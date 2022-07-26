港足日與夜．簡嘉亨︱南亞裔的身份認同　他心繫香港　同屬這個家

入籍兵在香港球圈向來是話題，但有別於大部份三字頭才夠資格轉籍的球員，巴基斯坦裔的簡嘉亨（Khan）今年只有21歲。他不在我城出生，卻在這裏成長，度過了10年光陰，佔去人生一半。

巴裔的身世、信仰、文化、服飾，也許是港人出於好奇，總讓他在街上承受不一樣的目光，同時為他帶來傳媒關注。他毫不介意：「大家有這想法也正常，但其實我們沒太大分別，也是香港人。」

怎樣才算香港人？這三個字背後存在上千萬種意思，每個人的答案也獨一無二，自己評自己才是最準確。

簡嘉亨會說廣東話、鍾意食譚仔；他與香港的人和事有了連繫，在這座城市生活，很有安全感。更重要的，是那種渴望背負香港之名而戰的共鳴，使他甘願從信仰中作取捨。

「穿起港隊波衫，最有感覺我是香港人。」你還會質疑他嗎？

攝影：歐嘉樂 影片製作：葉詩敏



「亨好多女fans！」

「佢最近IG多咗1000人關注，你覺得幾多會係男仔？」

「唔係我介紹（女生）畀佢，係調轉佢介紹畀我！」

這位不斷向記者擺出鬼馬眼神、捉弄簡嘉亨（Khan）的阿明，是Khan數年前從深水埗搬到葵芳居住後的摰友。他倆跟另一位好友Nawaz，同是在區內踢波而相識。

阿明（左）不時開簡嘉亨（右）玩笑，兩人常在區內聚頭，是相識多年的好朋友。（歐嘉樂攝）

在阿明身邊，Khan甘願做「下靶」，被開玩笑時只默默點頭；見阿明鏡頭前離題，不停比較港巴兩地女生，終着他「收聲」。阿明說：「亨幾好人。」他倆即忍不住對視而笑，「亨好少會嬲我，夜晚煩佢，叫佢去球場踢波傾計，都沒問題。」

林士德體育館旁的興芳路遊樂場，是Khan、阿明、Nawaz跟好友們閒時的聚腳地，他們一星期可以見足7日，簡單純樸得如射龍門，已玩得不亦樂乎。

三人在球場射龍門，阿亨自願去守龍門被朋友射，阿朋跟Nawaz都大力狂抽無留手。（歐嘉樂攝）

一班人累了就坐在球場看台上，說天說地說波經，「我鍾意巴塞，他們兩個捧皇馬。皇馬贏歐聯後，他們傳相片來慶祝；我們會嗌交，討論哪一隊更勁。」Khan用半鹹淡廣東話分享着。

支持的球隊是宿敵，阿明與Nawaz卻常到球場看Khan比賽；兩人都有正職在身，訪問當日特意向公司請假陪「兄弟」。

穿起傳統服飾雖有不便，但三人只要有足球，已玩得不亦樂乎。（歐嘉樂攝）

Nawaz言簡意賅，「大家來自同一個community（社群），要互相幫忙。」阿明則說得有點肉麻，「返工日日都返，現在亨代表港隊，是難得機會，一定要陪他。」

「常看到新聞說南亞人怎樣怎樣，別人看見這個community都能踢港隊，會覺得我們也是好人，所以很高興。」

21歲的Khan今年6月第一次獲港隊決選，那時他還未上演地標戰已備受關注，很大程度就是與其「community」有關。

簡嘉亨一聲叫到，阿明與Nawaz立即向公司請假，陪好友做訪問。（歐嘉樂攝）

身世帶來的難題

Khan在巴基斯坦北部城市阿塔克出生，但祖父跟父親都在香港工作，10歲時一家四口決心移居這彈丸之地。

爸爸想Khan好好讀書，他自問沒天份，初時不諳中文跟英文，連生活都有問題，難言快樂，「有次跟家人想搭巴士去親戚家，卻坐了另一邊（對頭車），結果要親戚打電話來問，才知道出錯。好像想去任何地方都去不到，事前一定要問人。」

