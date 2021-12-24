劇本殺LARP︱真人實境角色扮演遊戲殺入香港　連主婦都樂在其中

陳年失修的舊樓，燈光忽明忽暗，窗外吹來陣陣陰風，詭異的氣息懾人得很，令人不禁屏息凝氣。突然，一把刺耳的尖叫聲劃破寂靜的空間，地板滲出淡淡的血水，一名長髮女子在半敞的門外若隱若現⋯⋯只見於電影般的震撼情節，繪聲繪色地重現眼前。玩家置身在精心設計的佈景中，活靈活現地演繹著不同角色，一場「劇本殺」正在緊張上演中……

「劇本殺」又名「LARP」（Live Action Role-Playing），是源自歐美的真人實境角色扮演遊戲。身穿戲服的玩家需依照劇本演繹不同角色，根據房間佈置、道具和遊戲主持人的線索破解謎題，把劇情抽絲剝繭，合力找出故事真相。每個劇本如第二人生，是經歷一次便不可多得的體驗。

記者｜何琛儀 編輯｜李承璋 攝影｜何琛儀



「記得有次主持人竟直接以『拱橋』姿勢倒爬出來，情節極具爆炸性，我心中不禁暗忖怎會如此專業？然後就覺得劇本殺為我打開了一個新世界，一瞬間覺得值回票價！」一說起劇本殺，就讀浸會大學二年級的Nature頓時眉飛色舞。

劇本殺玩家在選擇角色後便會獲得相應劇本，他們需研讀並掌握角色的身分及任務。玩家亦要代入角色，交換劇本資訊，並在場地內取得解謎線索，一同揭開劇本結局。最後主持人便會引領玩家回顧劇情，公佈劇本全貌。這款遊戲的趣味在於角色演繹，如扮演兇手的玩家應在眾人查案時隱藏身分，查案的就要努力揪出兇手。最近這股風潮吹到香港，成為不少年輕人新興的消閒聚腳點。

今年夏天初次接觸劇本殺的Nature形容，自己本有些社交恐懼，較不懂得與人交往，但玩過幾次劇本殺便逐漸意會要投入，主動與人傾談，因要尋找切入點交換角色資訊，梳理劇情。她至今已玩過二十多個劇本，一局劇本殺平均需時四至五小時，所以她多數會在晚上下班或放學之後去玩。「平均來說一個月大概都花千多元。」她也坦言非小數目，那究竟劇本殺有甚麼魅力令她醉心，一玩再玩？

結合戲劇推理元素 劇本殺帶來沉浸式體驗

劇本殺種類五花八門，有「恐怖本」、「推理本」、「情感本」等等，玩家人數和性別比例會因應劇本調節。「情感本」注重情節，旨在帶動玩家的情緒和思考，其他種類的劇本就帶領玩家享受驚恐的感覺或解密的樂趣。

眾多劇本中，Nature對情感本印象最深刻：「（玩劇本殺）好像讓我有機會去體會他人的感受，譬如有個有關父愛的劇本《山之神》，故事中父親的角色設定最後有反轉，玩完會反思自己和爸爸關係好像不太好。」事後她跟不是同住的父親增加交流，更珍惜和他相處的時光。她笑言連父親都察覺到她的轉變，以為女兒有求於他才突然關心。Nature又指相較電視或書本等媒介，劇本殺是以第一身，而非抽離的視角感受。更深刻之餘，得以通過反思劇情，改變現實的自己。

主持帶動玩家「入戲」 得認可感滿足

就讀中文大學三年級的Harry，同樣覺得比起其他遊戲「局終人便散」，劇本殺會讓玩家一再回味過去的遊戲體驗，這種沉浸式的體驗，與令人反思的威力，比起任何課堂教學來得更強。對劇本殺的喜愛，使今年2月才接觸劇本殺的他，短短三個月後便自薦成為主持。Harry直指當主持人需要主持大局：「要花更多時間來研讀劇本細節，清楚每一條線索，確保遊戲過程沒有破綻」，肩負的責任重大。

Harry為了主持情感本《山之神》，花了一個月熟讀劇本，最終成功帶玩家進入那虛幻的劇本世界：「我記得最後七個玩家像上演悲傷交響曲，喊得慘過喪禮。」對第一次主持遊戲的經歷依然記憶猶新，他也被劇本渲染的親情感動得不能自已。Harry形容自己表演慾強，當演繹能帶動玩家，得到掌聲就是支持他繼續做主持人的動力：「我無機會在大熒幕演戲，那便在小劇場演繹自己，達成一個小小的夢想。因為劇本殺讓我演繹另一面的自己。」

寓興趣於副業 桌遊迷投身營運劇本殺

一場痛快淋漓的劇本殺，角色戲服、場景構建、主持人和劇本缺一不可，對劇本殺營運者有一定挑戰。現職公關的劉錦輝是個桌遊愛好者，早在2017年底就曾與另外三位朋友，開設提供桌上遊戲的休閒娛樂場所，他去年6月便看準了劇本殺的商機，遂將場地全面轉為劇本殺體驗館。

