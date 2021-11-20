紙紮行業讓人避忌卻重要非常　老師傅傳統精湛手藝未來恐失傳

香港有不少傳統風俗，其中大眾比較避忌，但無可避免會接觸的，可算是紙紮品了。每逢清明節、重陽節、孟蘭節的祭祀活動，我們會到紙紮店購買香燭、衣紙，以焚燒給先人使用，背後亦是象徵着尊敬與孝道。除了以上活動，道教的殯葬儀式，除了金銀衣紙，必須用到大型紙紮品，金橋銀橋、佛船、妹娣等，也有不少人會訂製先人生前常用的物品，讓先人能在死後世界繼續使用。這些紙紮品用心製作，背後需要師傅多年的工藝經驗。時至今日，雖然紙紮店不至消失，但老一輩的師傅已寥寥可數。

（以下內容節錄自《守藝工匠II──香港手藝匠人精神》）



天寶樓

夏中建師傅於一九八一年開業紙紮店天寶樓，歷經數次搬舖，由油麻地起家，因加租遷至中環，再到西營盤現在的地點。鄰近西營盤的天寶樓扎作，走上一段斜坡樓梯，就看到只有字框的低調招牌，在角落位置開店。店門口放着吸睛的大花燈，門內外都放着製作中的訂單，有七位師傅在店內工作。

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尋師之路

夏中建師傅在舞獅家族出生，現年六十歲，做了紙紮四十多年。家族在舞獅比賽拿過很多屆世界冠軍，舞獅隊遍佈世界各地，門下有很多徒弟徒孫。夏師傅從小就學舞獅和打功夫，亦幫忙管理獅頭：「新的獅頭買回來放在紙箱保存，在重要場合才拿出來用。用久了的獅頭用來『採青』，更久的就在下雨天時拿出使用，而殘舊的就用來練習，這樣一個獅頭可以用到十年以上。」

夏師傅從小修補獅頭，以減少損耗，希望能使用得更久，同時漸漸對紮作產生興趣，後來更決意拜師學習，於紙紮行業發展，夏師傅的家人也非常支持。在尋找師傅的過程中，很多手藝精湛的師傅拒絕了他。由於夏師傅的舞獅家族每年都會訂製大量獅頭，一隻獅頭價錢昂貴，每年要購入的獅頭約三十至四十隻，很多師傅都因為害怕若教授了他，會變相少了很多獅頭生意。

後來找到被稱「花燈大王」的梁有錦師傅（梁有錦師傅從金玉樓學師，金玉樓於六七十年代是世界聞名的紙紮店舖，其訂單遠至莫斯科和紐約等地。梁師傅後來創立「生和隆」，成為香港著名的「花燈大王」。）願意收徒。夏師傅說：「梁師傅非常豁達，有些師傅認為教會徒弟後會少了生意，但梁師傅不講錢，是講究傳承的人，很願意教授後輩。因此當年我學師後，別人叫我紮花燈，都會推辭。」

學徒時光

夏師傅當年拜師要做的工作非常多，做學徒時日日夜夜操練、不斷做。有一次接到香港旅遊協會的訂單，要一次做九條龍，夏師傅不停紮龍，很快就熟能生巧了。提到梁師傅的教授方法，夏師傅說：「他很傳統的，只會教你如何去把一堆竹子紮甩或紮穩。師傅教的是一個方法，創意的部分就要你自己去處理。」

除了用竹紮外，有些大型作品需要用粗鐵線，要工具或機器將鐵線屈曲，甚至要用到燒焊，用螺絲鎖着，不用竹紮與砂紙紮穩的情況也有，因為要做到能開合方便。師傅說做高層紮作更要考建築師的認證，因此自己也掌握了很多複雜的技術，但他笑稱那些技藝平常是「花拳繡腿」，能派上用場的時間少之又少。「紮獅頭龍頭是『倒模式』工作，不需要太多創意，要由零開始才是最困難的。」

夏師傅會接訂製生意，雖然很多紙紮是他從未做過，但他也會認真研究，盡力達到客人的要求。紙紮品也一直隨着時代轉變，例如紙紮的電話、流行小食、時尚衣飾。夏師傅沒有徒弟，只有舉辦興趣班授課，問及師傅是否因為沒有人肯學，他坦言曾經有人拜師學了三個月就堅持不到放棄了。雖然如此，天寶樓的生意依然如昔，夏師傅以後亦會繼續堅持這份手藝。

書名：守藝工匠II──香港手藝匠人精神

作者：Rain Haze



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】