偏偏當時Khan沒朋友，只有弟弟陪；孤身落街場踢波，言語所限，跟華人隊友沒太多交流，踢完又落寞地歸家。想起在巴基斯坦的親友，他不時孤獨得流淚，一度狠言「我唔想住呢度」。

簡嘉亨（左）跟弟弟自小來到香港，不時結伴玩樂。（受訪者提供）

Khan努力融入香港，足球總算讓他找到了方向，15歲經選拔加入東方青年軍，國籍跟制度的矛盾，卻再使前路變得黯淡。

「當時拿了香港身份證6年，規例下（未滿7年）仍非本地球員，教練叫我等。」

「等到下年又轉了規例，說要有香港護照才行。我知道後很不開心，不禁想未來幾年怎麼辦……只好繼續花心機練波再算。」

輾轉加盟愉園，Khan首季獲註冊為亞援，惟比賽限制外援數目，在教練心中，其他外援出場的優先順序更高，他上陣時間始終不多。

簡嘉亨在愉園初期仍未入籍，但球會仍願意讓他以亞援身份註冊。（資料圖片）

申請特區護照是唯一解決方法，但談何容易？繁複文件加上漫長等待，更有一段小插曲——香港不承認雙重國籍，Khan要入籍，就要放棄巴基斯坦護照。可是他當時未滿21歲，必須跟父親一同轉籍；兩父子曾為此爭執，「這是重大決定，爸爸要深思熟慮。我不斷說服他，幾日後他才應承。」

「很少人會為事業放棄國籍，甚至那不是爸爸自己的事業，而是我的。感受到爸爸想支持我做任何事、想我繼續踢下去。」

簡嘉亨於2020年9月取得香港特區護照。（愉園足球會Facebook）

怎樣才算香港人？

護照到手，Khan也多了個中文名，「Jahangir Khan」被音譯成「簡嘉亨」。

「你懂得寫嗎？」筆者好奇。

Khan只能用手指在枱上粗略地劃出「簡」字，日常他跟阿明和Nawaz都是用母語烏爾都語（Urdu）溝通，訪問時能說廣東話，但只要心急想表達意思，便不禁換成英語。

他不清楚每個中文字的含意，但深明中文名的重要性，「足球員要本地人認識，就要有中文名，英文名難記一點。」Khan的廣東話也是從街場粗口學起，「住香港一定要識中文，否則很難溝通，踢波、搵工、搭的士都用得到。」也許是環境使然，但至少他願意去學。

簡嘉亨在香港生活10多年，他有中文名，也識講廣東話，是否你心目中的「香港人」？（歐嘉樂攝）

說廣東話就是香港人嗎？同類爭論很常見——產品怎樣才算「香港製造」？電影怎樣才算「港產片」？

最後一條問題，連金像獎主席、著名導演爾冬陞最近也在電視訪談節目中提及，他反問作為現場觀眾的大學生，對「港產片」的定義是什麼。有人說電影要以廣東話為主；有人則認為只要幕後跟演員都是香港人就可以；說穿了，每個人也有自己的標準答案。

一個人是否「香港人」，亦是同樣道理。這關乎身份認同的問題，重點在於「自我認同」，即當事人自己如何定義「香港人」？若他的言行符合，難道旁人能說他不是「香港人」嗎？

位於葵涌的屏麗徑，被傳媒稱為巴基斯坦村，簡嘉亨閒時跟好友也會來，這裏有清真寺，也有中東餐廳。（歐嘉樂攝）

「你覺得怎樣定義『香港人』？」我將問題拋給Khan。

他一時反應不過來，「要諗下……」，但隔了數秒就說：「我不太知道，可能是說廣東話？或者是經常到茶餐廳吃香港食物。」說到食，他興奮起來，「例如我經常食乾炒牛麵（河）、咸魚雞粒炒飯。我很喜歡食譚仔，剛剛今天練波後跟黃威食完，多數食中辣，我食得到，無問題。」

雖然Khan也會到中東餐廳吃咖喱、kebab（烤肉）卷，少追看本地新聞、多聽印巴音樂，但他還是哼得出廣東歌，「走先喇係咁先喇下次再玩啦，之前在YouTube聽過，就記下了這兩句」。他很多習慣都跟我們沒分別。

