非洲人在港｜創辦非洲中心自負盈虧拒收捐款　盼大眾尊重各地文化

對於很多香港人來說，非洲是一個陌生的地方。出身於非洲津巴布韋的青年Innocent Mutanga，22歲時因受政治逼害逃難，來港成為難民，大部分人均不看好他的未來，他卻在香港苦讀，於香港中文大學畢業，成了金融分析師，更在香港創辦非洲中心，致力推廣非洲文化及幫助在港生活的同鄉人，「很多時候，人們一聽到非洲中心，就很想捐款給我，但我一律不收，因為我想證明給大家看，我們能自己做好」。



香港非洲中心（Africa Center Hong Kong）由在津巴布韋土生土長的Innocent Mutanga於2019年成立。Innocent希望透過非洲中心傳遞非洲文化，亦能利用這個平台教導不同人士互相尊重，「大家可以帶朋友或家人來參加不同的活動，體驗不同的文化」。

香港非洲中心創辦人Innocent生於津巴布韋南部，Innocent形容故鄉「是一個很多樹的地方。地方大過日本，但人口比日本少。在津巴布韋，大家都很喜歡足球運動」。原來津巴布韋的天氣不冷不熱，故香港的炎熱程度曾經嚇他一跳。訪問當日臨近中秋節，Innocent表示，在非洲並沒有像香港有很多節日慶祝，大多只是慶祝非洲獨立日，「當日我們會和朋友聚在一起BBQ、跳舞和喝酒」。

非洲中心成立短短數年，已舉辦過各式各樣活動，包括非洲烹飪班、非洲歷史班、非洲鼓班、舞蹈及藝術班等，亦與不同中學及大學合作，與學生進行文化交流。營運中心的資金則透過這些活動的成本收費及Innocent補助。

現時非洲中心的服務對象為小朋友為主，Innocent認為，小朋友學習能力快，從小教育相關知識最有效。他記得有一次在活動中，來自不同國家的孩子聚首一堂，其中一個男孩對另一個男孩的頭髮感到好奇，他解釋，因為非洲人的頭髮沒有分界，髮型有別於其他地區的人，男孩聽道，嘗試觸摸另一名孩子的頭部，「我記得當時他和我說，覺得觸摸我們的頭髮時，感覺很神奇」。透過這些互動，有助不同地方的孩子了解彼此，長大後亦會減少因不理解而產生的誤會。

除了幫助在港生活的同鄉人外，Innocent亦希望能透過非洲中心推廣非洲文化，提供一個地方讓來自不同地方的人互相認識，減少因文化差異而引起的衝突，以及學習互相尊重。他亦計劃把非洲中心的規模擴展至世界各地，例如日本、台灣及上海等地方，讓更多人有機會接觸到他們的文化。雖然在這幾年間，不斷有善心人希望捐助非洲中心，但Innocent一律拒收，「因為我想證明給大家看，我們能自己做好」。