「原先的體驗館在搬遷之前全部場次常常爆滿，即使現在擴張後預約也可能要排到一至兩個月後。」這項遊戲受歡迎的程度，令劉錦輝決定從原先僅700呎的場地，擴張至現在兩間合共3000呎的劇本殺體驗館。

擴張後的場館有更豐富的場景佈置，不同房間的裝潢更能配合多樣的劇本設定，強化沉浸式體驗：「我喜歡劇本是在於它建構的世界觀。」他舉例一個近似達文西密碼的劇本《2026》，能夠串連許多真實歷史事件，並以神秘組織的傳承將多個故事線串連，十分像真。

劉錦輝笑言很多玩家起初都衝著打卡拍照才參與「劇本殺」，但體驗過就會沉浸於劇情之中。（何琛儀攝/大學線授權使用）

當然，決定將店鋪全面轉型，無可避免地要考慮能否回本。一場千來元進賬的劇本殺換算過來：「一個月雖有接近六位數字的支出，但亦有六位數字的收入。」收支相抵後利潤有限，且擴張新場地，亦已把之前賺的全投資進去 。因光是裝修、隔音、道具等都已花了四、五十萬。雖然未知能否回本，但他仍抱樂觀心態，因劇本殺對他而言是興趣為主，不是為賺錢：「好像『看著BB出世，自己一手一腳揼出來』，實現自己的夢想。」

香港的劇本殺市場才剛起步，店家常要一手包辦營運的大小事務。因此劉錦輝在開始營運體驗館前，還需篩選合適的劇本，並不斷測試和修改，確保其難度適中，沒有邏輯漏洞，而且行文用字都切合香港玩家。香港本地作家不多，很多店家只能從內地購入劇本。劉錦輝也因此買過不少數百至數千元不等的「伏本」。

所謂「伏本」，可能是文筆堆砌，或鋪排虎頭蛇尾，推理牽強。一個劇本洋洋萬字，遇上「伏本」唯有忍痛「封本」，免去後期修改的時間。話畢，劉錦輝也忍不住站起來示範：「其中一個玩家是目擊者，從窗邊目睹兇案發生；分別看到一人站立，一人『瞓低』，但原來『瞓低』的才是兇手，而被殺的人原來站著被綁住手腳。但常人被綁理應掙扎，為何目擊者會看不到？這種設定就是不及格。」

編劇寄情於本 樂見更多本土原創

香港劇本殺市場剛剛起步，已有人願意全職投入其中。夏目貝（筆名）第一次接觸劇本殺便一試愛上：「整個遊戲五個小時，我都沒有看手機，便覺得這個遊戲能使人投入。」

夏目貝（筆名）指她的客人經常催促她寫更多劇本，但她認為應該先顧及質素而非數量。（何琛儀攝/大學線授權使用）

後來不幸遇上車禍，本為調酒師的她因無法久站而休養了半年，正愁無聊之際剛好受朋友邀請，又撐住兩枝拐杖去玩了一次劇本殺：「我頗喜歡這個遊玩方式，但那次的故事有點不如人意。我就想，其實遊戲機制也挺簡單，我又整天都在家，不如自己寫。」就這樣，有過編輯工作經驗的她，就用了一、兩個月，在2018年草擬了第一個劇本。

談及創作靈感，她喜歡將感興趣的題材放入劇情，例如她喜歡電影《鐵達尼號》，便寫下以船難中的救生艇為場景的劇本《沉沒之後》。夏目貝至今寫了八個劇本，雖然為數不多，但較受歡迎的本，如加入神秘學元素的《放學後的降靈會》已經開了過百團，自己帶團的收入也因而上升。她坦言希望劇本以推理為主，再附加不同的互動元素， 以《沉沒之後》為例，因為加入了求生元素，船上資源不足，遊戲中間會由玩家投票「殺死」其他玩家：「玩家在這個背景下會有很多不同的演繹，雖然設定一樣，但每一團出現的結果都不同，很有趣。」

夏認為香港太依賴內地劇本，但不少劇本質量不佳：「可能兇手與死者對彼此都很重要，但兇手有個不想被死者知道的秘密，遭第三者發現而勒索兇手。我們直覺會認為應殺死勒索者，但那內地劇本卻是殺死死者。這樣看，兇手的選擇就有點自相矛盾。」為了鼓勵更多本地作家學寫故事，她今年5月開班教寫劇本及主持。

她又提到教授撰寫劇本殺劇本時，最重要是不要把自己放得太高。因玩家才是本體，遊戲才是最重要。劇本殺與小說、電影劇本的文體完全不同，分別就在遊戲性，劇本殺裡沒有人是配角：「你給予玩家劇本，他就要有所為。」

夏目貝對劇本殺前景依然看好，她觀察到不論青少年，還是四、五十歲的玩家都會沉迷其中：「主婦團很厲害！一個月可以玩三十多團，每天都可以開團，週末更可以玩兩團。」當卡啦OK和派對房間場所因疫情銳減，劇本殺正好提供新的娛樂方式：「香港成年人『玩』得太少 ；倒不是說聲色犬馬的玩樂，而是正氣的遊戲太少，好像去玩就是不正經的形容詞」，她認為劇本殺正好能讓玩家聚首一堂，好好交流。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：劇本殺殺入香港——玩家演出第二人生】