港隊在印度吃不慣當地食物，唯獨簡嘉亨沒這個問題。他笑言：「我也不明白為何香港人會食豬肉。」（歐嘉樂攝）

是香港人就想代表香港 哪管要從信仰中取捨

華人、香港人小時候的夢想也是代表香港，所以我夢想不是拿護照，而是踢香港隊。

上月首次代表香港，在國際友誼賽對馬來西亞，是Khan最有感覺自己是香港人的時刻。「出場那一剎很情緒化，想起了之前經歷的困難，沒想過夢想這麼快成真。」

即使他擁有香港身份證多年，也手持特區護照，意義都不及穿起香港隊球衣來得重要、來得震撼。「因為我的夢想不是拿護照，而是踢香港隊，這更重要。」

再被追問原因，Khan平淡地說：「華人、香港人小時候的夢想也是代表香港，我也沒有特別，只想踢好波給球迷看。」答案令記者有點慚愧，原來是我想得太多，Khan壓根沒把這件事當作問題。

港隊在6月1日友賽馬來西亞，是簡嘉亨第一次披起港足戰衣。（HKFA）

為了踢港隊、踢好波，Khan亦從信仰中作了取捨。

穆斯林每天都要禮拜至少5次，時間按太陽位置而定，每天都不一樣。Khan帶我們參觀區內的清真寺，黑板上列出當天禮拜的準確時間，牆上更掛滿小時鐘提醒信眾。

禮拜被視為虔誠的象徵，莊嚴又神聖，祈禱前要洗手洗腳，也不能穿短褲；時間一到，信徒鞠躬磕頭，一邊跪拜，一邊默誦古蘭經，向真主懺悔。

不過，禮拜時間時常跟港隊操練相撞，Khan也感無奈，「沒有辦法，錯過便之後補回；始終不能踢波就不拜神，拜神行先。」隨港隊外出比賽跟黃威同房，Khan也要着對方遷就，「我叫他不要開音樂，因為我要靜下來拜神，他很好奇，但都照做。」

穆斯林每天都要禮拜至少5次，清真寺內有小時鐘，提醒信眾當天禮拜的時間。（歐嘉樂攝）

不能齋戒，我也很失落，但入港隊的機會不能浪費，這是我的目標。

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更艱苦的是每年的齋戒月，穆斯林在每天日出至日落間均不能飲水跟進食。

今年齋戒月正值4月，當時Khan剛獲選至港隊作本地集訓，要爭取成為決選名單上的一員，「踢波經常跑動，怎能不喝水？但全年只得一個月齋戒，若不遵守，身邊人會覺得你不尊重自己的文化。」

Khan的媽媽不理解，兩人曾坐下來談，「我跟她說我練波那天不會齋戒，因為好辛苦，她知道後很不開心，叫我不如不要踢。」幸好經一番解釋，對方終於接受，「不能齋戒，我也很失落，但入港隊的機會不能浪費，這是我的目標。若跟教練說我因為齋戒不能出席，不知何時才有下次機會。」

為了港隊夢，簡嘉亨也曾經在齋戒月破戒。（歐嘉樂攝）

為港而戰的意義

為了香港隊，Khan傾力付出。在印度惡劣環境下踢亞洲盃外圍賽，他咬緊牙關捱過去，因為「不能讓別人有機會批評香港隊唔得」。

雖說不出太久遠的港隊歷史，Khan卻有默默關注最近的消息，「54年後再晉級決賽周，球迷等很久了，他們值得這份喜悅，我想他們繼續支持香港隊。」

2015年港中大戰已經很支持香港，結果打和0：0，都很開心。今次（再鬥中國）是香港球迷眼中（東亞錦標賽）最重要的比賽。」

2015年的港中大戰，簡嘉亨也坐在電視機旁支持香港。（資料圖片）

其實Khan青年軍時已曾購票到旺角場看葉鴻輝踢波，知道對方是「香港Icon」；2015年港中大戰，他縱無法入場，仍坐在電視機前看直播。「那時我已經支持香港，很高興結果打和0：0。那場比賽很難踢，球員都很不容易；現在能跟他們做隊友，好開心。」

有時候比賽還有更深一層的意義，港隊明天在東亞錦標賽決賽周煞科戰鬥中國，雙方都希望取勝。

有份隨隊參賽的Khan有共鳴嗎？想不到他沒半點猶豫：「這是香港球迷眼中最重要的比賽，就像是巴基斯坦對印度的板球比賽，屬於我們community的人都一定會留意。」

