涼茶舖、蛇王林變爵士樂演奏廳　毒蛇、士巴拿伴樂手譜出原創樂章

「嘶嘶......嘶沙沙嘶沙沙」中環一間老字號傳來毒蛇吐舌的聲音，路過的市民可能會詫異拉閘後的食店，為何會傳出怪響？原來蛇店內正在舉行一場爵士線上音樂會，大提琴與琴聲緊隨其後，樂器以「蛇」為主題譜出優美的原創歌曲，樂手則被重重「毒蛇百子櫃」包圍。

主辦音樂會的監製兼主辦人蕭偉中指，疫下本地樂手收入盡失，故推出項目「爵士由地至上」，將爵士樂注入社區，首場網上直播音樂會選址上環傳統老舖蛇王林，樂手對低音色士風「空吹」，用簧片跳動的聲音模仿蛇吐舌聲音配合場地，他笑言蛇王在現場徒手取出一條生猛毒蛇，才發現自己模仿得不夠神似。



由香港藝術發展局資助的項目「爵士由地至上」，一連四個月將原創爵士音樂注入社區，在四間極具本土特色的店舖舉行線上直播，讓觀眾可以在社交平台上免費收看，音樂會選址在「蛇王林」、「公利真料竹蔗水」、「流動架生房」、「源興隆麵家」。而每場音樂會都由一位本地作曲家以店舖特色做主題，寫出一首首原創歌曲，探討該行業文化的興衰和演化。

整個音樂會計劃由著名音樂才子蕭偉中主辦，他自小學習大提琴，受西方古典音樂薰陶，2004年時在銅鑼灣開設音樂中心「創樂空間」，定期舉辦音樂表演，現時專注演奏爵士低音大提琴，因疫情收入盡失，故轉戰網上串流演奏。

感慨食蛇文化走向夕陽 盼以西方爵士樂注入本地傳統文化

首場音樂會已在3月舉行，選址上環已有過百年歷史的蛇王林。音樂監製蕭偉中表示，「蛇王林」為香港歷史最悠久的蛇店之一，店內當眼處掛有一幅已褪色的木製「蛇王林」橫匾，牆身的白色瓷磚已發黃，周邊擺放一個個用以裝蛇的木抽屜，充滿香港老舊情懷。他認為，食蛇進補非尋常飲食文化，年輕一代更是甚少接觸，處理蛇的專業技藝將近失傳，行業逐步走向夕陽。蕭偉中感到可惜，他認為這種文化不應就此走向末落，於是希望將西方的爵士樂注入本地的傳統文化，故選擇在蛇王林舉行首場音樂會，「當時蛇王徒手係個抽屜拎條蛇出嚟，嚇倒我哋，條蛇仲好生猛！」

創新涼茶舖奏起爵士樂帶出傳承重要性

即將在4月25日舉行的第二集音樂會，選址在中環荷利活道的「公利真料竹蔗水」，蕭偉中表示，首場音樂會主題為唏噓的夕陽行業，而下一集便是探討本土舊情懷如何突破創新。「公利一直諗點樣去創新，將新元素注入竹蔗水，例如研發出公利蔗汁手工啤、蔗汁糕等」，因此蕭偉中在公利店內舉行的音樂會以「希望」做主題，由人稱「音樂狀元」的張貝芝作曲，帶出傳承的重要性。

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涼茶與音樂看似毫無關係，但公利的第四代傳人崔文斌透露，「其實以前涼茶舖入面充斥住音樂，舊時啲人冇嘢做就會嚟拍拖聽收音機播歌」，惟近年疫情令涼茶舖內徹底銷聲，故十分期待店內被爵士樂環繞。崔文斌表示，早在受邀借出場地之前，已有留意蕭監製在源興隆麵家舉行的演出，他認為項目能令多方受益，除了推廣爵士樂與本地音樂人才外，亦帶出傳統老店背後的故事。

崔文斌以創新產品為涼茶舖開闢一條新路徑，店內的蔗汁手工啤與蔗汁糕大受歡迎，他認為音樂會以希望為題極具意義，因為現時大部份老店面對不少問題，例如缺乏新人接手、產品守舊致步向式微等，是次合作引起市民關注，佢亦借音樂會寄語其他傳統老店，「就算我哋做咗幾十年嘢，都要不斷諗點樣創新去延續落去」。

「流動架生房」走進復古回收世界

第三集的音樂會帶你走進復古的回收世界，蕭偉中選擇了位於洪水橋的「流動架生房」，店內擺放各式各樣的回收物品，師傅昌哥平日走訪社區，將回收的資源製成「社區架生單車」，蕭偉中認為，城市人很容易忽略值得保留的懷舊事物，下一步要思考如何為舊物續命，然後再踩着翻新的架生車踏入社區回看舊物。

位於洪水橋的「流動架生房」，店內擺放各式各樣的回收物品，師傅昌哥（左）平日走訪社區，將回收的資源製成「社區架生單車」，演奏主題為重鑄舊物之動力，本地結他手關家傑（右）為重點作曲家。（蕭偉中提供圖片）

「作出嚟嘅原創歌應該會有『乒鈴嘭唥』嘅元素，但流動架生房同爵士樂其實好夾。」蕭偉中認為，回收時有很多未知之數，難以預計會回收到甚麼，砌件時亦有機會失敗，與爵士樂的核心靈魂很相似，「樂手會在一個框架內自由發揮，但有時出到嚟嘅結果有機會喺唔Work」。

麵家老闆熱心施予援手

爵士樂誕生在美國草根階層，因自由而隨性的風格而備受關注，但在香港卻被視為「小眾文化」，是次願意借出場地的幾位老闆，對爵士樂的認識雖然不深，但都願意為這個項目傾囊而出，全因有顆支持本地音樂發展的心。場地之一的「源興隆麵家」為計劃的起源地，蕭偉中為老闆Paul的熟客，偶而排練後會去光顧，在疫情下音樂人的生計受影響，老闆Paul的關心卻牽起他們第一次合作，老闆Paul笑指「點解當初會唔收錢借畀佢搞Show？因為我覺得佢好慘哈哈」。老闆平日會收集各式各樣的音樂唱片，眼見蕭偉中經常孭着大提琴光顧他們，於是便主動詢問他是否需要幫助。

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於是，蕭偉中靈機一觸邀請老闆借出場地，讓他們一班樂手在店內演出直播，趁住麵家例休日，拉隊於店內合奏進行線上直播。蕭偉中認為，源興隆歷史悠久，店內裝修極具香港舊式情懷，販賣的胡椒豬肚丸、雲吞麵均是基層常吃的食物，亦與爵士樂出身草根階層相呼應，相當「貼地」，為報答當初老闆的無私支持，旅程亦打算在源興隆作結。