90年代帶頭辦反歧視示威　謝永齡接任融樂會總幹事：做人要有把火

「仲係有啲嬲怒，有把火。」前年中從香港城市大學應用社會科學系副教授退下前線的謝永齡，曾因懷疑工會身份被勒令提早退休一事與校方鬧翻，事至如今，他說起話來不慍不火，今年中從舊日學生王惠芬手上接過香港融樂會的新任總幹事的崗位，從此專注關注種族平等和少數族裔。90年代的他也曾因某商場不讓弱智人士進入，帶着學生組織示威行動；現時的他年過六旬，然而對於弱勢社群，他稱仍是不會沉默，半自嘲半開玩笑稱「『死雞』都會『撐飯蓋』」。

攝影：余俊亮



謝永齡今年年中成為了香港融樂會的新任總幹事，關注種族平等和少數族裔。（余俊亮攝）

種族歧視仍然存在 謝永齡從學生手上接手融樂會

謝永齡在訪問當天分享一個小故事，「有日我坐的士，見到路邊有幾個南亞裔男人遞手截車，司機話：『佢哋呀？有排等㗎，冇人肯接……未必收到錢，廢事惹禍上身。』一個司機係咁諗，推而廣之，社會係點？」謝永齡說，這是歧視，逾26萬人口的少數族裔中，不少是土生土長香港人，甚至「講廣東話冇口音」，我們不能因其膚色剝奪各種機會、給予不同待遇。

香港融樂會由王惠芬在2001年創辦，多年來致力推動本地少數族裔權益；王惠芬是謝永齡的學生，「學生創立機構、廿幾年後佢老師返去做，通常都係調返轉。」謝笑說，這是巧合，也因自己有關注歧視議題。 他憶述，90年代初，有天報紙頭版寫着「弱智人士不准入商場」，「原來係沙田有個商場畀服務弱智人士嘅機構租用，不過條件之一係唔畀機構帶啲會員入商場，我睇完之後好嬲。」他指，當時香港社會對弱智人士、精神病患者、愛滋病患者等「小眾」非常抗拒，那時他在大學教書，跟學生說事件「不能忍受」，於是組織了一班同學到商場示威。

謝永齡指，不少少數族裔是土生土長香港人，甚至「講廣東話冇口音」；社會不應因其膚色而剝奪各種機會、給予不同待遇。（余俊亮攝）

「我哋同十幾個立法局嘅人，人人都群情洶湧。」謝永齡又指，他在80年代也曾在涉事的復康機構扶康會工作，到1987年獲大學聘請，開始專注在教學和研究，當中不時提到社區共融的重要性、市民參與社區的權利，但商場事件令他有「原來通通都冇用」之感，「咁多時間研究、講學、做咁多政策改變，社會仍然反對弱智人士，我就覺得要再做啲嘢。」於是他發起創立「反歧視大聯盟」，就各式各樣的歧視問題發聲。

到𠵱家我始終認為社會應該平等，每個人都應該有參與社會嘅權利，無論精神健康係點、無論係咩膚色。 融樂會總幹事謝永齡

謝永齡認為，要改變少數族裔社群的負面形象，要靠緊密、直接且正面的接觸。（余俊亮攝）

持之以恆讓公眾看到少數族裔的社會貢獻

從前帶弱智人士入超市，其他顧客「掉頭走」；要改變負面形象，靠緊密、直接且正面的接觸，情況如結識男、女朋友，「要人哋印象好，就要表現好嘅一面，但係你靚靚仔仔有鬼用咩？三年都唔搵人、五年都唔見你一次！」謝永齡認為，讓公眾見到弱智人士不會造成騷擾、有正面行為，長遠才可共融；套用到少數族裔社群也是同樣道理，「要畀啲人知道少數族裔係對社會有貢獻，而且唔係只做一次。」謝形容做法有如「賣廣告」，而教育政策是推動本地少數族裔權益的一大重點。

他多次強調中文教育的重要性，形容現時非華語學生與其他學生是處於不同起跑線，但教育最能幫助他們向上流動，要為少數族裔提供平等升學和社會機會，就要推動「中文作為第二語言」的政策，「點解𠵱家考DSE中文科嘅少數族裔只佔10%？其中又只有15%係合格？咁多年嚟教育課程有咩問題？」謝認為，長遠而言應在每一年級升班時，也以相應標準恆量非華語學生的中文水平，「人係取易不取難，教易啲嘅內容就易啲學識，但請問，𠵱個係咪教育嘅意義？ 」

他形容，現時非華語學生與其他學生是處於不同起跑線，未來有需要作出改變。（余俊亮攝）

點解幾乎一定，（教育制度）谷下谷下（少數族裔人士）就要入外賣、地盤行業？我認為對社會都唔係好事。 融樂會總幹事謝永齡

隨社會環境調整手段 將情緒化行動轉為弱勢謀福祉

當了學者多年，謝永齡形容自己至今心內仍有把火，「我睇到社會有唔公義，我唔會係沉默坐喺度嘅一個，『死雞』都會『撐飯蓋』……因為你係弱勢社群，你就一定要爭取，如果你唔爭取就一定輸硬。」當年教學生如何示威、如何投訴 、見官員、遊說，數十年後再因應社會環境調整手段，將情緒化行動轉為弱勢謀福祉，「做我認為仍然要做嘅事，如果有一日發覺自己冇咗把火，就會退落嚟。」