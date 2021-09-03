前皇家空軍基地記載香港殖民歷史　曾變身越南難民營見證時代

香港留存下來的殖民地年代建築物以軍事設施最多，大部分棄置於山頭野嶺，無人打理。留在市區的軍事用地多由解放軍駐港部隊使用，只有少數改變用途。其中觀塘道的前皇家空軍基地總部大樓、軍官俱樂部及副翼，被評為一級歷史建築，先後活化為明愛向晴軒和香港浸會大學啟德校園。但另一座尚未評級的Gray Block，則在2020年拆卸。



皇家空軍基地

英國皇家空軍（Royal Air Force）於1918年成立，1924年派駐香港，三年後購買啟德濱土地建立空軍基地。1931年日本侵佔中國東北三省，英國憂慮日本進攻香港，因此決定加強防衛政策，包括擴大空軍基地，興建總部大樓和軍官俱樂部，由皇家工程兵團設計，1934年啟用。同年落成的還有大磡村的皇家空軍飛機庫。

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位於觀塘道50號的皇家空軍基地總部大樓，是一座兩層高的長形遊廊式建築，讓駐港空軍適應香港的炎熱氣候。軍官俱樂部位於三山國王廟後方山丘的平台上（觀塘道51號），分主樓和副翼，同是兩層高的殖民地式建築，設有宿舍和食堂。

軍官俱樂部主樓呈凹字形，門口位於中央，有一列寬闊的麻石石級直通門廊，設計富裝飾藝術（Art Deco）風格，門楣上方鑲有石造的英國皇家空軍徽號。副翼位於下方，有石級和天橋連接主樓。附近還有半筒形鐵皮屋（Missen Hut），供地勤人員住宿。山邊一角設練靶場，並挖掘防空洞以躲避可能發生的空襲。

英軍於1973年在空軍基地加建一座六層高的大樓（觀塘道2號），給男女飛行員入住，取名Gray Block，紀念皇家空軍上尉Hector Bertram Gray。他在香港淪陷期間參與偷運藥物和情報進入集中營，結果被日軍揭發，拷問下仍不透露半句，結果被處死，其後獲英國追頒喬治十字勳章（George Cross）。

Gray Block正門也見英國皇家空軍徽號，皇冠下方有一圓圈，寫了皇家空軍的拉丁文箴言：PER ARDUA AD ASTRA，中譯為「在逆境中飛向群星」（Through Adversity to the Stars），圓圈中央是一頭伸展雙翼的鷹。

隨着英軍陸續將市區的軍事用地交回港府，皇家空軍基地於1978年由九龍遷往元朗石崗。此際正有大批越南難民乘船湧入香港，港府將前皇家空軍基地總部大樓和Gray Block闢為難民營，由此展開另一頁歷史。

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啟德越南難民營

1975年4月越南西貢陷落，引發大批越南人投奔怒海。首批3,743名難民於5月乘坐「長春號」出海，途中機器故障，被丹麥貨輪救起送港，港府基於人道立場收容他們。1978年12月，巴拿馬註冊的台灣貨輪「滙豐號」載了2,700多名難民要求進港，擾攘近一個月後，獲港府准許登岸，其後陸續有難民船隻駛至。

聯合國日內瓦會議在1979年7月宣佈將香港作為「第一收容港」，收容尋求庇護的越南難民。為應付難民潮，港府將多處懲教機構、戒毒所和軍營改為難民營，由監獄署（1982年改稱懲教署）管理。

1979年，前皇家空軍基地總部大樓改為「啟德越南難民營」，Gray Block改為「啟德北越南難民營」。當時港府容許難民走入社區，他們有許多是華人，懂得廣東話，可以在外工作。1980年港府取消內地非法入境者的「抵壘政策」，一被截獲即遣返大陸，若允許越南難民在社區活動，便造成雙重標準，因此港府在1982年實施禁閉營政策，不許難民離營謀生。但南越人和北越人終日困在一起，嫌隙加深，以致爆發衝突，防暴警察曾進入啟德難民營平息暴亂。

在聯合國難民署資助下，香港基督教難民服務處於1983年在啟德難民營一個空置營舍設立「新秀學校」，為難民兒童提供全日制中小學課程，全盛時期有逾800人就讀。該營舍於1992年關閉，學童轉到Gray Block上課。

其後當局發現來港的越南人有很多是北越貧民，出逃只為移民外國，因此在1988年實施甄別政策，開闢羈留中心甄別新到港的越南人是政治難民還是船民，又用越南話透過廣播大喊「不漏洞拉」（以「從今以後」為開端的一段敍述），宣佈非法來港的越南人會被遣送回國，一時間引致大批越南人趕搭尾班船。

1989年港府推出自願遺返船民計劃，同年啟德難民營改名為「啟德越南船民離港中心」，由民安隊管理。過了幾年，又轉為「啟德越南船民轉介中心」，專門收容懷孕的越南婦女，以便她們到市區醫院接受檢查和待產。Gray Block則改名為「新秀越南難民離港中心」。

高峰期全港設有十多個船民營和羈留中心，累積收容約203,000名越南人。隨着港府實行「自願遺返」計劃，之後「強制遣返」（又稱「有秩序遣返」），不獲外國接收的越南船民均被送回國，船民營逐一關閉，剩下少數滯港的越南人也獲發身分證居留，困擾香港25年的越南難民問題正式劃上句號。

書名：時代見證：隱藏城鄉的歷史建築

作者：陳天權

1980年代投身新聞界，先後在報章、電視台和雜誌工作。工餘期間經常出外旅行，足跡遍及五大洲約一百個國家，著有多本介紹中外文化的旅遊書籍。近20年前開始關注本地歷史、宗教、建築和風俗。2004年入讀香港大學建築系文物保護碩士課程，之後轉職專欄作家和自由撰稿人，推動歷史建築和風俗保育。

作者在香港大學和公開大學的專業進修學院擔任兼職導師，也是多個文化團體包括文化葫蘆、海濱文化導賞會和國際漫遊協會的顧問。近作有《被遺忘的歷史建築》（港島九龍篇）、《被遺忘的歷史建築》（新界離島篇）、《香港節慶風俗》、《香港歷史系列：穿梭今昔、重拾記憶》等。



【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】