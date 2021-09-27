監獄體路牌見證時代變遷　異體舊字形反映香港情懷更具日本血統

1. 監獄體計劃目的

相信大家都知道，香港路牌的標準英文字體是 Transport。你知道現時中文採用甚麼字體嗎？如果大家有留意道路研究社的文章或訪問，應該知道現時香港路牌中文字體是「全真字庫（港人版）粗黑」，通稱「全真粗黑」。然而全真粗黑是一套電腦字型，那麼在路牌設計工序電腦化前，究竟是用甚麼字體，又有沒有一個標準去依循呢？

（以下內容節錄自《香港道路探索──路牌標誌x交通設計（增訂版）》）



「【港訊】監獄當局與工務司署簽訂一項協定，規定港九所有路牌及交通牌，今後將全部由赤柱監獄囚犯製造，將為赤柱監獄增加二十萬餘元的收入，該路牌及交通牌以前原由商家承造……」（《華僑日報》，一九七零年十月十三日）

一九七零年，監獄署（今懲教署）接受工務司署委託，為港九各道路製造路牌及交通標誌。至今，包括路牌、街道牌、垃圾桶，又或者政府合署內的指示牌、傢俬、公務員咭片、圖書館書籍的硬皮釘裝都是出自監獄在囚人士之手。

「現時，赤柱白沙灣懲教所設有兩個標誌製作工場，星期一至六都有八十名在囚人士製作路牌，幾乎全港的路牌和交通標示牌都由他們一手包辦。每年平均製作七千個路牌和一千五百平方米的方向指示牌。他們也和打工仔一樣，有人工，有時仲要開OT。」（《香港01》，二零一七年二月二十五日）

▼▼▼按圖率先睇監獄體路牌的設計▼▼▼

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自九十年代中期，懲教署逐步改用電腦設計及製作路牌。最終於一九九七年五月，電腦正式全面取代人手排版及造字工序。而電腦化前，監獄內在囚人士所造路牌之中文字體，則被稱為「監獄體」。在囚人士使用刀具在金屬板上𠝹上漢字，因為當時路牌上的漢字並未標準化，故此監獄體比起電腦字型雖然比較粗糙、岩巉，同一段文字的字重（相對於字高的粗幼）可能不一；但是在全人手製作下，仍能保持齊整、平衡，所需要的技術真的一點也不簡單。

監獄體見證香港時代變遷，每一塊舊路牌都可以發掘到地區發展故事。閱讀監獄體路牌上的異體字，及傳承字形（又稱「舊字形」），可以得知電腦普及之前人們的寫字習慣。二十二年過去，隨着越來越多新道路通車、翻新工程開展、社區重建、路牌老化，帶着舊時代風采的監獄體路牌逐步被新製的電腦路牌取而代之。電腦普及所帶來的字形統一，使大眾忘記異體字的存在，甚至有區議員認為監獄體是錯字，去信要求路政署改正。消失的不只是舊路牌或是一種字體，而是整個香港的情懷。

在二零一六年十月，我們發起「監獄體再現計劃」，計劃以照片記錄全港的監獄體路牌，同時將如此富香港特色的監獄體數碼化，製作成電腦字型；讓監獄體透過新科技再次重現大眾眼前，令囚犯的心血可以永久保存。由於不少人認為監獄體的異體字和傳承字形是錯字，這個計劃希望讓人摒除所謂「錯字」的觀念。有人或會說「舊嘅唔去，新嘅唔嚟」，香港作為一個與時並進的社會，不是應該送舊迎新嗎？儘管道路標誌上的文字需要高清晰度，監獄體可能在這方面的表現並不理想，但它曾經引領我們前往各個目的地，現在更是充滿懷舊感。今天路牌的𠝹字工序被電腦取締，舊式路牌亦正被取代，囚犯造的字慢慢消失。監獄體見證香港的蛻變，我們希望透過計劃，讓大眾知道舊路牌記載的香港故事。

監獄體的製作不僅是為了發佈字型本身，亦不單是為了設計一種電腦字型，而是同時記錄和重現香港的視覺歷史和記憶。即使某些字符可能看起來很奇怪，但這就是監獄體的樣子，美學與文化之間的平衡至為重要。

