【音樂人生】習樂器訓練左右腦　音樂幼稚園校監：不逼迫孩子學習

兩歲的孩子聽不懂貝多芬，已懂得隨著音樂的節奏手舞足蹈；聲音不斷刺激孩子的腦袋，亂哼的音符何以教他們樂上一天？原來，音樂除了可以陶冶性情，還可以刺激腦部，加速成長。聯合基督教音樂幼稚園（United Christian Music Kindergarten，簡稱UCM）創辦人暨校監伍馮美娟指，要發掘孩子的音樂潛能，日常可以從這些細節看起。在接受多元教育的環境下，孩子可以更均衡發展他們的左右腦及腦額葉，相比起單單學習樂器，更能加深他們對樂理的認知及訓練思維。

伍馮美娟（圖右）及林麗珠（圖左）均表示，音樂有助刺激孩子腦部發展。（賴雯心攝） 伍馮美娟強調，學習樂器的小孩對音調敏感，而且由於音樂同時刺激腦部多個部分，例如歌詞可訓練處理文字的右腦，而涉及計算及數字的拍子則可以訓練左腦，可提升閱讀及邏輯能力。坊間有不少樂器班將樂理與樂器本身分開教授，要孩子完全理解所學習的內容，所用的方式實在有限。伍馮美娟表示，幼童在學習音樂期間，除了懂得按下琴鍵可以發出哪種聲音外，還應該了解音樂本身的時代背景、特色以及作曲家的背景，從而增加他們對該項樂器的認識；讓他們愛上所學的樂器後，更為自覺地練習及學習。

學童在上音樂課時，受觸覺、聽覺及視覺刺激，有助加深記憶。（賴雯心攝）

上課時加入與自我相關元素 可加強記憶

聯合基督教音樂幼稚園音樂主任林麗珠表示，要訓練孩子的音感與節奏，可加入與他們自我相關的元素，例如在上課時，讓他們先分辨自己的名字有多少個音調，再以音符及節奏譜曲，令每個姓名都有自己獨特的音樂，加強記憶及自信。伍馮美娟指出，具音樂才能的孩子有創意，惟就讀學前班的幼童未必懂得清晰表達自己，故學校會就學童年齡分配可學習的樂器，在管弦樂器和敲擊樂中分難易程度，如方便幼兒吹奏的特製長笛，以及只得單一音調的三角鈴，讓他們慢慢摸索及學習。

「音樂是一種非常強大（powerful）的工具。」伍馮美娟指，教育局的課程設計中包含體育，是因為體育與音樂一樣，能夠同時訓練左右腦。除了訓練思維，學習樂器亦可培育孩子不放棄及堅毅的特質。「當中一定會遇到困難，亦都一定想放棄。有孩子經常都想放棄，如果不喜歡所學的，當然很難堅持下去。」她建議，家長或教師均不應逼迫孩子學習，應多加鼓勵，讓他們愛上自己所學的知識，學會認真處事。