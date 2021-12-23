移民潮│平台稱IB補習需求增三成但教師量下跌　$400一堂搶人

香港移民熱潮持續，愈來愈多家長讓子女修讀IB課程（國際文憑大學預科課程），早前有半山區獨立屋的家長，以時薪40元在網上招聘IB補習老師成為熱話。有補習平台指，過去一年平台上尋找IB補習的需求上升了三成，但移民潮下補習導師的人數卻見下跌，在九月開學時不論IB和DSE導師都曾出現供不應求；他們建議家長多參考市場定價，否則將難以為子女找到合適的補習老師。



網上補習配對平台「尋補」市場部經理李錦躍（Billie）(左)和創辦人吳沛源（Andy）(右)指，過去一年平台上尋找IB補習的學生上升了三成。（呂諾君攝）

大量學生考國際試籌備海外升學

早前網上瘋傳一則有關家長為就讀國際學校孩子找IB全科上門補習老師的帖文，該名家長要求老師有大學畢業學歷、允許24小時問功課等，惟薪金開價僅每小時40元，又提出如導師表現良好可「食埋飯先走」和有「5元獎勵」，其「皇恩浩蕩」引起不少討論。到底IB課程是甚麼？網上補習配對平台「尋補」市場部經理李錦躍（Billie）指，其實IB是一個兩年制、針對16至18歲學生的課程，因其認受性較高，對海外升學較為有利，亦被認為較能反映頂尖學生的能力。

Billie解釋，DSE課程著重學術表現、學生的答題技巧等，適合於本地升學；IB課程則着重學習體驗、學生的探索能力、主動性和批判性思維，有不少小組討論和論文，但香港傳統教育相對「填鴨式」，學生面對IB會比較吃力。而因應移民潮，他們留意到中小學學生的流失人數比上一學年大增，同時有大量學生在本地考國際試籌備海外升學，在平台尋找IB補習的學生人數也大幅上升了三成。「坊間補習社多數集中喺DSE課程，但IB補習要個性化啲，以私補居多。」Billie指，現時市場上IB補習收費約170至400元一堂，每堂一至兩小時不等。

部分家長提奇怪要求如「睇樣」

他笑稱，雖然間中遇到一些家長有奇怪要求，如向導師要求「睇樣」等，但普遍家長出價都比較正常，「當最低工資已經係35蚊，40蚊要請到有一定學歷同能力嘅導師有一定難度，個post都係搞笑㗎。」面對家長質疑，「尋補」會提供不同年級、科目的參考價目表，團隊亦會根據導師學歷，向家長解釋收費「點解咁貴」。

「尋補」創辦人吳沛源（Andy）則指，移民潮下除了學生減少，導師人數亦見有些微下降，「有少少供不應求嘅現象」。他透露，現時平台有約6萬名導師，當中有九成人來自「三大」中文大學、香港大學及科技大學，有一部分人本來已有IB文憑資格，也有部分IB補習是由如DSE狀元等的精英導師任教，「雖然考核方式唔同，但學科知識相近。」他指，雖然IB在本地還是海外升學方面都「進可攻退可守」，但其學費較貴，是家庭需要考慮的因素之一。

Andy指，中三便創立這個網上補習配對平台，因當時也是一名補習老師，感受到小班或私人教學對學生而言有較多互動，個性化的學習效果也較好，認為有助解決「填鴨式」教學問題；平台至今成立七年，現時平台在市場佔有率有近六成。而除了IB課程，他們留意到學習德文、法文的學生也有所增加，因此將會持續加入不同語言能力的導師，冀能滿足學生需要的導師資源、實現更多的海外升學夢，同時亦會兼顧主流的DSE課程。他們又指，希望未來能將服務推廣至新加坡等地，用系統幫助更多家長配對適合小朋友的老師。