簡嘉亨正隨港足參與東亞足球錦標賽，他在首場對日本時曾後備登場。（Getty Images）

心繫香港與巴基斯坦 我歸屬於這兩個家

Khan已非當初那個不想住在香港的簡嘉亨，他留港踏入第12個年頭，對上一次回鄉已是2014年；身邊仍以巴裔朋友居多，但他不乏華人密友，會互相支持、傾訴。

他跟香港建立了密不可分的聯繫，這裡不單是他吃喝玩樂的空間，而是有歸屬感的地方。

「這裡很safe（安全），跟家鄉有點不一樣，在那裡會有少少『驚驚哋』。香港很多人會做好本份，專注自己的工作、不會多管閒事。所以我跟家人在這裏很開心。」歸屬感無法硬性灌輸在他人身上，往往是人們接受一個地方的文化跟價值，才會從內自然而生。

代表香港，就是我留下來最大的原因。

12年過去，簡嘉亨跟香港建立了密不可分的聯繫，這裡不單是吃喝玩樂的空間，而是有歸屬感的地方。（袁志浩攝）

將來是去是留，Khan未曾打算，但他堅定道：「代表香港，是我留下來最大的原因。」

曾以「家」作專輯主題的本地歌手岑寧兒說過：「心之所向，家之所在」。Khan的心在香港，也在香港的巴基斯坦人身上，平日還會到球場，給同鄉建議，鼓勵對方成為職業球員。

「我做到了，所以想他們也覺得自己可以。做任何事都會困難，開始時都會有糟糕的經歷，視乎你有沒有投放心機，堅持下去。兩三年後，希望再多數個巴裔球員代表香港。」

他說香港像是自己的第二個家，潛台詞是有另一個家。

「唔好啦，揀唔到，好難……答唔到。」着Khan兩揀一，他托着下巴，又緊張雙手得掩面，苦笑道：「我故鄉（motherland）是巴基斯坦，但我在香港長大，香港給予我很多重要的東西。所以，why not both？我是香港人，也是巴基斯坦人。」說畢，他才深呼吸、放鬆了。

簡嘉亨是南亞人，是巴基斯坦人，也是香港人，三者並無衝突。（歐嘉樂攝）

我故鄉是巴基斯坦，但我在香港長大，香港給予我很多重要的東西。我是香港人，也是巴基斯坦人。Ｗhy not both？

年輕人才做選擇，成年人兩個都要。也許是我們以往想得太極端，逼着別人抉擇，其實香港人的身份認同並非單一的排他仇敵，「南亞人」、「巴基斯坦人」跟「香港人」根本沒有衝突，可以共存。

可惜部份港人對南亞人有既定負面形象，「重慶大廈」、「排隊黨」、「咖喱」、「假難民」等標籤主觀得很，卻從未認真深入了解其生活及文化。

簡嘉亨和阿明穿起長袖衫褲的傳統服飾在區內遊走，沒有介意別人的眼光。（歐嘉樂攝）

訪問時正值熱浪來襲，35度高溫令天文台也發出酷熱天氣警告，Khan、阿明和Nawaz還是應筆者要求，穿起長袖衫褲的傳統服飾，在區內遊走。縱使引來街坊奇怪的目光，他們不以為意，大方展示出自己最引以為傲的一面。

「為什麼我會這樣穿？因為在家鄉我們也是這樣穿。其實好熱，旁人又會好奇，但沒辦法，想讓大家看見我們的文化、我們的習俗；告訴大家我們在做什麼、我們是什麼人。」坐在陰影處，Khan滿頭大汗地解釋。

「我想讓大家看見我們的文化、我們的習俗；告訴大家我們在做什麼、我們是什麼人。」簡嘉亨道。（歐嘉樂攝）

他的想法不像旁人來得複雜，覺得每個地方都有好人與壞人，既然自己期望華人不要對南亞人一概而論，自然要「以身作則」，「不應說香港人對南亞人不好，或南亞人對香港人不好，最重要是你自己怎樣做。」

其實只要共同享有一種價值，彼此對香港有歸屬感，願意為這個地方付出心血、努力，就是「我們」，就是香港人。