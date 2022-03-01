外傭懷孕｜融幼社年接250求助個案　有外傭流產瞞僱主自行埋嬰屍

一個家庭內如有新生嬰兒，想必大多會喜氣洋洋，但當一個外傭發現有孕在身，她面臨前的卻可能只有恐懼和徬徨。早前有外傭因對新冠病毒呈陽性而露宿街頭，外傭權益備受關注，一直向懷孕外傭提供協助的融幼社指，不少個案中，外傭因文化差異、擔心失去工作等，即使懷孕都不願告知僱主；曾有外傭在工作期間流產，卻表示因需接少主放學而拒絕入院，更自行將離世嬰兒埋入泥土。融幼社認為，現時外傭、僱主甚至是中介公司對相關法例和資訊都不甚了解，認為政府可「諗多幾步」，讓社會加深對這方面的認知。



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成立於2008年的融幼社，每年約有250個有關外傭懷孕的求助個案，融幼社副行政總裁林慧雯（Carmen）指出，很多僱主不知道外傭在港工作，懷孕時亦享有產假，僱主不可因其懷孕將之解僱，「有時僱主都好震驚，覺得你同我打工點解會大咗肚？你大咗肚咁邊個幫我做嘢？我點樣搵人替代？」林慧雯又指，在現行香港情況下如外傭懷孕，根據合約條款，產假期間是需要繼續住在僱主家中，「僱主要點做、會唔會變咗反而係僱主照顧佢？生咗小朋友又使唔使需要照顧埋？雙方都有好大嘅誤解同挑戰。」

成立於2008年的融幼社，每年約有250個有關外傭懷孕的求助個案。（受訪者提供圖片）

憂懷孕遭歧視或失去工作 外傭多選擇「唔講住」

就外傭而言，林慧雯指，她們一旦懷孕，會擔心因為僱主介意而失去工作、影響收入，因此很多人當刻會選擇「唔講住」、「過得一時得一時」；也有些人的伴侶未必是身在家鄉的丈夫，或是未婚懷孕，當發現意外懷孕，除了害怕僱主以有色眼鏡看待，亦要承受被家鄉的親人批評、標籤，求助無門之下，或會有前路茫茫之感。



「我哋負責提供資料，想喺香港生定係返鄉下生、甚至中止懷孕、或者將生出嚟嘅小朋友畀人領養，最後都係由佢哋決定。」林慧雯表示，外傭對於香港醫療體系、出世紙等文件手續和申請程序，以至勞工法例等都不熟悉，融幼社會為她們提供指導和資訊，一如組織的英文名字「Path Finders」，希望告知外傭有不同選擇，「唔同選擇揀咗之後，可以點樣去行」。林慧雯又指，每個個案需持續跟進六至八個月不等，而這份工作對於已任職15年社工、曾先後在聯合國難民署、香港明愛、香港國際社會服務社工作的她而言，仍然很有挑戰性。

都有文化差異同誤解，可能佢哋喺自己國家，流產自己清理就冇事，但喺香港如果畀人發現，有機會佢會被告誤殺個BB。 融幼社副行政總裁林慧雯

談到深刻個案，林慧雯指，好與不好的情況都有，最理想的是外傭和僱主互相理解，「有個外傭已經做咗好幾個合約，僱主都好明白外傭想成家立室、結婚生仔，所以好理解，畀佢喺產假時返鄉下，生完再返嚟工作。」不過，亦有很多個案並非如此順利。

林慧雯憶述，曾有懷孕四個多月的外傭，在家中工作時不幸流產，為了瞞着僱主打算如常工作，「佢話生咗嘅胎盤同BB已經清理好，埋咗喺地下冇問題啦，可以繼續去接放學。」經林慧雯再三勸籲之下，該名外傭最後電召救護車，又拿着一袋東西交給救護員，經林慧雯在電話中向救護員解釋，對方才明白袋中的是胎盤和嬰兒，「都有文化差異同誤解，可能佢哋喺自己國家，流產自己清理就冇事，但喺香港如果畀人發現，有機會佢會被告誤殺個BB。」

懷孕本是「開心事」，即使身為外傭也不應例外。（受訪者提供圖片）

「政府可能可以諗多幾步，例如現時勞工政策下外傭都可以喺香港放產假，或者可以諗下係咪一定要外傭住喺僱主屋企？如果雙方都同意，有冇其他方案？」林慧雯表示，融幼社希望社會對外傭懷孕的情況能多加認識和關注，以及一同探討該如何作出合適的處理，「生BB其實係一件開心事，但當中有一啲令憂慮嘅情況發生......我哋想大家都知道多啲，而最後會有合適嘅解決方案。」