2. 常規監獄體

自監獄體再現計劃啓動以來，我們不時收到讀者來訊，向我們提供監獄體位置。除此以外，亦有不少讀者問到，究竟如何分辨監獄體和電腦字型；或又是問，是不是看起來殘舊就是監獄體路牌。路牌簇新與殘舊，取決於位置和保養程度，不能單靠路牌新舊判斷。監獄體造型獨特，充滿個性，我們可以透過造型來辨認監獄體；除了因為是由人手𠝹字而成，獨一無二之外，字的外觀亦同時包含不少古典美。監獄體可按其特性分成幾類，本文主要介紹「常規監獄體」，即監獄體再現計劃所製作的監獄體電腦字型

印刷字粒遺留造型： 喇叭口

監獄體在筆劃造型方面，整個觀感較為尖鋒銳利。監獄體的筆劃均採用「喇叭口」，而且比一般有喇叭口的黑體大。喇叭口可以使筆劃末端更醒目，令字體容易辨認。所謂喇叭口，其實是來自鉛字印刷的黑體鉛字字粒，受限於當時之技術，印刷出來的筆劃會收縮；為了解決此問題，製作鉛字粒時刻意在筆劃開端放大，形成喇叭形狀。

不過辨認監獄體不能單靠喇叭口造型，因為有部分監獄體完全沒有喇叭口。即使監獄體的喇叭口基本上都是從鉛字複製過來的，由於鉛字和監獄體製作工序不一樣，鉛字是雕刻而成，監獄體主要是利用𠝹刀𠝹出的貼紙作字嘜印模製作而成。故此，部分監獄體的喇叭口並不明顯，甚至不存在。其中或受手工技術所限，過於細小的字無需造出喇叭口作裝飾。

粗幼一家親

現時流行的電腦字型，風格比較一致，不談甚麼結構、中宮，但至少字的粗幼統一。所謂粗幼，字體設計用語稱為「字重」，例如粗幼比例分作 Regular及Bold等。文章可使用不同字重表達特定意思，例如粗體就是強調字眼。只要大家走在街上時，多留意路牌，或會發覺每塊路牌上的監獄體字重都有分別。甚至同一段文字上都會粗幼不同，這些粗幼並不是要強調某內容，只是手工製作成品不一的緣故。

監獄體的筆劃通常比較粗，適合用作標題字或大型標示。而結構簡單的字筆劃會較粗，反之結構較複雜的字筆劃會較幼。而其粗幼之對比度比其他字體為大。現代社會大家看慣了電腦字型，當一段文字體粗幼不一時，看上去或會有點不習慣；然而，粗幼不一，似乎更能顯出舊年代的風味。

最後在結構方面，監獄體一般來說中宮較緊湊，視覺中心亦一般較高；監獄體的結構配合其偏大的喇叭口，是造成其懷舊感的主要元素。

英文字體配搭

（《香港道路探索增訂版》授權提供使用）

英國路牌 Transport 字體，亦約於七十年代引進香港，故此絕大部分的監獄體路牌均是配搭 Transport 字體。監獄體全人手製作，多多少少都能從觀感上分辨；歪歪斜斜、粗幼不分都是元素之一。但由於英文Transport字體有全套標準予以跟隨，整體而言英文部分較為整齊。然而凡事總有例外，例如監獄體路牌上的「S」看起來就有一點彆扭。Wing Shun Street 中的「S」顯然比其他字母粗，而且重心稍為偏向右邊。製作彎曲的綫條本來就不簡單，要利用𠝹刀𠝹出就更難以掌握，錯有錯着，這種怪怪的感覺也成為了監獄體特色之一。

3. 消失的監獄體與異體字

除了路牌外，還有好些事物隨着電腦普及而消失，電腦不只是取代人手造字的工序，亦同時將一些文化埋在土裏。你知道甚麼是異體字嗎？這個年頭，學校不會教授異體字及傳承字形；現時中文科教寫字需依教育署《香港小學學習字詞表》的標準。如學生在功課上寫了傳承字形、異體字，通常都被視為錯字。

