慣連肉帶骨進食

最令Innocent覺得奇怪，是香港人會把吃完的骨頭放在桌上，「在津巴布韋完全不會這樣，人們習慣把骨頭一併吃下去」。在香港住久了，Innocent便入鄉隨俗，學習同樣把骨頭吐出放在桌上。Innocent笑言：「有時和同鄉吃飯，他們看見我做吐骨行為，會大吃一驚。」

家鄉男人吃得越辣代表越強壯

津巴布韋還有一個很有趣的文化，Innocent指出，在他們的文化中，吃得越辣的男人便代表越強壯。但Innocent同時尷尬地表示，認為香港的食物十分辣，當提到「譚仔大辣」，他隨即搖頭，示意無法接受這種辣度。

除了辣度，令他難以適應的還有人們的反應，「以往在津巴布韋，只要走在街上便會和所有人打招呼，人們都十分友善，但在香港，人們只會默默路過，若太主動，反而令人感到害怕」。Innocent認為在香港的人都比較防備陌生人，甚至在港鐵上，人們見到皮膚黝黑的他便會自動走開，這個刻意的動作，一度令他傷心。但8年後的今天再遇到這個情況，他已淡然道：「I don’t care la。」笑言別人避開他後更樂得自在，「我旁邊的位置都是空的，很空曠，很舒適」。

學習廣東話由粗口學起

除了生活習慣和文化外，語言對Innocent來說也是一項大挑戰。現時他能聽說部分廣東話，更坦然地表示，他的廣東語由粗口學起，又以一些發音與英文相似的廣東話入手，例如Strawberry等於士多啤梨，但這個方法卻曾鬧出笑話，Innocent以為Blueberry的廣東話是「Blue啤梨」，「我到超級市場向職員說，我想要『Blue啤梨』，他們卻不明白，我才知道Blueberry是藍莓，而不是『Blue啤梨』」。

在異鄉生活時間久了，難免會想念家鄉和家人，Innocent也不例外，他坦言不時憶起故鄉的一切，但隨着科技發展迅速，Innocent能透過不同的通訊軟件與家人聯繫。他更時常聽津巴布韋的音樂，以及與在港的朋友聚餐，一解思鄉之愁，他認為重慶大廈是個好地方，能與來自不同地方的人聊天，不失為一個解鄉愁的好去處。

未曾為當年政治發聲感到後悔

當年Innocent是因為政治發聲而遭受逼害，導致需要離鄉別井，但他坦言從未感到後悔，「如果給我再選擇多一次，我依然會去做。因為即使失敗，至少我有嘗試過」。今年30歲的Innocent經反思後，認為過去自己太年輕，不明白做每一件事都要有耐性，「要改變，也絕不是一朝一夕的事，至少要十年、二十年」。

感香港充滿機遇 不會失去信心

香港最近爆發移民潮，不少人因感到香港社會局勢動盪，選擇到他鄉生活，Innocent表示，暫時不會對香港失去信心。他認為香港是個充滿機遇的城市，例如就業和創業都十分容易，「在香港從商，你只需要作出登記，便可以即時開始營運，客人也來自世界各地」。居港多年的Innocent亦曾被質疑是否香港人，Innocent反駁指，「為什麼我不是？」他認為所有人都可以成為香港人，前提是大家都為香港變得更好而努力，「香港人是指一種人與人之間的聯繫，努力工作，便是香港的一份子」。