現時大部分人只記得電腦字的寫法，當看到一個相似但不太一樣的字，便覺得是錯字。然而監獄體最特別的自然是其字型，消失的不只是路牌本身，更是印證年代變遷的字型。

筆者自小就對監獄體的寫法印象深刻。還是在讀幼稚園時，筆者會模仿路牌上的監獄體筆劃寫中文字。例如「塲」即是「場」的異體字；又或是「朗」，第一筆不是一點，而是一橫。直到小學就被中文老師糾正寫法，說是要依着教育署的中文字指引寫字。但令我百思不得其解的是為甚麼同一個字，在街上可以看到幾個不同的寫法；為甚麼辵字部的「撐艇仔」（辶）既有一點，又有兩點，到底要寫幾多點呢？後來在讀中學時，筆者才慢慢從網上資料瞭解得知；原來小時候寫的字就是傳承字形，又或是舊時香港通用的異體字或是俗字。

具日本血統的監獄體

很多網友曾經問過我們，監獄體的歷史是如何，從何時開始出現？原始字體是甚麼？因為缺乏記錄，我們只能作出假設。例如監獄體大概於一九七零年甚至更早出現，於一九九七年停產。監獄體能夠有系統地、風格一致地大量生產，相信必定有一套標準，又或是參考一套字體而成。剛好早前看到一篇由台灣字型公司 Justfont撰寫的一篇文章《尋找街上字體的來歷──台灣路標的黑體》，探討台灣路牌的字體。乍看才驚覺，其路牌上的字體竟與監獄體有幾分相似。

台灣使用的這個字型為「金梅粗黑」，與監獄體的結構頗為相近，只是監獄體較為窄身，筆劃更銳利。但單憑這一點，仍未能確定監獄體是來自金梅粗黑，因為當代的黑體都有喇叭口，結構亦差不多；直至發現台灣路牌上的「通」字的右上角是「コ」而不是「マ」，與監獄體的寫法一模一樣，就更為肯定。Justfont 在文章中亦提到金梅粗黑體，與一九二九年日本的石井粗黑體十分相似。雖然未能知道石井粗黑與金梅粗黑有甚麼關係，但可由此推測監獄體就是經過日本到台灣再到香港。不過現今的石井粗黑體都因為戰後制定的《當用漢字表》新標準，而改變了其寫法。

膏藥遮蓋舊字型

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監獄體秉承了源遠流長的舊式字體寫法，但有人認為是錯字，並強行「改正」。二零一零年十一月二十五日，有議員在元朗區議會交通及運輸委員會提交一項議程，內容提到路牌上「元朗」的「朗」為錯字。

其實這個「朗」字，正正就是監獄體，並是傳統舊式寫法。正當另一位議員反駁舊有「朗」字不是錯字，而是正字時，路政署「懶叻手快快」在會議前經已作出改動，將電腦字貼紙（俗稱膏藥）直接貼在監獄體上。

被質詢的路政署當時聲稱不想改完又改，故此唯有等候有機會時才再改正。即使三年後，繼續有其他議員追問路政署，何時才改回正字。惟路政署推給運輸署，運輸署推給元朗測量處高級土地測量師，地政總署最後引述公務員事務局的答覆帶出新舊字形的分別，完全沒有解答過問題。試問一個高級土地測量師又如何能夠解決舊字形、異體字的問題呢？結果八年後的今日，這個所謂錯字的改正工作又不了了之。

除了「朗」字被視為錯字，另外還有「塲」。例如「馬塲」、「永遠墳塲」等路牌，不是被路政署以膏藥遮蓋，就是直接拆掉更換。相反，有些企業卻堅持傳統，採用異體字；例如，置地廣塲、交易廣塲的「塲」，滙豐銀行是「滙」不是「匯」，港鐵旗下鐵路綫均用「綫」不用「線」。

值得慶幸的是，暫時只有「朗」和「塲」被認為是錯字而被更改。目前尚存的監獄體路牌，不少都仍然保留異體字和傳承字形寫法。

書名：《香港道路探索──路牌標誌x交通設計（增訂版）》

作者：邱益彰@道路研究社

文：邱益彰、吳灝民



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】